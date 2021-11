Malsch. (seb) An der Zeit und moderat oder unnötig? An der vorgeschlagenen Erhöhung der Hundesteuer schieden sich die Geister in Malschs Gemeinderat. Bei zwei Nein-Stimmen und zehn Mal Ja wurde sie beschlossen.

Eingangs der Sitzung hatte sich ein Bürger mit heftiger Kritik dazu zu Wort gemeldet. Das sei das zweite Mal in Würfels Amtszeit – und wo fließe das Geld hin? Die Forderung lautete, mehr Hundekotbeutel und -entsorgungsmöglichkeiten zu schaffen, nicht nur im Ort, sondern auch in der umgebenden Natur und den Weinbergen.

2015 wurde die Hundesteuersatzung zuletzt neu gefasst, teilte die Verwaltung mit, die vorgeschlagene Erhöhung sei "sehr moderat", man liege immer noch unter den Sätzen benachbarter Kommunen. Kämmerin Petra Wacker erklärte, man nehme rund 16.000 Euro pro Jahr aus der Hundesteuer ein. Sie verwies auch auf den Ratschlag der Aufsichtsbehörde, angesichts der Finanzlage vor Steuer- und Gebührenerhöhungen nicht zurückzuschrecken.

80 statt wie bisher 70 Euro werden pro Jahr für den ersten Hund, 160 statt 140 Euro für jeden weiteren Hund pro Jahr verlangt. Für "Listenhunde", die per Gesetz als potenziell gefährlich für Menschen angesehen werden – sie werden auch "Kampfhunde" genannt – sind 320 statt 280 Euro für den ersten Hund und 640 statt 560 Euro für jeden weiteren pro Jahr zu zahlen.

Moderat? Das sah Hans-Peter Haußmann (Freie Wähler) ganz anders: Eine 15-prozentige Erhöhung wollte er nicht mitmachen – dabei nahm er die Listenhunde aus: Mit dieser Besteuerung wolle die Gemeinde die Haltung möglicherweise gefährlicher Tiere unattraktiver machen. Ebenso stimmte Arved Oestringer (FDP) mit Nein: Das sei keine kleine Kostensteigerung, die könne auch Familien treffen.

Rüdiger Bös (CDU) argumentierte mit dem Aufwand etwa bei der Beseitigung der Hinterlassenschaften der Hunde für die Erhöhung. Man müsse diese Steuer regelmäßig prüfen, damit nicht – wie etwa bei den Kinderbetreuungsgebühren – nach langer Zeit ohne Veränderung zu große Anstiege notwendig würden.

Das meinte auch Konrad Fleckenstein (Freie Wähler), der zustimmte: Man dürfe nicht zu lange warten, sonst müsse man erkennen, dass starke Schübe bei den Gebühren oder Steuern notwendig werden. Solche großen Preissprünge sollte man vermeiden.

Sven Antoni (Grüne) konnte der Argumentation der Verwaltung folgen. Er gab zudem dem Bürger Recht, der mehr Hundetoiletten auf der Gemarkung gefordert hatte.