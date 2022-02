Von Tobias Törkott

Walldorf. Kommt eine Elster geflogen, setzt sich nieder... auf die Hose von Thorsten Kammerer aus Kirrlach. Und der wollte eigentlich "nur" das Regionalligaspiel zwischen Astoria Walldorf und FC Homburg am Freitagabend verfolgen. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte bekam er dann Besuch von einer Elster. "Das war auf der Seite des Stadions, wo zwei Tore für Walldorf gefallen sind", erzählt Kammerer und muss dabei lachen. Ist das Tier vielleicht fußballbegeistert? Grund zur Freude hatte die Elster allemal: Astoria gewann gegen die Gäste aus dem Saarland mit 3:1 und machte Boden in der Tabelle gut.

Thorsten Kammerer ist häufiger zu Besuch bei Spielen im Dietmar-Hopp-Sportpark. Eine Elster hat der bekennende Tierfreund dort aber noch keine angetroffen: "Sie soll wohl schon länger auf der Anlage unterwegs gewesen sein", berichtet er. Beim Eingang saß die Elster gar auf dem Arm eines Wachmannes. Da habe er schon schmunzeln müssen.

Auf seinem Platz angekommen, verfolgte er die Partie und kurz vor der Halbzeitpause den 1:0-Treffer für Astoria durch Marcel Carl. Beim zweiten Tor des Angreifers in der 69. Minute war er dann schon nicht mehr alleine – die Elster hatte ihn als Sitzgelegenheit ausgewählt: "Sie ist einfach auf mir gelandet und saß dort – bis zum Ende des Spiels", erzählt Thorsten Kammerer. Warum sie ihn gerade als Stadion-Kumpel auswählte, darüber kann er nur mutmaßen: "Vielleicht lag es an meiner grünen Jacke, die die Elster an einen Baum erinnert hat?"

Den für ein Fußballspiel im Stadion obligatorischen Gang zur Imbissbude hatte die Elster in der zweiten Halbzeit im Übrigen nicht auf sich genommen, pickte weder nach einem Stück Brot oder gar einen Häppchen Bratwurst, blieb einfach ruhig sitzen. Hatte das Exemplar aus Walldorf dafür möglicherweise ein Auge auf Schmuck oder andere glänzende Objekten geworfen? "Nein, ich habe aber auch keine Uhr getragen", erinnert sich Thorsten Kammerer.

Der Vorwurf der "diebischen Elster" ist sowieso überholt. Dieses Mysterium hatten britische Forscher der Universität Exeter bereits vor Jahren widerlegt. Beim Versuch mit Elstern, lateinisch "pica pica" genannt, zeigte sich, dass die Tiere wenig bis gar kein Interesse an glänzenden Objekten hatten, stattdessen aber an den für den Versuch ausgelegten Nüssen. In Asien gelten die Tiere übrigens als Glücksboten.

Ganz so viel Glück hatte zumindest die Hose von Thorsten Kammerer nicht: Zwei Mal habe die Elster ihr Geschäft auf dieser verrichtet. "Damit musste man wohl rechnen, dass ein Tier auch mal so etwas macht", gibt er gelassen zu. Dieses deshalb zu verscheuchen, war für ihn keine Option, im Gegenteil: "Wir sind in der Familie sehr tierlieb. Ich musste eher schmunzeln." Ein paar jüngere Fans des FC Homburg, die in der Nähe saßen, halfen freundlicherweise mit einer Serviette aus. So konnte er sich den Schmutz von der Jeans wischen.

Beim Abpfiff verließen die Elster und der Kirrlacher dann das Stadion gemeinsam. Er gibt zu, dass er sich schon Gedanken gemacht und gehofft hatte, dass dem Tier nichts passieren wird. "Sie war schon wie eine treue Seele", betont er. "Es ist ungewöhnlich, dass die Tiere so sehr die Nähe von Menschen suchen", wundert sich Thorsten Kammerer. Möglicherweise stamme die Elster aus einer Zucht.

Und damit liegt er gar nicht mal so falsch: Denn die Elster hat tatsächlich ein Zuhause. Und das liegt auf der anderen Rheinseite, genauer in Altrip. Von einem dortigen Campingplatz stammt "Elli", wie das Federtier von ihrer "Besitzerin" genannt wird. Diese hatte "Elli" am 25. Januar in einer Facebook-Gruppe als vermisst gemeldet.

Die Walldorferin Julia Fichtner betreut mehrere solcher Gruppen mit Tierfunden und -suchen. Am Wochenende erfuhr sie von einer befreundete Tierärztin aus Walldorf, dass dort eine Elster auf einem Discounter-Parkplatz in der Innenstadt entdeckt und zu ihr gebracht wurde. Die Tierärztin begutachtete den Vogel, merkte, wie zahm das Tier war. "Sie hat gefragt, ob es sich lohnt, eine Meldung über eine gefundene Elster in eine Facebook-Gruppe zu setzen", erzählt Fichtner.

Nach ihrem Aufruf prasselten die Nachrichten nur so auf sie ein, mehrere Nutzerinnen und Nutzer erinnerten sich an das Gesuch der Frau aus Altrip von vor wenigen Wochen. Julia Fichtner stellte den Kontakt zwischen Tierärztin und "Besitzerin" her. Am Sonntag fand das große Wiedersehen bei der Tierärztin in Walldorf statt: ",Elli’ hat sich so sehr gefreut. Da war sofort klar, dass das Tier zu der Frau gehört", berichtet Fichtner.

Die Suche nach "Elli" wäre beinahe ohne "Happy End" ausgegangen: Die Frau aus Altrip war in den vergangenen Wochen mehreren Spuren nachgegangen, war einen Tag vor dem Wiedersehen sogar aufgrund einer Meldung ins Astoria-Stadion gefahren, von ihrer Elster fehlte aber jede Spur. "Elli" war da schon in der Obhut der Tierärztin.

Dass eine Elster niemanden gehöre, stellt Fichtner im Gespräch mit der RNZ nochmals klar. Im Fall der Frau aus Altrip liegt die Sache aber anders. Die Elster war eine Handaufzucht, lebt seit Jahren vollkommen selbstständig, geht, wie es ihr passt und kommt, wann sie Lust hat. Abgehauen sei "Elli" auch nicht. Möglicherweise könnte sie von einer fremden Person entwendet worden sein, die mit dem zahmen, zutraulichen Tier prahlen wollte. "Sie hat mir Bilder gezeigt, als die Elster ganz klein war. Sie hat sich wirklich rührend um das Tier gekümmert", sagt Julia Fichtner.

Thorsten Kammerer war im Übrigen auch am Folgetag erneut im Astoria-Stadion beim Oberliga-Spiel der zweiten Mannschaft gegen die Stuttgarter Kickers – dieses Mal aber ohne Besuch der fußballbegeisterten "Elli".