Mühlhausen. (rka) Ein Treffpunkt für viele Narren aus nah und fern war am Sonntag Mühlhausen. Dort schlängelte sich unter dem Motto "Jubel, Trubel, Heiterkeit" der Faschingsumzug durch die Straßen, vorbei an fastnachtlich geschmückten Häusern und einer fröhlich gestimmten, applaudierenden, winkenden und schunkelnden Menschenmenge.

Bei leichtem Schneefall und niedrigen Temperaturen sorgten sechs Kapellen aus Mühlhausen, Tairnbach, Malsch, Malschenberg und Rauenberg für ausgelassene Stimmung, indem sie der Menge am Straßenrand mit Fastnachtsschlagern und Evergreens einheizten. Hunderte säumten die Straßen und spendeten den Gruppen den wohl verdienten Applaus. Viele schlüpften aber auch in ein buntes Narrenkostüm und gaben so dem Treiben ein farbenfrohes Gepräge.

An der Spitze des Zugs bestimmte die Feuerweh das Marschtempo. Die musikalische Vorhut bildete der Kraichgau Fanfarenzug in Piratenkostümen und mit Fastnachtsschlagern. Auf dem selbstgezimmerten Piratenschiff feierten die jungen Fanfaren-Seeräuber und verteilten ihre Beute. Eine farbenfrohe Gruppe bildeten die Sportler vom Volleyballclub unter dem Motto "VCM goes Disney". Die Zauberer des Musikvereins unter der Leitung von Dominik Koch verzauberten mit ihren Stimmungsliedern das Publikum.

Die Jugendlichen der KJG kamen in bunten Anzügen daher und breiteten ein farbenfrohes Sprungtuch aus, um damit Süßigkeiten zu verschleudern. Auf dem Faschingswagen des Freizeitclubs Asphalt wurde in der "Hula-Palu-Bar" eine zünftige Gartenparty gefeiert. Der Kirchenchor ließ mit schicken Kostümen den Wilden Westen lebendig werden. Dahinter sorgten die bunten Bären vom Musikverein Malschenberg für Stimmung. Unter dem Motto "Dambach Hajo" präsentierte die Narreninitiative in Lebensgröße das "Erste Buschwald Urviech", ein ausgewachsenes Mammut mit riesigen Stoßzähnen.

Wunderschöne Kostüme mit Fransen in allen Farben trugen die Fastnachter vom Angelsportverein. Die "Galgeveggel" sorgten mit ihrer Guggenmusik für gute Stimmung. Das Motto "Ein Käfig voller Narren" hatten sich die Sänger vom Sängerbund gewählt und tummelten sich innerhalb und außerhalb des Käfigs in bunten und schrillen Kostümen. Die Tänzerinnen der TGL schwenkten bunte Luftballons. Dann trieben viele hübsch anzuschauende Meerestiere ihr Unwesen: die Quallen der Kolpingsfamilie.

Eine lustige Gesellschaft sind die "Wissädalä Fasänachdä", die mit ihren selbstgebastelten Dreirädern für ordentlichen Krach und Qualm sorgten. Mit ihrem exotisch-bunt bemalten Bus, geschmückt mit allerlei wilden Tieren, entführten die "KaKaDus" aus Waghäusel in Steppe, Savanne und Urwald. Die "Reilinger Belzkiddl" machten ihrem Namen alle Ehre und hatten sich mit ausgedienten Pelzmänteln verkleidet. Dass der "Karneval von Venedig" mit den phantasievollen Masken und der Traumkulisse mit den Gondeln ein Fest für alle Sinne ist, zeigte der Förderverein der TSV-Jugend Wiesental. Die "Rockstar-Vollblut-Electricer" machten Harry Potter zum Motto ihres Wagens und boten mit ihren Instrumenten dem Publikum einen fulminanten Rock-Sound. Insgesamt wieder ein farbenfroher Narrenwurm, der viele Zuschauer begeistert hat.