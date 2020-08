St. Leon-Rot. (seb) Der Pflichtaufgabe, für ausreichend Kinderbetreuungsplätze zu sorgen, sind sich Verwaltung und Gemeinderat St. Leon-Rot von jeher bewusst. Früh wird anhand der Geburten- und Zuzugszahlen der Bedarf an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen vorausberechnet: Daher steht beispielsweise schon seit einigen Jahren der Neubau eines Kindergartens im Raum und die Gemeinde hat sich dafür Grundstücke in Reserve gehalten, anstatt sie zu vermarkten.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte Ana-Sophie Walter vom Hauptamt den aktuellen Bedarfsplan dar. Anschließend wurde einstimmig entschieden, die Bedarfsplanung anzunehmen. In der Folge soll die Verwaltung die Planung einer dreigruppigen Kindertagesstätte in der Rosenstraße in Rot in die Wege leiten und mit potenziellen Trägern Verhandlungen aufnehmen. Außerdem soll das Kinderbetreuungsgebäude nahe der Parkringschule in Rot erweitert werden, hier sollen die Planungen für einen dreigeschossigen Anbau für Hort, Krippe des Betreuungsvereins "Strolche" und die Kernzeitbetreuung gestartet werden.

Das sind Weichenstellungen für die Zukunft, momentan sieht Ana-Sophie Walter St. Leon-Rot nämlich gut aufgestellt. So kann allen 537 Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren ein Kindergartenplatz angeboten werden: Bei Höchstbelegung der jeweiligen Gruppen wäre sogar Raum für 557 Kinder. Die 195 Krippenplätze in Einrichtungen und bei Tageseltern reichen für rund 45 Prozent der unter Dreijährigen in der Gemeinde.

Die Träger ergeben ein vielfältiges Bild: zusätzlich zu den beiden Pfarrgemeinden sind es der Verein "Die kleinen Strolche", die "Waldwichtel" mit ihrem Waldkindergarten, die Lebenshilfe Wiesloch mit dem integrativen Nussbaum-Kinderhaus, der Verein "Family & Kids @ Work mit dem "Haus der kleinen Füße" und zudem Tageseltern.

Sie bieten Betreuungsplätze oder Spielgruppen für unter und über Dreijährige mit verschiedenen Öffnungszeiten, die "Strolche" und der katholische Kindergarten St. Nikolaus zudem eine Hortbetreuung. Zählt man dann noch die Kernzeitbetreuung für sechs- bis zehnjährige Schulkinder hinzu, kommt St. Leon-Rot auf insgesamt fast 1200 mögliche Betreuungsplätze.

Mit Blick auf demografische Prognosen meinte Ana-Sophie Walter, dass es nicht so einfach sei, den Bedarf vorherzusagen. Verkompliziert wird die Lage durch die Vorverlegung des Einschulungs-Stichtags (von 30. September auf 30. Juni), was bedeutet, das manche Kinder jetzt ein Jahr länger im Kindergarten bleiben. Ursprünglich war angedacht, langfristig sowohl in St. Leon als auch in Rot einen weiteren Kindergarten zu errichten, jetzt hat sich in Rot der dringendere Handlungsbedarf herausgestellt, in St. Leon muss man aber voraussichtlich wenig später ebenfalls tätig werden.

Klar ist, dass die Tageseltern-Betreuung im alten Pfarrhaus St. Leon, das die Gemeinde erworben hat, willkommen ist, und dass das Kinderbetreuungsgebäude an der Parkringschule seine Kapazitätsgrenzen längst erreicht hat. Wenn dann noch das Neubaugebiet "Oberfeld" am Roter Ortsrand bezogen wird, besteht voraussichtlich 2022/23 Handlungsbedarf, so Walter.

Der neue Kindergarten in Rot soll eine Kindergartengruppe, eine altersgemischte und eine Krippengruppe erhalten, der diesjährige Haushalt stellt Planungsaufwendungen von 100.000 Euro zur Verfügung. Bürgermeister Dr. Alexander Eger ergänzte hier , dass dank des Waldkindergartens, der sich großer Nachfrage erfreue und wachse, auch ein zunächst nur zweigruppig ausgelegter Neubau denkbar wäre. Wenn in St. Leon eine Betreuungseinrichtung erbaut werden muss, dann auf dem Gemeindegrundstück im Dreisamweg.

Der Anbau am Roter Kinderbetreuungsgebäude nahe der Parkringschule soll Räume für Hort, Kernzeitbetreuung und Krippe der "Strolche" beherbergen, momentan werden teilweise Container der Parkringschule genutzt, die jetzt nicht mehr benötigt werden. Dieses Jahr stehen für die Planung 50.000 und als erster Investitionspart 500.000 Euro bereit.

Im Mittelpunkt der anschließenden Äußerungen stand ein Dankeschön an alle Erzieherinnen und Erzieher, die in der Coronakrise "enorm viel geleistet" hätten. Bürgermeister Dr. Alexander Eger und die Fraktionssprecher betonten, dass dabei viel persönlicher Einsatz, Flexibilität angesichts ständig neuer Verordnungen und "bewundernswerte Tatkraft" nötig waren - und nicht zu vergessen das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, da Abstandhalten und Maskentragen schwierig seien, wenn es etwa darum gehe, ein Kind zu trösten.

Im Rat war man sich einig, dass der Kindergarten-Neubau in der Roter Rosenstraße am geeigneten Platz sein wird: Mit bereits drei Gruppen darin sah man sich auf der sicheren Seite, eine Erweiterung sollte zudem problemlos möglich gemacht werden, betonte man, daher sei eine modulare Bauweise wichtig. Der Anbau am Roter Kinderbetreuungsgebäude müsse ebenfalls zukunftsfähig sein und dürfe kein "Provisorium" werden, hieß es.