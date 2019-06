Das Bild zeigt am letzten Spieltag (hinten v.li) Thomas Krönig (Vorsitzender Sport der SG Dielheim), Antonio Nunes, Bastian Speck, Lennard Burkhard, Jannis Steger, Moritz Bartenbach, Nils Halter, Rune Rost, Markus Rothenhöfer (Trainer) Michael Wörns (Co-Trainer) und Alex Rachel (Torwarttrainer) sowie (vorne v.li.) Nils Lachnit, Yannic David, Thorben Sieber, Christopher Slade, Jannis Filsinger, Philipp Meyer, Morten Menges, Jonas Rehn, Niklas Neumann und Lukas Kefalogiannis. Foto: Jan A. Pfeifer

Dielheim. (RNZ) Im Oktober 2018 hatte die RNZ über die erfolgreiche Jugendspielgemeinschaft der Fußballvereine SG Dielheim, 1. FC Mühlhausen und TSV Rettigheim berichtet. Nachdem die B-Junioren der Spielgemeinschaft bereits die zweite Saison erfolgreich in der höchsten Spielklasse Nordbadens bestritten haben, gelang nun auch den A-Junioren der Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden.

Die Mannschaft von Trainer Markus Rothenhöfer, Co-Trainer Michael Wörns und Torwarttrainer Alexander Rachel ging in 22 Spielen herausragend 21 Mal als Sieger vom Platz und erzielte dabei ein Torverhältnis von 98:20 Toren. Die Torjägerkrone ging ebenfalls an das erfolgreiche Team: Lennart Burkard gelangen 30 Saisontore. Auch in der Fair-Play-Wertung wurde der erste Platz erreicht.

Angesichts dieser Leistungen können alle Vereine der Spielgemeinschaft stolz auf diese Mannschaft sein.