Auch in der Rauenberger Kirche St. Peter und Paul, dem „Dom des Angelbachtals“, finden während der Corona-Pandemie keine Gottesdienste mehr statt. An den Sonntagen sollen um 11 Uhr die Glocken läuten, um zum Gebet aufzurufen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Joachim Viedt

Rauenberg. Am vergangenen Sonntag feierte ich noch in verschiedenen Orten unserer Kirchengemeinde Letzenberg den Sonntagsgottesdienst. Gut, es gab kein Weihwasser mehr an den Eingängen, keinen Friedensgruß mit Händeschütteln, keine Mundkommunion und Händewaschen vor und während des Gottesdienstes. Ich witzelte noch ein bisschen: "Zum Glück sind wir nicht mehr als 100 Personen, sonst müsste ich ein paar hinaus schicken", aber am Montagabend verging mir der Spaß, als ich kurz vor der Abendmesse erfuhr, dass es wohl der letzte öffentliche Gottesdienst (außer den Beerdigungen) für längere Zeit sein würde.

Pfarrer Joachim Viedt wendet sich mit seinen Gedanken zur aktuellen Situation, aber auch zum vierten Fastensonntag an die Leser der RNZ. Foto: Pfeifer

Es ist irgendwie unwirklich, was da geschieht. Einschränkungen bin ich persönlich zwar gewöhnt, aus meiner Zeit als Militärpfarrer in Afghanistan, aber die begannen berechenbar mit dem Abflug und endeten berechenbar mit der Rückreise. Hier, im gewohnten Umfeld, ist das alles anders. Wir werden ausgebremst. Eigentlich auch mal ganz gut und sehr passend für die österliche Bußzeit, die eigentlich von jeher den Charakter einer Verlangsamung haben sollte. Die österliche Bußzeit war aber immer auf wenige, vorhersehbare, im Kalender stehende Wochen beschränkt, jetzt kommt die Ausbremsung plötzlich und nach vorne völlig offen.

Gerade im März, wenn die Vögel wieder singen, die ersten Blumen blühen, die Motorräder und Cabrios wieder durch die Straßen fahren und der Frühling gekommen ist, passt das alles gar nicht zusammen. Am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond feiern Christen das Osterfest, das Fest der Auferstehung Christi, des Siegers über den Tod. Noch drei Wochen sind es bis dahin. Wie wird dieses, für Christen so bedeutende Fest in diesem Jahr aussehen?

Wohl dem, der dieser Zeit mit ihren Umständen noch etwas abgewinnen kann, der nicht vor dem finanziellen Ruin steht, der die verrinnende Zeit ganz neu wahrnimmt und vielleicht schätzen lernt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die sich langweilen, weil sie mit sich selbst nichts anfangen können, die auf dumme Gedanken kommen. Auch in Rauenberg, wo dieser Tage Passanten und Arbeiter aus einem fahrenden Pkw heraus mit Gummigeschossen beschossen wurden, zur sichtlichen Freude der Männer im Auto.

An diesem Sonntag, der den Namen Laetare trägt, benannt nach den beiden ersten Worten im Eröffnungsvers des Gottesdienstes: "Freue dich, Stadt Jerusalem! Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart", an diesem Freudensonntag soll für gewöhnlich etwas von der Vorfreude auf das nahe Osterfest durchscheinen, gerade auch durch die Auswahl entsprechender Lieder. Als Evangelium hört man jedes Jahr die Heilung des Blindgeborenen nach dem neunten Kapitel des Evangelisten Johannes. Dabei geht es auch um die Fragen von Schuld und Strafe. Jesus räumt mit der alten Vorstellung auf, dass zum Beispiel Krankheit die Folge einer begangenen Sünde sei. Damit verzichtet er auf die Fortführung einfacher Erklärungsmuster und legt den Fokus auf eine Wirklichkeit, in der nicht alles erklärbar ist. Das auszuhalten, diesen Schwebezustand, ist nicht leicht. So endet der Gottesdienst am vierten Fastensonntag, dem Freudensonntag, mit einem Gebet, dass das Handeln des Einzelnen aus Einsicht in den Blick nimmt: "Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist, und dich aufrichtig lieben."

Achten wir gerade in diesen Wochen auf die anderen, denen wir eine Hilfe sein können. Ein Beispiel dafür ist das Angebot der Rotenberger Ministranten, für Menschen, die nicht aus dem Haus dürfen, die Einkäufe zu erledigen.

Am Sonntag Laetare, im Jahr 2020, werden viele Priester alleine am Altar die Heilige Messe feiern. Dennoch sind wir alle miteinander verbunden und uns auch geistlich nahe. In der Seelsorgeeinheit Letzenberg lassen wir nun sonntags um 11 Uhr sämtliche Glocken läuten. Ein Aufruf zum Gebet, miteinander und füreinander.