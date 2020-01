Der Borkenkäfer macht sich in Dielheims Wäldern breit: Oben sind gut die Larven zu sehen, unten der Käfer selbst. Fotos: Pfeifer

Dielheim. (rö) An den Problemen im Dielheimer Wald wird sich so schnell nichts ändern. Auf der organisatorischen Ebene gibt es aber einiges Neues. Das wurde in der letzten Gemeinderatssitzung im alten Jahr deutlich, als Forstbezirksleiter Philipp Schweigler und der scheidende Revierleiter Volker Böning den Forstbetriebsplan für 2020 vorstellten. Dabei gingen sie auch auf die Folgen der Strukturreform im Forstwesen ein: Dielheim bildet künftig ein gemeinsames Revier mit Mühlhausen, Rauenberg und Angelbachtal, Förster ist Bernd Niederer.

Mit der neuen Einteilung zeigte sich Bürgermeister Thomas Glasbrenner "nicht ganz so glücklich". Man habe mit Wiesloch nicht nur eine Verwaltungsgemeinschaft, auch die Zusammenarbeit im Forst habe gut funktioniert; zudem werden die Dielheimer Forstarbeiter auch künftig weiter in Wiesloch tätig sein, haben dort aber mit Robert Lang einen anderen Revierleiter. "Wir probieren es mal in der Form", sagte Glasbrenner, auch nach "vielen Gesprächen" zum Thema nicht vollends überzeugt.

"Wir sind zuversichtlich", zeigte sich Forstbezirksleiter Schweigler deutlich optimistischer. Weniger glücklich ist er mit dem Zustand des Dielheimer Walds, der nach zu viel Hitze und Trockenheit unter Wassermangel und Stress leidet. Insgesamt 1200 Festmeter Fichte seien dem Borkenkäfer "zum Opfer gefallen", an der Buche gebe es gut 300 Festmeter Dürreschäden, der Lärchenborkenkäfer und die Dürre sorgten für Schäden von weiteren 400 Festmetern.

"Das Jahr war schon eine Zäsur", sagte Schweigler und sprach von "großen Herausforderungen" und "zig Baustellen", denen sich die Kollegen vor Ort "unermüdlich" gestellt hätten. "Eine große Leistung", so Schweigler.

Volker Böning blickte auf den wachsenden Anteil des sogenannten "Schadholzes": von 17 Prozent der Erntemenge im Jahr 2016 auf nun 61 Prozent. Geplant hatte man einen Einschlag von 2200 Festmetern, diese Menge sei aber bereits mit dem Schadholz erreicht worden, sodass man 2019 auf über 3600 Festmeter kam. "Wir hoffen, dass das ein einmaliges Ereignis war", sagte der Förster.

Allerdings hat er die Befürchtung, dass die noch stehenden Fichten ebenfalls vom Borkenkäfer befallen werden. 1800 Festmeter Holzeinschlag hat man im neuen Jahr geplant, "mehr als die Hälfte ist zufällige Nutzung", so Böning. So wird man sich beispielsweise im Distrikt Wallenberg den absterbenden Buchen (bis zu 500 Festmeter) widmen. Die gute Nachricht: "Für die Bevölkerung gibt es genug Auswahl an Schlagraum und Brennholz."

Nachdem es 2019 viele Neupflanzungen gab, ist das 2020 nur auf einer kleineren Fläche im Großen Wald geplant. "Wir probieren Libanonzedern und Baumhaseln aus", will man sehen, wie diese Baumarten mit dem Klimawandel zurechtkommen. Mehrausgaben gibt es bei der Kultursicherung (auf zehn Hektar) und der Pflege, auch die Verwaltungskosten steigen nach der Strukturreform, sodass der Betriebsplan für 2020 unterm Strich ein Defizit von 50.000 Euro ausweist. Das wird laut Böning auch in den nächsten Jahren der erwartbare Fehlbetrag sein. Immerhin: 2018 und 2019 schließen mit einem deutlichen Plus ab, "weil wir mehr eingeschlagen haben".

Aus dem Gemeinderat kamen Zustimmung zum Betriebsplan und Dankesworte an den scheidenden Förster, der künftig im Staatswald "von Reilingen bis Wiesental" tätig sein wird. Auch Böning dankte für "die tolle Zusammenarbeit" und bat: "Haben Sie Geduld mit dem Wald, das wird er Ihnen zurückzahlen."