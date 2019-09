Walldorf. (agdo) Ein unverzichtbares Accessoire beim "Apfeltag" war die Leiter. Wer gerade keine zur Verfügung hatte, musste in die Bäume klettern, um ans Obst zu gelangen. Das machten auch einige Sammler und so sah man in den Wipfeln viele Gesichter, die mit den Früchten um die Wette strahlten. Andere sammelten auf, was sie am Boden fanden.

Bei tollem Wetter fand der "Apfeltag" im Rahmen der "Fairen Woche" der Stadt Walldorf an den Baumreihen entlang Wieslocher Straße und Kleinfeldweg statt. Alle, die Lust hatten, konnten so viele Äpfel pflücken, wie sie tragen oder sonst wie transportieren konnten, und kostenlos mit nach Hause nehmen. Auch Bürgermeisterin Christiane Staab pflückte fleißig mit.

Für Klein und Groß wurde das Sammeln beim "Apfelsafttag" zum Abenteuer: Viele kletterten in die Wipfel. Foto: Agnieszka Dorn

"Wir sind vom Interesse der Menschen überrascht", sagte Christian Horny, der Umweltbeauftragte der Stadt Walldorf. Dieses Jahr hätten weitaus mehr Menschen an der Aktion teilgenommen als im letzten Jahr. Am frühen Mittag waren bereits dreieinhalb Tonnen Äpfel zusammengekommen, vergangenes Jahr seien es rund drei Tonnen insgesamt gewesen, sagte Bernhard Gröner von der Fairtrade-Steuerungsgruppe.

Einige der Teilnehmer wollten aus den Äpfeln zuhause Kuchen oder Gelee machen. Wer die Äpfel nicht im Ganzen mitnehmen wollte, konnte sie mittels einer professionellen, mobilen Versaftungsanlage, die vor Gröners Bettenfachgeschäft stand, zu Saft pressen lassen. Aus 15 Kilo Äpfeln wurden rund fünf Liter Saft. Zwischenzeitlich bildete sich an der Versaftungsanlage eine lange Schlange.

Einige Familien türmten das Obst in ihren Fahrradanhängern auf und schafften es nach Hause. Foto: Agnieszka Dorn

Am Tag zuvor hatten Walldorfer Schulen an der Aktion teilgenommen und so hatten einige Kinder ihre Eltern "überredet", auch jetzt mitzumachen: Der Saft- wurde zu einem Familientag. Eltern oder Großeltern mit Kindern kamen mit dem Fahrrad - mit Anhänger - oder mit dem Auto und pflückten eifrig Äpfel. Manche stiegen die Bäume hinauf, andere nutzten Obstpflück-Werkzeuge, und wenn das alles nicht half, wurden die Bäume einfach kräftig geschüttelt, plötzlich kam ein wahrer "Apfelregen" herunter und bedeckte die Erde - als hätte die Zauberformel "Tischlein deck dich" gewirkt. "Wie im Paradies", sagte ein Kind.

Foto: Agnieszka Dorn

"In einer Stunde haben wir 15 bis 20 Kilo Äpfel gesammelt", erzählte Oliver Rückert, der mit seiner Familie von der Aktion total begeistert und mittendrin beim Sammeln war. Die Familie ließ sich frischen Apfelsaft pressen. Auch Erika Schlachter und Tochter Julia waren eifrig am Sammeln, Julia hatte ihre Mutter zu der Aktion "mitgeschleppt", nachdem sie mit der Schulklasse schon Äpfel gesammelt hatte.

Viele ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz, diesmal war auch das Team der Walldorfer Tafel mit von der Partie und packte gemeinsam mit einer Gruppe Flüchtlinge an. Denn bevor die Äpfel durch die Saftpresse gingen, wurden sie von Helfern nach Mängeln abgesucht. Faule Äpfel und solche mit vielen Wurmlöchern wurden nicht berücksichtigt.

150 Kisten hatten die Verantwortlichen den Sammlern zur Verfügung gestellt, viele hatten aber auch ihre eigenen Körbe und Behälter mitgebracht. Mit der Aktion sollte verhindert werden, dass die Äpfel ungenutzt verkommen. Zudem bekamen die Kinder gleich mit, woher Apfelsaft wirklich stammt und wie er erzeugt wird.