Schlamm, Trümmerteile, Schutt: Die Schäden in den Hochwassergebieten, wie hier in Rech im Ahrtal, im Norden von Rheinland-Pfalz, sind immens. Die Fachgruppe Räumen des THW-Wiesloch-Walldorf ist dort mit einem Teleskoplader im Einsatz. Seit Sonntag sind die Helfer vor Ort. Foto: THW Wiesloch-Walldorf

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Seit dem Wochenende sind Helfer des THW Wiesloch-Walldorf in den Hochwassergebieten im Norden von Rheinland-Pfalz im Einsatz. Zugtruppführer Lukas Hudelmayer gibt im RNZ-Interview einen Einblick, wie die Lage vor Ort ist, welche Aufgabe das THW übernommen hat und wie die Helfer mit den Eindrücken selbst umgehen.

Herr Hudelmayer, wo erwischen wir Sie?

Wir sind gerade auf dem Nürburgring. Dort ist der Bereitstellungsraum für die Koordination der Einsätze. Da sind Einheiten von THW, Bundeswehr, Feuerwehr und den Rettungsorganisationen wie dem DRK, Malteser oder ASB. Gestern haben wir in Bad Neuenahr die Einsatzabschnittsleitung unterstützt. Unser Zugführer Felix Metzler war dabei Teil des Stabs und ich habe mit meinen Kollegen den Funk für die Einsatzabschnittsleitung übernommen. Wir sind um null Uhr abgerückt, gegen halb 2 Uhr waren wir auf unseren Feldbetten.

Lukas Hudelmayer. Foto: privat

An viel Schlaf ist also nicht zu denken?

Nein, aber unser Zelt steht auch direkt neben dem Hubschrauberlandeplatz. Die fliegen ab 8 Uhr.

Wie ist die Situation vor Ort in den Hochwasser-Gebieten?

Als wir das erste mal durchgefahren sind, war das erschreckend, wie verwüstet alles ist. Die Menschen tragen ihren ganzen Hausrat vor die Tür, weil alles mit Schlamm überzogen ist. Rechts und links der Straße stapeln sich die Müllberge. Autos sind aufgestapelt, hängen auf Leitplanken übereinander. Die Wassermassen hatten eine so enorme Kraft, dass Autos einfach weggespült wurden, als wäre es nichts. Auch Brücken, die massiv aussahen, sind eingestürzt.

Wie ist Ihr Eindruck der Menschen?

Die letzte Woche war für sie total anstrengend, die Leute arbeiten hart. Was mich freut ist, dass man auch lachende Menschen sieht, die Hoffnung haben.

Wie ist die Lage bei den Helfern?

Alle arbeiten sehr hart und schlafen sehr wenig. Das nehmen wir in Kauf, um den Menschen zu helfen.

Was war für Sie und Ihre Kollegen das einschneidenste Erlebnis?

Wir sind Sonntagmittag durch Heimersheim (Landkreis Ahrweiler) gefahren, das war der erste Ort im Schadensgebiet, den wir gesehen haben, und das war wirklich erschreckend. Gestern in Altenburg (Landkreis Ahrweiler) hat man gesehen, wie hoch das Wasser dort stand. Die Häuser waren bis zum ersten Stock dreckig, die Scheiben waren eingedrückt. Das Wasser kam in die Wohnzimmer. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat – auch Bilder vermitteln das nicht.

THW-Mitglieder aus Wiesloch und Walldorf übernehmen Aufgaben bei der Einsatzleitung. Foto: THW Wiesloch-Walldorf

Wie verarbeiten die Helfer die Erlebnisse?

Das ist belastend, vor allem für die Kräfte, die vor Ort helfen. Es ist wichtig, dass man darüber spricht. Wir haben hier eine psychologische Betreuung, das nennt sich Einsatznachsorge. Dahin können wir uns wenden, wenn wir Hilfe brauchen und mit jemandem außerhalb unseres Teams sprechen wollen. Wenn Einheiten Tote finden, ist es so, dass immer eine Einsatznachsorge stattfindet. Dann sprechen die Helfer mit Fachkräften wie Seelsorgern. Das ist Standard. Wir können uns unabhängig davon immer an jemanden wenden. Auch wenn man am Funk von Toten hört, hat man ein Bild im Kopf. Deshalb ist es wichtig, dass es ein Gespräch mit einem Seelsorger gibt.

Was für Arbeiten übernimmt das THW Wiesloch-Walldorf?

Wir haben einen Meldekopf gestellt und dann in Bad Neuenahr den Einsatz geleitet und übernehmen bei der Koordination unterstützende Aufgaben. Dazu ist unsere Fachgruppe Räumen in Rech im Ahrtal im Einsatz. Der eine Ortsteil war zunächst nicht erreichbar. Mit Bundeswehr und Bundespolizei hat die Fachgruppe dabei geholfen, dass der Ort wieder erreichbar ist. Außerdem wurden Zugänge zu Häusern geschaffen. Da lag auch ein Dachstuhl auf der Straße, der den Weg versperrte. Dazu wurde einer anderen THW-Gruppe, die einen Stromerzeuger dabei hat, geholfen, an den Einsatzort zu kommen. Dort musste ein Kran abgebaut werden, um Zugang zu Häusern zu bekommen. Wir im Führungsteam fahren immer wieder zurück zum Nürburgring. Unsere Fachgruppe Räumen ist seit Sonntag vor Ort. Man kann nie sagen, ob die Straßenverbindung, die das Navigationsgerät anzeigt, noch befahrbar ist. Es ist schwierig, sich vor Ort zu bewegen, weil die Infrastruktur teilweise zerstört ist. Dazu gibt es Brücken, die zum Beispiel nur bis 16 Tonnen zugelassen sind. Unser Gespann ist dafür schon zu schwer.

Was wird am dringendsten benötigt?

Wenn man davon absieht, dass ganze Häuser kaputt sind, vor allem fließendes Wasser in Trinkwasserqualität und Strom. Es wurden große Behälter mit 1000 Liter Volumen aufgestellt. Dort holen sich die Menschen Wasser in kleinen Kanistern ab. Alles, was für uns selbstverständlich ist, fehlt. Nachts ist es dunkel, weil der Strom nicht da ist. Die Helfer beleuchten zwar, aber das geht nie für das ganze Gebiet.