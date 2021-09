Sechs Menschen mit und ohne Behinderung leben jetzt im großzügigen Neubau des Vereins „Fortschritt Integrativ Leben“ mitten in St. Leon-Rot. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Für die Vereine "Fortschritt" und "Fortschritt Integrativ Leben" hat sich ein Kreis geschlossen. Mit der Eröffnung von "Deutschlands erster Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz" in St. Leon-Rot ist gestern ein wichtiger Meilenstein für alle Beteiligten mit überregionaler Signalwirkung erreicht worden.

Das betonten "voll Stolz" die Vereinsvorsitzende Susanne Huber und ihre Mitstreiter, allen voran die WG selbst: Das sind Marco Huber, ihr Sohn, Maris Metz, Samantha Daut, Timo Stampfer und Alisa Falkenstein sowie Laura Repple, Marco Hubers Cousine, die vorerst die einzige ohne Behinderung ist. Zwei WG-Plätze für Menschen ohne Einschränkungen sind noch frei, der Bewerbungsprozess läuft. Die jungen Erwachsenen sollen einander im Alltag unterstützen und bereichern, so Huber, "damit der Schlüssel der Integration passt".

Zur offiziellen Eröffnung hießen sie zahlreiche Gäste willkommen. Foto: Lerche

Der Verein "Fortschritt" fördert Kinder und Jugendliche mit körperlicher Behinderung nach der Petö-Methode. Diese "konduktive Förderung", entwickelt vom ungarischen Bewegungspädagogen und Heilgymnasten András Petö, vereint Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Krankengymnastik und weitere Methoden. Die jungen Leute sollen weitgehend unabhängig von Hilfsmitteln und anderen Personen werden.

Doch was, wenn sie erwachsen und noch selbstständiger werden? Wenn sie einen Beruf ergreifen? Aus dieser Frage heraus entstand "Fortschritt Integrativ Leben" und das zentrale Projekt dieser inklusiven WG. Das zweistöckige Wohnhaus, das Mitte 2020 bezogen wurde, steht im Cranachring, in zentraler Lage von St. Leon-Rot. Die Gesamtkosten für den 1700 Quadratmeter großen Bauplatz und das Gebäude belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Auch Landrat Stefan Dallinger war zu Gast. Foto: Lerche

Architekt Martin Vorfelder und Generalunternehmer Michael Schindler gaben Einblick in die Überlegungen und Herausforderungen hinter dem barrierefreien, hell und freundlich gestalteten Gebäude. Auf rund 700 Quadratmetern Fläche finden die aktuell sechs und künftig wohl acht WG-Mitglieder nicht nur eigene, individuell eingerichtete Zimmer. Ihnen steht auch ein weitläufiges Wohnzimmer mit großer Küche zur Verfügung. Ein Mal die Woche wird zusammen gekocht, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Zusätzlich gibt es Betreuer- und Gästezimmer, Büro sowie Fitness- und Trainingsräume.

"Die WG ist einfach ein Traum" – und der war nur dank vieler engagierter Unterstützer und Sponsoren möglich, wie Susanne Huber betonte. Allen voran die Dietmar-Hopp-Stiftung, die 1,25 Millionen Euro spendete. Für die Stiftung lobte Meike Leupold "den Pioniergeist" der "Fortschritt"-Teams. "Ihr seid Mutmacher – und Marathonläufer", denn damit der Traum Realität werde, seien in den vergangenen Jahren große Anstrengungen nötig gewesen. Schließlich sei der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt, wie viel mehr noch für Menschen im Rollstuhl. Leupold lobte die Entschlossenheit aller Akteure: "Ihr hattet das Ziel, gelebte Inklusion, immer vor Augen."

Dem "einzigartigen Modellprojekt" drückte Landrat Stefan Dallinger Respekt und Bewunderung aus. Dies sei ein großer Tag für alle Beteiligten und für die Integrationsarbeit im Rhein-Neckar-Kreis. Damit sei die Arbeit aber nicht getan, immer gebe es neue Erkenntnisse und neue Bedürfnisse, allen voran das nach Arbeit. Das hatte auch Maris Metz hervorgehoben, daher seien Berufsorientierung und -qualifikation ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Zum selbstständigen Leben gehöre natürlich die passende Erwerbstätigkeit. Landrat Dallinger sagte für den Kreis Unterstützung zu.

Der Landrat lobte auch die Gemeinde St. Leon-Rot, die "das Herz am richtigen Fleck" habe und sich als Schrittmacher für zukunftsweisende Projekte dieser Art hervortue. Bürgermeister Alexander Eger verwies auf einige Hürden, die man gemeinsam nehmen musste, und weitere Herausforderungen, die noch warteten. Jetzt sei, dank der nötigen Hartnäckigkeit, ein "vorbildlicher Schritt" gelungen.

In St. Leon-Rot werde Integration auf vielfältige Weise gelebt, hob der Bürgermeister hervor: Er warb für den Verein "Smile", der ebenfalls ein großes Wohnhaus plane. Aus einer privaten Initiative von Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder entstanden, ist "Smile" gewachsen und vielfältig aktiv geworden. Jetzt soll an der Ecke von Franziskus- und Vinzentiusstraße ein generationenübergreifendes, integratives Wohnprojekt entstehen, "da werfe ich auch einen Blick zu Meike Leupold und der Dietmar-Hopp-Stiftung", so Eger.

Die WG-Mitglieder von "Fortschritt" machten einen glücklichen Eindruck und führten die vielen Gäste gerne durchs Haus. Maris Metz erklärte voll Überzeugung, was jeder denke: "Von aktiv gelebter Inklusion profitieren alle."