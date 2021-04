Wiesloch. (hds) Wann genau und unter welchen Auflagen das Wieslocher Freibad "Wietalbad" seine Pforten öffnen wird, ist nach wie vor unklar. "Unsere Vorbereitungen für einen möglichen Start im Mai laufen derzeit, jetzt werden gerade die Becken mit Wasser gefüllt", erläuterte Rüdiger Kleemann, Leiter der Stadtwerke und zuständig für das Wietalbad. Dass es schon in einigen Wochen losgehen könnte, sei nach derzeitigem Sachstand eher unwahrscheinlich.

Die steigenden Corona-Zahlen würden in allen Bereichen selbst die Optimisten ausbremsen. "Es herrscht Schweigen im Walde", fasste Kleemann die Lage zusammen. Eine mögliche Öffnungsperspektive könnte aus seiner Sicht frühestens Pfingsten sein. Allerdings müssten rechtzeitig davor die entsprechenden Regelungen des Landes Baden-Württemberg vorliegen – und nicht wie im Vorjahr erst im Juni.

Um sich auf die neue Saison vorzubereiten und den Besuch im Freibad zu optimieren, laufen einige Maßnahmen. Wie Kleemann mitteilte, will man neben der Online-Buchung auch ein digitales Bezahlsystem installieren, um so Warteschlangen im Kassenbereich zu vermeiden. "Wir haben dazu ein Unternehmen beauftragt, das sich um die Umsetzung kümmert."

Ebenfalls ist angedacht, die Tarife zu verändern. "Wir prüfen das", versicherte der Leiter der Stadtwerke. Zwar waren die meisten Besucherinnen und Besucher in 2020 mit den damals geltenden Auflagen zufrieden – der Besuch war in drei Schichten eingeteilt – jedoch gab es Kritik an der Preisgestaltung. Jeder Erwachsene musste fünf Euro, unabhängig von der Verweildauer, bezahlen. "Gerade für all jene, die morgens und abends ein paar Bahnen schwimmen wollten, war das zu teuer", resümierte Kleemann.

Im März dieses Jahres hatten sich die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt mehrheitlich dafür ausgesprochen, frühzeitig mit den vorbereitenden Arbeiten im Freibad zu beginnen. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte Kleemann darauf verwiesen, man tue alles, um bei schönem Wetter einen Besuch im Freibad zu ermöglichen. Jedoch betonte er auch jetzt wieder, von einem "normalen" Badebetrieb sei man weit entfernt. "Wir müssen jetzt abwarten, wie und wann sich das Land dazu äußert. Wir jedenfalls wären bereit." Und auch das Wetter spielt mit: Ab Mitte nächster Woche sollen die Temperaturen deutlich steigen.