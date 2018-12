Die historische Eremitage in Waghäusel ist die Kulisse eines neuen Musik- und Kulturfestivals, das im kommenden Jahr erstmals stattfindet. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. "Drei Formationen sind bereits in trockenen Tüchern, zwei weitere Künstler, Musik- oder Comedy-Acts werden in Kürze bekannt gegeben", so Jürgen Vogel. Der Unternehmer aus Waghäusel - auch durch die Veranstaltungsagentur InPetto mit "Leos Bühne" und "Walldorfer Zeltspektakel" bis weit über die Region hinaus bekannt - hat vor einiger Zeit mit seinem Geschäftspartner Stefan Buck das Projekt "Zucker, Wag & Häusel" gegründet. Beide hatten sich schon lange für die Große Kreisstadt Waghäusel ein langfristig ausgerichtetes Event gewünscht, das die Menschen im Großraum Karlsruhe und auch in der Rhein-Neckar-Region mit kulturellen Highlights versorgen soll.

Gleich zu Beginn gibt sich am 30. Mai vor der historischen Kulisse der Eremitage Waghäusel der Rock-, Pop- und Schlagerkönig Matthias Reim mit seiner Band die Ehre. Die 61-jährige Ikone (Größter Hit: "Verdammt, ich lieb dich") kommt mit neuem Album "Meteor" im Gepäck und wird im Palastzelt im Garten der Eremitage bestimmt alte und neue Fans begeistern. Bereits einen Tag später, am 31. Mai um 20 Uhr, gastiert an gleicher Stelle die urige Formation "La Brass Banda", die seit nun über zehn Jahren mit einer erfrischenden Mixtur aus Hip-Hop, Funk, Jazz, Ska-Punk, Reggae und Volksmusik überall auf dem Globus für Furore sorgt. Die bayrische Formation um Frontmann Stefan Dettl nimmt bei ihren umjubelten Konzerten die Besucher jedes Mal auf eine ganz besondere Weltreise mit - und hinterlässt große Spuren.

Schließlich schlägt am 2. Juni um 19 Uhr die "Erste Allgemeine Verunsicherung" (bekanntester Song "Banküberfall") auf badischem Boden auf und wird sicher keine Gefangenen machen. Im Rahmen ihrer (ersten!) Abschiedstour zum 40-jährigen Bandbestehen präsentieren EAV-Sänger Klaus Eberhartinger und seine wilde Kapelle neben zahlreichen Hitsongs auch das aktuelle Album mit dem bezeichnenden Titel "Alles ist erlaubt". Dass der Spaßfaktor hierbei nicht zu kurz kommt, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

Was dieses Kulturfestival so besonders macht, ist sicherlich die außergewöhnliche Kombination aus kulturellen Acts und dem weitläufigen Park der Eremitage mit Familienbewegungsbereich, Kunst und Handwerk. Eine Kleinmesse mit über 100 Ausstellern wird ein weiteres Klientel bedienen. Auf der Piazza des Ermitagegartens gibt es eine zusätzliche Open-Air-Bühne mit ausgewähltem Tagesprogramm, außerdem diverse Food Trucks, die Leckereien aus aller Herren Länder anbieten, heißt es in einer Info.

Info: Tickets zum ersten "Zucker, Wag & Häusel"-Festival gibt es im Vorverkauf an allen bekannten Stellen sowie im Internet unter www.reservix.de oder www.z-w-h.de und 07254/406-8630.