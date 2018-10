Malsch. (oé) Der Gemeinderat der Letzenberggemeinde hat einstimmig eine Änderung des Bebauungsplans Mühlweg beschlossen. Konkret geht es um die Erweiterung des Lebensmittelmarktes am östlichen Ortseingang von Mühlhausen her. Die Verkaufsfläche des Marktes soll von derzeit 800 auf 1070 Quadratmeter erweitert werden. Die bauliche Erweiterung beträgt dabei jedoch lediglich 50 Quadratmeter.

Inzwischen hat die Gemeinde die Träger öffentlicher Belange gehört und deren Stellungnahmen abgewogen. Gravierende Bedenken wurden dabei keine laut. So sind Planer Dietmar Glup zufolge keine Umweltbelange betroffen und Fragen des Artenschutzes werden in dem bereits bebauten und versiegelten Quartier ebenfalls nicht berührt. Eine kleine Änderung betrifft die Fahrradabstellplätze auf dem Gelände. Der Planer hatte den Abstellplatz zur Landstraße hin angeordnet. Das ist dem zuständigen Straßenbauamt zufolge zwar möglich, allerdings dürfen die Fahrradabstellplätze dort aus Sicherheitsgründen nicht überdacht werden. Dazu wäre ein Sicherheitsabstand zur Straße von mindestens 15 Metern erforderlich.

Im Gemeinderat sorgte diese Vorgabe zwar für Kopfschütteln, befindet sich doch in unmittelbarer Nähe eine überdachte Bushaltestelle direkt an der Straße. Der Planer schlug jedoch vor, als Option einen weiteren Fahrradabstellplatz in größerer Entfernung zur Landstraße auszuweisen, der überdacht werden könnte - dies quasi als "Angebot des Bebauungsplans".

Die IHK hatte angemerkt, dass sie die Erweiterung bestehender Einzelhandelsbetriebe und eine Überschreitung der Grenze zur Großflächigkeit dann kritisch sehe, wenn es sich um Projekte außerhalb zentraler Versorgungsbereiche und in Orten ohne Zentralität handele. Dies sei hier der Fall. Andererseits müsse bestehenden Einzelhandelsunternehmen ein "dynamischer Bestandsschutz" gewährt werden, der es ihnen erlaube, auf den Wettbewerb zu reagieren. Voraussetzung sei, dass es keine negativen städtebaulichen Auswirkungen gebe und die raumordnerischen Vorgaben grundsätzlich eingehalten würden. Dies sah die IHK nach Durchsicht der Unterlagen für gegeben an.

Ähnlich sah es auch der Gemeindeverwaltungsverband, dessen Einzelhandelskonzept dem Lebensmittelmarkt in Malsch perspektivisch eine Erweiterung der Verkaufsfläche auf bis zu 1000 Quadratmeter zubilligt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die nun geplante Obergrenze von 1070 Quadratmetern entspreche dem Ausgestaltungsspielraum des Einzelhandelskonzepts, zumal durch die Aufgabe des Getränkemarkts lediglich eine bauliche Erweiterung von 50 Quadratmetern vorgesehen sei.

Zusammenfassend empfahl Planer Dietmar Glup den Bebauungsplan in der vorliegenden Form als Satzung zu beschließen. Dies tat der Gemeinderat denn auch einstimmig. Dabei bemerkte Konrad Fleckenstein für die Freien Wähler, dass der Einkaufsmarkt in Malsch erweitern müsse, um auch in Zukunft bestehen zu können, zumal auch andere Discounter in der Umgebung kräftig erweiterten. Zustimmung signalisierten auch Robert Krippl (CDU), der keine großen Änderungen sah, und Tanja Becker-Fröhlich für die Grünen.