Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Etwa 4,50 Meter breit ist der Kehrgraben im Waldgebiet, dem Naturschutzgebiet Hochholz-Kappellenbruch, zwischen St. Leon-Rot und Rauenberg. Darüber führt eine große Brücke, die auch die nahe Bahnlinie Heidelberg-Karlsruhe überspannt. Auch über den parallel zur Bahn verlaufenden Kehrgraben führte viele Jahre eine kleine Brücke. Die Betonung liegt auf "führte". Denn dieses Bauwerk gibt es nicht mehr. Bei einer Prüfung im Jahr 2016 bekam die Holzbrücke, die mal Teil des alten Bahnübergangwegs nach Rauenberg war und später als Teil eines Rundwegs genutzt wurde, die Note 4,0. Was in der Schule mit "ausreichend" betitelt wird, ist im Bauwesen eine glatte Sechs.

"Die Brücke ist durchgefallen", erklärte Bauamtsleiter Werner Kleiber nun dem St. Leon-Roter Gemeinderat. "Es gibt keine Pläne, keine Statik", begründete er. Rauenbergs Gemeinderat, auf deren Gemarkung die Brücke fiel, hatte einen Ersatzneubau damals abgelehnt.

Die Gründe der Rauenberger Verwaltung liefert das St. Leon-Roter Bauamt in der Sitzungsvorlage: Anfragen bei Bahn und Forstverwaltung hatten ergeben, dass die Brücke für diese keinen Nutzen hat. Dazu kamen die geschätzten Kosten von 150.000 Euro.

Zwischenzeitlich wurden Äste über das Fundament gelegt, um den Kehrgraben zu queren, auch Sperrungen sollen ignoriert worden sein. 2020 kam wohl auch deshalb erneut die Bitte im Rat St. Leon-Rots auf, mit Rauenberg einen Neubau auszuhandeln. Der Ortstermin verschob sich coronabedingt ins Jahr 2021. Rauenberg teilte im Juli mit, sich mit 10.000 Euro zu beteiligen, Planung und Aufsicht sollten aber St. Leon-Rot obliegen.

Doch die Liste der Auflagen und Hindernisse wuchs an: Die höhere Naturschutzbehörde verwies auf notwendige Befreiungen von Verordnungen, die wohl keinen Segen erhalten hätten. Dazu solle der Fuß- und Radverkehr im Naturschutzgebiet nicht gefördert werden. Letztlich fasste das St. Leon-Roter Bauamt unter anderem Wasserrechtsanträge, statische Prüfungen oder Unterhaltskosten als Anforderungen in der Ratsvorlage zusammen. Und: Je nach Baumaterial müsste St. Leon-Rot zwischen 50.000 und 100.000 Euro auf den Tisch legen.

Besonders bei den Freien Wählern stieß die Argumentation der Verwaltung auf Unverständnis. Mehrfach sei man aus der Bevölkerung auf einen Neubau angesprochen worden, so der Tenor. "Wir wollen keine 3,5-Tonnen-Brücke, sondern einen Steg für Fußgänger", erklärte Fraktionsvorsitzender Siegfried Köck. Er verwies auf den "gut begehbaren Rundweg." Ohne Querung des Baches sei dieser nicht mehr nutzbar und so falle die doppelte Wegstrecke an. Oder der Gang über die Gleise, um die Rauenberger Brücke zu nutzen. "Das ist lebensgefährlich", so Köck.

Auch die Fraktion der Jungen Liste schloss sich dem Antrag der Freien Wähler für eine kleine Variante eines Ersatzbaus an. "Wenn die Sperrungen ignoriert wurden, dann wird der Weg wohl genutzt", sagte Rouven Dittmann. Der Wunsch sei, dass die Verwaltung nach dem günstigsten Mittel sucht. "Wir unterstützen einen Bau, der nicht mal zwei Meter breit ist", so Dittmann.

"Ob Sie das Steg oder Brücke nennen, ist egal", erwiderte Bürgermeister Alexander Eger den Brücken-Befürwortern. Alles erfordere das, was in der Vorlage stehe. Er verstehe das Interesse. "Wir können die Erfordernisse aber nicht ändern." Die Widerstände kämen nicht von Seiten der Gemeinde. Und auch Bauamtsleiter Kleiber machte auf RNZ-Anfrage nach der Sitzung deutlich: "Egal ob eine Breite von 1,50 Meter oder zwei Metern, die Tragkonstruktion bleibt dieselbe." Kleiber nannte Fundamente, Trockenmauern, die erschwerte Zufahrt. Dazu komme die Frage, wer die Verantwortung übernehme. Für Rauenbergs Entscheidung, sich nicht umfassend am Bau zu beteiligen, habe er "vollstes Verständnis."

Während der Diskussion im Rat zeigten sich einige Mitglieder offen für eine kleinere Variante, "wenn auch nicht federführend aus Sicht von St. Leon-Rot" (CDU). Doch Marina Krenzke (Grüne) argumentierte: "Ich bin der Ansicht, dass der Mensch nicht überall hin muss." Daher lehne man den Ersatzbau ab. "Stimmt", pflichtete FDP-Rat Roland Hecker Krenzke bei. Wolfgang Werner (SPD) hatte Verständnis für den Wunsch nach einem Ersatzbau, sagte aber: "Selbst wenn wir das alle befürworten, müssen andere Gemeinden zustimmen", hegte er Zweifel. Für die Mehrheit des Rates überwogen die Gegen-Argumente: 10-Nein-Stimmen bedeuteten das Aus für eine neue Brücke.