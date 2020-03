Dielheim. (hjj) Fast schon "generalstabsmäßig" geplant und organisiert, startete die große Gemarkungsreinigung gegen 9 Uhr in Dielheim und den Ortsteilen. Der Bauhof hatte die freiwilligen Helfer mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet wie Mülltüten und Greifzangen, Einmalhandschuhe hatte jeder selbst mitgebracht. Über 70 Personen hatten sich vorab bei der Gemeinde angemeldet und es wurde wieder eine gelungene Aktion, die zeigte, was ein Miteinander in der Gemeinschaft bewegen kann.

Das Wetter blieb nach den vorherigen Regentagen glücklicherweise etwas trockener, fast wie auf Kommando begann es erst leicht zu regnen, als sich alle im Foyer der Grundschule Horrenberg zur "Afterwork-Party" eingefunden hatten. Im Verlauf der Putzaktion waren sogar noch ein paar "Kurzentschlossene" dazu gestoßen, sodass Bürgermeister Thomas Glasbrenner, Hauptamtsleiter Manfred Heinisch und Nicole Wenzl (bei der Gemeinde für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig) über 80 ehrenamtliche Helfer begrüßen konnten.

Während die Freiwillige Feuerwehr unter anderem die Bushaltestellen optisch auf Vordermann brachte, waren bei der Dielheimer Gemarkungsreinigung zahlreiche weitere der rund 80 Helfer in Feld und Flur unterwegs. Fotos: Janik

Heimatverein Unterhof, Kerweclub Balzfeld, TV Horrenberg-Balzfeld, Chorgemeinschaft Cäcilia Harmonie Horrenberg, Angelverein Rauenberg, Reiterfreunde Horrenberg, Obst- und Gartenbauverein Horrenberg-Balzfeld, DJK Balzfeld, TC Leimbachtal, A Cappella Dielheim sowie die Freiwillige Feuerwehr Dielheim stellten das Personal. Sprichwörtlich machen "viele Hände" ein "schnelles Ende". Wunderlich war es allerdings schon, was alles achtlos und zum Teil vorsätzlich in der Natur entsorgt wird – dabei gibt es doch Institutionen, wo man all den Abfall (sogar unentgeltlich) entsorgen kann.

Während die Freiwillige Feuerwehr unter anderem die Bushaltestellen optisch auf Vordermann brachte, waren bei der Dielheimer Gemarkungsreinigung zahlreiche weitere der rund 80 Helfer in Feld und Flur unterwegs. Fotos: Janik

Man glaubt kaum, welch großes Areal die Gemarkung Dielheim umfasst, es musste so mancher Meter zu Fuß zurückgelegt werden. Allen machte es aber Spaß, sich in der Natur zu bewegen und dabei noch Nützliches zu tun. Auch darauf hob Bürgermeister Glasbrenner in seiner Begrüßung und Dankesrede ab, genauso freute er sich über die große Anzahl an Helfern, die bereit waren, ihre Freizeit für das Allgemeinwohl zu opfern. Die abschließende Stärkung sei eine kleine Aufmerksamkeit der Gemeinde, die man kaum in Relation zur Leistung setzen könne. Vielleicht könne man für das nächste Jahr noch eine größere Anzahl hilfsbereiter Bürger begeistern. Im Übrigen sei er besonders stolz auf die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die mit dieser Aktion vorbildliches Verhalten und Bezug zur Umwelt zeigten.