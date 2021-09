Walldorf. (jdh) "Es gibt weltweit Menschen, die unter Bedingungen arbeiten, die nicht so schön sind", sagt Thomas Bensch. Der Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Walldorf war grade dabei, die diesjährige "Faire Woche" anzukündigen. Das Thema sind diesmal menschenwürdige Arbeitsbedingungen. "Die Pandemie hat die Bedingungen verschärft", sagt er. Passend dazu habe man Amnesty International eingeladen, sich an der Woche zu beteiligen. Aber auch "das Traditionelle" kommt laut dem Sprecher nicht zu kurz. So ist zum Beispiel der "Apfeltag" wieder ein großes Highlight.

Der Mittwoch, 22. September, gehört ganz Amnesty International. Im evangelischen Gemeindehaus, Schulstraße 4, informiert die Gruppe aus Wiesloch und Umgebung ab 20 Uhr aus erster Hand über ihre Arbeit und darüber, was jeder einzelne machen kann.

Das Online-Quiz am Freitag, 24. September, "wird etwas Besonderes sein", so Bensch. Dabei treten verschiedene Teams von drei bis sechs Personen gegeneinander an. Fragen gibt es zu den Themen Menschenrechte, fairer Handel, Nachhaltigkeit und in der Joker-Kategorie "Fragezeichen".

Am Samstag, 25. September, ist der "Apfeltag", bei dem ausgewiesene Apfelbäume in der Stadt geerntet werden dürfen und dann zu Apfelsaft verarbeitet werden. Wer 15 Kilo Äpfel sammelt, erhält einen Gutschein über fünf Liter des frischen Getränks. Treffpunkt ist zwischen 9 und 14 Uhr der Kleinfeldweg 52. Auch hier gibt es eine mobile Espressobar bis 13 Uhr.

Am Samstag, 2. Oktober, gibt es von 13 bis 17 Uhr den dritten Hofflohmarkt im gesamten Stadtgebiet. Anmeldung sind per E-Mail möglich an walldorf.flohmarkt@gmx.de. Weitere Infos gibt es unter www.gelewa.de/hofflohmarkt.

Zusätzlich gibt es über den ganzen Zeitraum die Ausstellung der Festtafel "Eine Welt" im Rathaus, Nußlocher Straße 45, zu sehen. Geplant ist vom 10. bis 24. September auch eine Freiluftausstellung zu "60 Jahre Amnesty International" auf dem Marktplatz. Interaktiv können dabei "QR-Codes" per Handy gescannt werden, um Videos zu sehen und sich an Aktionen zu beteiligen.

Die Stadt Walldorf ist stolz darauf, seit 2017 "Fair-Trade-Stadt" zu sein. "Walldorf wird nicht locker lassen", sagt dazu Susanne Nisius, die Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt. Anders als in anderen Städten, erklärt Bensch, sei in Walldorf nicht der Sozialbereich, sondern die Wirtschaftsförderung für den fairen Handel zuständig.

Wer nach der "Fairen Woche" wissen möchte, wo es in Walldorf fair gehandelte Produkte gibt und was man aus recycelten Fischernetzen alles machen kann, findet die Infos im "Fairführer". Wer den nicht mehr hat, kann ihn im Internet unter www.ganz-schoen-fair.de einsehen.