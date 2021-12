Von Sebastian Lerche

Walldorf. Mit der Anregung zu interessanten Verkehrsversuchen, praktischen Tipps und dem Appell, "am Ball zu bleiben", beschloss die "Planersocietät" den Walldorfer Fußverkehrs-Check. Die beiden Mobilitätsfachleute Moritz Müller und Raphael Domin hatten mit ersten Ideenskizzen auf die Kritik der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Auftakt-Treffen, zwei Ortsbegehungen und Abschluss-Workshop reagiert, der jetzt coronabedingt per Internet stattfand.

Für die Hauptstraße zum Beispiel waren viele Verbesserungswünsche eingetroffen, die vor allem darauf abzielten, Fußgängerinnen und Fußgängern mehr Raum oder überhaupt Flächen zu geben, die nur ihnen gehören. Momentan gehe es da hektisch und unübersichtlich zu.

Eine "Zonierung" schien Domin und Müller zu passen: Mit Markierungen und baulichen Umgestaltungen, mit Sitzmöbeln, Beeten oder weiteren Spielgeräten, könnten Fußgängerinnen und Fußgänger aus dem "Abseits" herausgeholt werden. In der Straßenmitte hätte weiterhin das "schnelle Vorankommen" Priorität, per Rad ebenso wie im Auto. Seitlich wiederum wären Flanieren, Bummeln oder Ausruhen angesagt.

Die Überlegung wurde angestoßen, dafür Parkplätze abzuschaffen – bis auf einige wenige für ältere Menschen oder solche mit Behinderung. Versuchsweise, so die Planersocietät, sollten besondere Aktionen wie eine "autofreie Hauptstraße am Wochenende" veranstaltet werden. Kundinnen und Kunden, Gewerbetreibende und Anwohnerschaft müssten natürlich mit ins Boot geholt werden. Das weckte in der Zuhörerschaft Hoffnung: Vielleicht wollte dann niemand mehr gänzlich zum jetzigen Zustand zurück.

Die Drehscheibe, so betriebsam und laut, wie sie wegen des hohen Verkehrsaufkommens auch ist, könnte an Aufenthaltsqualität gewinnen, meinen Müller und Domin: durch bequemere Sitzgelegenheiten und mehr Grün. Kurzzeitparken statt der jetzigen Regelung wäre zudem denkbar. Angeregt wurde im Workshop ein Taxistand, sodass beispielsweise das Ärztehaus ohne Privatauto leichter erreichbar wäre.

An der auch von der Stadtverwaltung als unfallträchtig identifizierten Kreuzung von Walzrute und Willinger-Straße, im Wohngebiet hinter Edeka/Aldi, gibt es für die "Planersocietät" mehrere Möglichkeiten. Ein auffälliges Pflaster, das, um der Barrierefreiheit willen, eben ist, könnte ein Signal sein, die Stoppschilder zu beachten und mit Menschen, die die Straßen überqueren, zu rechnen. Zusätzlich sind Zebrastreifen denkbar.

Wie Stadtbaumeister Andreas Tisch berichtete, konnten kleinere Maßnahmen schon umgesetzt werden. Als Beispiel nannte er für Sehbehinderte farbige, reflektierende oder leuchtende Markierungen an Sitzgelegenheiten vorm Feuerwehrhaus und in der Oberen Grabenstraße an diversen Pollern, die Autos fernhalten sollen. Derlei sei relativ zügig und einfach umsetzbar, erklärte Tisch, sofern das Wetter mitspiele.

Weitere Verbesserungen an Absätzen, Treppen oder Bordsteinen hielt eine Teilnehmerin für dringend notwendig. Allerdings ist da immer der Kompromiss zu suchen: zwischen spürbaren, also hervorstehenden Elementen für Sehbehinderte und der Barrierefreiheit in Form ebener Strecken für Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator.

Angemahnt wurde, dass alle Neuregelungen nichts helfen, wenn nicht kontrolliert werde. Falschparker müssten auch erwischt werden, gerade die, die "mal kurz" auf dem Gehweg stehen. Dann würden auch die Parkhäuser in der Innenstadt stärker genutzt werden und viele Autos wären dann aus dem Weg. Bürgermeister Matthias Renschler musste einräumen, dass das flächendeckende Kontrollieren kaum zu schaffen sei, dass man aber das Mögliche tue. Angesichts der räumlichen Enge vielerorts in der Stadt müsse man auch die Verhältnismäßigkeit beachten und die Interessen aller unter einen Hut bringen.

Die engen Verhältnisse in den historisch gewachsenen innerörtlichen Strukturen stellen eine große Herausforderung dar, war man sich einig. Mitunter sind nicht nur die Gehwege schmal, überdies ragen Haustreppen hinein. Und wenn auf der Straße geparkt wird, gibt es da kein Durchkommen mehr. Eine Idee dafür waren Einbahnstraßen-Regelungen oder die komplette Umwidmung der Fahrbahnen in Fuß- und Radwege.

Andreas Tisch nahm gerne die Anregung einer Teilnehmerin auf, an der Kreuzung von Heidelberger, Ring- und Hardtstraße Querungsmöglichkeiten zu schaffen. Das sei ein von Kindern auf dem Weg zur Waldschule viel genutzter Weg, hieß es, und früher habe es hier Fußgängerüberwege gegeben. Komplexer und nicht ohne intensive Untersuchung denkbar wäre die Umgestaltung der verkehrsberuhigten Bereiche auf dem Lindenplatz vorm Lidl, in der Oberen Grabenstraße zwischen Post und Bücherei und in der Hauptstraße. Es werde aufwendig, durch bauliche Elemente für mehr Orientierung und ein Gefühl der Sicherheit zu sorgen.

Nicht einfach dürften auch Querungshilfen werden am Kreisel zwischen Post und Jump sowie über die Heidelberger Straße, an der Kreuzung mit der Schwetzinger Straße, vorm Gasthaus "Pfälzer Hof". Mehrfach wurden im Workshop auch mehr Fußgängerampeln gewünscht, außerdem müsse die Funktionsfähigkeit der Ampeln für Blinde oder Sehbehinderte ständig geprüft werden.

Damit das Zufußgehen attraktiver, sicherer und angenehmer werde, müsse das Bewusstsein der Bevölkerung, der Städteplaner und der Politik dafür geschärft werden, betonten Moritz Müller und Raphael Domin abschließend. Die Stadtverwaltung könnte jemanden mit der Förderung des Fußverkehrs beauftragen oder auch ein Beschwerdesystem, vielleicht per Handy nutzbar, einrichten. Diese und weitere Anregungen stehen im Bericht, den die Planersocietät im Frühjahr 2022 vorlegen will, damit Verwaltung, Verkehrsbehörde und Gemeinderat erste Maßnahmen prüfen und einleiten können.