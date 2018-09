Walldorf. (rö) Zum zweiten Mal nimmt die Stadt Walldorf an der "Fairen Woche" teil, die von 14. bis 28. September bundesweit unter dem Thema "Gemeinsam für ein gutes Klima" steht.

In Walldorf sind dazu wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant (siehe Kasten). Man wolle weiter das Bewusstsein dafür schärfen, "dass jeder bei sich schaut", so Bürgermeisterin Christiane Staab, "man kann da wirklich etwas verändern". Gerd Schneider, stellvertretender Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt, ergänzt: "Wir wollen die Walldorfer dazu bewegen, sich Gedanken darüber zu machen, was sie wo einkaufen."

Das gilt zum einen für fair gehandelte Produkte ("dann bezahlt man eben fünf Cent mehr für die Tasse Kaffee", so Schneider), zum anderen aber auch für Regionales ("muss es der Wein aus Chile sein?"). "Das betrifft uns alle", ist Thomas Bensch, Sprecher der Steuerungsgruppe, vom Fairtrade-Gedanken überzeugt.

Programm Im Rahmen der "Fairen Woche" von 14. bis 28. September finden in Walldorf zahlreiche Veranstaltungen statt. Ein Überblick: Freitag, 14. September, 19 bis 23 Uhr, Drehscheibe: Walldorf bewegt, Auftakt auf der Walldorfer Einkaufsnacht. Samstag, 15. September, 9 bis 12 Uhr, Wieslocher Straße und Kleinfeldweg: Walldorfer Apfelsaft (Abgabe ab 13 Uhr am Bettenfachgeschäft Gröner); 20.45 Uhr, Tanzschule Kronenberger: Fairer Tanzabend. Sonntag, 16. September, 10 Uhr, evangelische Stadtkirche: Gottesdienst mit anschließendem fairem Kirchenkaffee; 14.30 bis 18 Uhr, Astoria-Halle: Fairhandeln - Quiz für Groß und Klein beim WiWa-Familie-Bewegungstag. Montag, 17. September, Blumen ... und mehr: Flower Power mit Fairtrade-Rosen. Dienstag, 18. September, 18.30 Uhr, Volksbank Kraichgau: Fairer Handel geht uns alle an. Sonntag, 23. September, 11 Uhr, evangelisches Gemeindehaus: Bazar. Aktionen an mehreren Tagen: Freitag, 14., bis Freitag, 21. September, Stadt-Apotheke: Feel fair. Freitag, 14., bis Freitag, 28. September, Astoria-Apotheke: An die Bastelmaterialien, fertig, los!; Wellness und Spa im Aqwa: Wellness mit gutem Gewissen; Hotel-Restaurant Erbprinz: Süßes Kaffeegedeck. Dienstag, 18. September, bis Dienstag, 2. Oktober, Volksbank: Ausstellung der Festtafel "Eine Welt". (rö)

Für Gerd Schneider geht es darum, den Menschen in ärmeren Regionen "bessere Lebensbedingungen zu verschaffen". Mit dem höheren Preis, den sie für fair gehandelte Waren erhalten, könnten zum Beispiel Brunnen gebaut werden, was es wiederum Mädchen, die sonst für Wasserholen zuständig sind, ermögliche, zur Schule zu gehen. Auch der Bau von Krankenstationen oder Schulen wird unterstützt. Damit bekämpfe man die Fluchtursache "Armut", so Bensch, der sich vor allem für die "klasse Zusammenarbeit" mit der Werbegemeinschaft Walldorf dankbar zeigt.

So beteiligen sich nicht nur mehrere Geschäfte an der "Fairen Woche", der Auftakt findet auch wieder im Rahmen der Walldorfer Einkaufsnacht am Freitag, 14. September, statt. Dann ist die Fairtrade-Steuerungsgruppe von 19 bis 23 Uhr mit einem Stand auf der Drehscheibe vertreten, an dem es neben vielen Informationen rund um den fairen Handel auch Dosenwerfen mit fair hergestellten Bällen gibt.

Eine große Aktion, an der sich alle Walldorfer beteiligen können, folgt am Samstag, 15. September, unter dem Titel "Walldorfer Apfelsaft": Von 9 bis 12 Uhr können Äpfel von städtischen Apfelbäumen entlang der Wieslocher Straße und dem Kleinfeldweg gepflückt werden. Helfer verteilen Eimer und nehmen die gesammelten Äpfel entgegen, die dann mit einer mobilen Apfelpresse, die am Bettenfachgeschäft Gröner steht, zu Saft verarbeitet werden. Ab 13 Uhr erhalten die Sammler ihren Lohn: Für 15 Kilo Äpfel gibt es fünf Liter Apfelsaft im Karton. Auch eigene Äpfel können bis zu einer Menge von 100 Kilo angeliefert werden.

Daneben gibt es eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen vom fairen Tanzabend mit fairen Cocktails über das Fairtrade-Quiz beim Bewegungstag von WiWa-Familie bis hin zur Beteiligung der evangelischen Kirchengemeinde mit einem Gottesdienst und dem traditionellen Bazar. "Wir haben auch Schulen und Kindergärten dazu aufgerufen, bei der ’Fairen Woche’ mitzumachen", sagt Wirtschaftsförderin Susanne Nisius. Das seien dann meist kleinere und geschlossene Veranstaltungen, gleichzeitig aber "ein guter Weg, um über die Kinder auch die Eltern zu erreichen". Die Wirtschaftsförderin weist auch auf den Einkaufsführer hin, den die Stadt unter dem Titel "Ganz. Schön. Fair" anbietet.

"Wir sind ein Spiegel der Bevölkerung von Walldorf", sagt Gerd Schneider zum Engagement der Steuerungsgruppe, "wir wollen diesen Spiegel größer machen". Deshalb suche man dringend weitere Leute, die mitarbeiten wollen, das könne auch gerne projektbezogen sein.

Info: Alles Wissenswerte rund um Walldorf als Fairtrade-Stadt: www.ganz-schoen-fair.de.