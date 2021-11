Der kommunale Kindergarten im Walldorfer Astorpark (hinten links) und die Kita im Astorhaus sind zwei Betreuungseinrichtungen, in denen Kinder in verschiedenen Gruppen unterschiedlich lange betreut werden. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Sollen Eltern, die ihre Kinder in den Walldorfer Kindertagesstätten in einer Halbtagesgruppe betreuen lassen, künftig dafür keine Gebühr mehr bezahlen? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Grünen hatten eine Entgeltbefreiung für die reine Betreuungsleistung in den sogenannten Regelgruppen beantragt. Dem konnte sich die Mehrheit der Gemeinderäte jedoch nicht anschließen: Während die SPD forderte, die Betreuung für alle Kinder zwischen dem dritten Lebensjahr und dem Schuleintritt in Walldorf kostenlos anzubieten, waren CDU und FDP dagegen. Am Ende wurden beide Anträge bei Stimmgleichheit abgelehnt, da sich Bürgermeister Matthias Renschler seiner Stimme enthielt. "Bei einem solch wichtigen Thema eine Bürgermeisterentscheidung herbeizuführen, halte ich nicht für zielführend", sagte er nach der Abstimmung. Einstimmig votierten die Räte für den Vorschlag der Verwaltung, einen Arbeitskreis einzusetzen, der sich mit der Gebührenstruktur in den Kindergärten befassen soll.

Grundsätzlich hätte sich die Verwaltung dem Antrag der Grünen anschließen können, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Demnach gibt es in den Walldorfer Kindergärten derzeit 126 Regelplätze, 242 Plätze mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) und 286 Ganztagesplätze. Seit 1. September 2013 fällt für einen Regelplatz eine Gebühr von 15 Euro pro Monat an, für einen VÖ-Platz werden 50 Euro fällig und für einen Ganztagesplatz 110 Euro. Bei den beiden letztgenannten gibt es jeweils einkommensabhängige Ermäßigungsstufen.

"Das ist inzwischen der dritte Antrag auf Gebührenfreiheit, der in diesem Gremium gestellt wird", blickte Wilfried Weisbrod (Grüne) zurück. In den 1990er-Jahren waren sie zunächst zwei Mal von seiner Partei initiiert worden, einmal von der CDU. "Bisher wurden sie immer mit Argumenten abgelehnt, die nicht ganz nachvollziehbar sind", so Weisbrod. Da man nun in den Regelgruppen nicht mehr so viele Kinder betreue, könne man hier einen Einstieg in die Gebührenfreiheit wagen. Die wegfallenden Gebühren würden etwa 22.600 Euro betragen. "Es ist sinnvoll, dass Kinder in den Kindergarten gehen", so Weisbrod. Der Regelbeitrag könne für manche Eltern aber eine Barriere sein. Den Antrag sah er explizit als Einstieg in eine Diskussion, was in Walldorf verändert werden könne.

Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) signalisierte Zustimmung zum Antrag: "Im Landtag von Stuttgart ist die SPD mit diesem Antrag leider gescheitert, weil die grün-schwarze Landesregierung sich dem Gedanken nicht nähern konnte, dass Kitas Bildungseinrichtungen sind und per se gebührenfrei sein sollten." Allerdings frage sie sich, warum nur die Familien mit Kindern in Regelgruppen entlastet werden sollten. "Gerade bei geringem Einkommen kommt der Regelplatz als Angebot gar nicht zum Tragen", so Schröder-Ritzrau. Denn diese Eltern seien darauf angewiesen, dass ihr Kind länger betreut werde, damit sie arbeiten können. "Ein Regelplatz ist von der effektiven Betreuungszeit noch nicht einmal für einen Halbtagsjob auskömmlich", erklärte die SPD-Stadträtin. Das zeige auch die Entwicklung weg vom Regelplatz, hin zum Ganztagesplatz.

"Deshalb ist der Antrag nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Entlastung kommt nicht bei denen an, die den ganzen Tag arbeiten müssen", so Schröder-Ritzrau. Deshalb beantragte sie, die Kindertageseinrichtungen ab dem Schuljahr 2022/23 für alle Walldorfer Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt entgeltfrei zu machen und dafür 390.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Die Stadt Walldorf setzte im Bereich ihrer pädagogischen Einrichtungen seit Jahren Maßstäbe, so Mathias Pütz (CDU). "Die finanzielle Stärke unserer Stadt macht das Engagement in diesem Bereich zu einer unbedingten Pflichtaufgabe – und zwar baulich genauso wie personell", so Pütz. Verbunden mit dem Bekenntnis zu Qualität und ausreichender Versorgung sei seit jeher auch eine moderate Gebührenpolitik. "Im interkommunalen Vergleich liegen die Walldorfer Sätze deutlich am unteren Ende der Skala. Bedenkt man unser Credo zur Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen am Wohlstand der Stadt, ist das auch absolut richtig so", erklärte der CDU-Stadtrat. Die Anträge berührten allerdings genau diese bisherigen Grundlagen der Gebührengestaltung. "Moderate 15 Euro sind ein Betrag, der aus unserer Sicht in jedem einzelnen Fall gerechtfertigt ist", unterstrich Pütz. Die Beibehaltung der bisherigen Regelung betrachte man als sozial ausgewogen und verhältnismäßig. "Unsere Fraktion möchte den heutigen Beschluss dementsprechend nach der gegenwärtig geltenden Rechtslage auch nicht als Einstieg in eine komplette Gebührenfreiheit des Walldorfer Betreuungsbereiches sehen."

Die FDP könne dem Antrag der Grünen nicht folgen, erklärte Paula Glogowski für ihre Partei: Er solle eine spürbare finanzielle Entlastung für Familien bringen, heißt es in der Begründung der Grünen. "Das können wir so nicht stehen lassen, denn Alleinerziehende und finanziell schwächere Familien werden damit nicht entlastet", so Glogowski. Meist seien diese Familien darauf angewiesen, dass beide Elternteile arbeiten gingen. "Für diese Familien sind die Betreuungszeiten der Regelgruppe oft nicht ausreichend und sie sind auf verlängerte Öffnungszeiten angewiesen. Wie soll man Alleinerziehenden erklären, dass sie den normalen Beitrag für verlängerte Öffnungszeiten zahlen müssen?", fragte Glogowski. Sozial gerecht sei das aus Sicht der Liberalen nicht. Dem Arbeitskreis könne man aber zustimmen. "Es ist richtig, gerade Familien finanziell zu entlasten. Und wir sind dankbar, dass dies in Walldorf durch die sehr gute wirtschaftliche Lage möglich ist. Entlastungen müssen aber sozial gerecht und nachvollziehbar gestaltet werden. Es darf nicht eine Gruppe herausgegriffen und bevorzugt werden", so Glogowski. Den SPD-Antrag lehnte die FDP ab, weil er in der Fraktion nicht vorberaten werden konnte.

Der Antrag der SPD auf komplette Gebührenbefreiung wurde bei elf Ja-Stimmen von SPD und Grünen und elf Nein-Stimmen von CDU und FDP bei Stimmgleichheit abgelehnt. Gleiches gilt für den Antrag der Grünen auf Gebührenbefreiung der Walldorfer-Regelgruppen. Bürgermeister Matthias Renschler enthielt sich bei beiden Abstimmungen. Der Vorschlag der Verwaltung, einen Arbeitskreis einzusetzen, wurde einstimmig angenommen. "Wir werden jetzt im Arbeitskreis gemeinsam eine Lösung erarbeiten", sagte Renschler.