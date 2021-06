Von Heiko P. Wacker

Region Wiesloch. So traurig der vom Schrottplatz erworbene VW anfangs in der Einfahrt stand, so munter und lebendig zeigte er sich bei den ersten Fahrten, die Elli und Alex mit dem selbst ausgebauten Camping-LT unternahmen. Ein Festival in England war das Ziel der Premierenfahrt, weitere Reisen durften folgen. Allerdings zeigten sich hierbei einige verbesserungswürdige Details im Innenausbau des mattgrau lackierten Hochbein-Campers mit seinem dunklen Innenraum. "Gerade die Farbgebung aber war mir mit einem Mal zu düster", erinnert sich Elli.

Entstehen konnte der Wohnausbau in einer aus Blechresten zusammengeschweißten und dann isolierten Box, die sich auf dem Leiterrahmen eines VW LT aus dem Baujahr 1990 erhebt, welchen Ellis Gatte Alex vor einigen Jahren als Teileträger vom Schrottplatz erworben hatte. Der einst als Lieferwagen eines Schreiners genutzte Wagen hatte milde 80.000 Kilometer auf der Uhr, der kerngesunde Sechszylinder serviert auch heute noch muntere 95 PS aus seinen 2,4 Litern Hubraum. "Der zieht wirklich erstaunlich gut", freut sich Elli. "Nur gab es dank Corona nicht allzu viele Gelegenheiten, das im letzten Jahr auch auszunutzen."

So war es schließlich in der ersten Novemberwoche des vergangenen Winters wieder einmal der Fall, dass Alex und Elli im gut von der Standheizung durchgewärmten Camper saßen, der auf dem eigenen Hof parkte: Reisemobilisten können eben auch ohne lange Anfahrten ein bisschen Fernwehfeeling genießen. Mit einem Becher Wein vor der Nase wussten sie die Zeit besser zu nutzen als jene, "die immer nur vor der Glotze sitzen", meint der nimmermüde Oldieschrauber Alex.

In einer Sache aber mussten beide einigen Freunden und Bekannten Recht geben, die das Innendesign bemäkelt hatten. "Vielleicht lag es an diesem nervigen Lockdown, vielleicht auch am tristem Wetter – auf einmal aber war das Innendesign auch uns ein bisschen zu düster", meint Elli. "Das hat mir eine Weile vorher noch richtig gut gefallen, aber jetzt war dann auch mal wieder gut." Und Ideen für einen besser nutzbaren Innenraum hatten sich auch angesammelt.

Folglich wurde wieder einmal zum Werkzeug gegriffen, um einen Großteil der Möbel zu demontieren, das über dem Durchgang zwischen Fahrerkabine und Wohnbereich montierte Hochbett verschwand ebenso wie ein Teil der Schränke. "Unterm Bett waren es nur 1,4 Meter in der Höhe, da mussten wir uns immer so ein bisschen durchquetschen. Dafür waren die Schränke links und rechts fast immer leer", hier hatte Elli zu viel Stauraum geschaffen. Und Platz für einen richtigen Kühlschrank sollte auch entstehen, die Kühlbox war auf Dauer zu klein, "zumindest, wenn mein Alex Durst bekommt", grinst sie. Bei beiden muss man immer auf kleine, indes freundlich gemeinte Nicklichkeiten gefasst sein.

Wie dem auch sei: Ein "richtiger Kühlschrank" war nun gesetzt, die Energieversorgung im 12-Volt-Bordnetz wurde ausreichend dimensioniert. Das Hochbett verschwand, zwei Längsbetten auf der Beifahrerseite dienen nun als Schlafstatt, die untere ist klappbar, um an die Technik des Campers zu gelangen. "Jetzt ist im ganzen Aufbau Stehhöhe angesagt", freut sich Elli, die die seitlichen Schränke, die einst als Treppe für den Weg ins Bett gedient hatten, etwas erhöhte. Wo immer möglich wurde hier das vorhandene Holz verwertet. Ohnedies steht Elli auf diesen absichtlich leicht schäbigen Look, Holz darf man durchaus ansehen, dass es schon einmal verbaut war. Längst hat der "Shabby Chic" international seine Freunde, auch Elli hat ein Faible für etwas "abgeschossene" Oberflächen.

Die wurden nun auch im gesamten Wohnausbau aufgehellt, der dünn aufgetragene Weißlack gibt dem Camper einen ganz eigenen Charme, als kleinen Gag hat sich Elli ein Spitzweg-Gemälde, natürlich eine Kopie, vom Flohmarkt gegönnt: "Der abgefangene Liebesbrief" gefiel ihr schon immer, wobei sie nicht einmal sagen kann, welchen Stil sie nun besonders mag. "Vielleicht ist es die Mischung aus Shabby Look und dem Industriedesign der 1920er-Jahre, garniert mit einer fetten Prise ‚Steam Punk‘, wie er auch im Film zur ‚Liga der außergewöhnlichen Gentlemen‘ gefeiert wird" sinniert sie, doch wirklich festlegen kann und will sie sich nicht. Nur beim Preis und beim Material hat sie Prioritäten, Unsummen dürfen ihre Projekte nicht verschlingen, und auch Plastik kommt ihr nicht in die Hütte, wobei sie den nächsten Ausbau mit anderen Hölzern angehen möchte, "die Leimholztafeln sind nicht ganz so robust wie gedacht."

Und dann beginnt sie schon wieder zu grübeln, denkt an ein Apothekerschränkchen an der Seitenwand, "so ein altes mit Emailleschildern", oder an ein ganz anderes Projekt. "Einen kompletten Camper im Stil des Orient-Express, das wäre doch was", überlegt sie, "oder auch nur so ein cooles, grünes Samtsofa, das hätte doch was!"

Wer Elli und ihren LT kennt – einen Spitznamen hat der Wagen nicht, das hat das exotische Gefährt auch gar nicht nötig – der weiß, dass man auch mit solch wilden Innenraumeskapaden stets rechnen muss, jedes Foto ihres Campers ist eine Momentaufnahme. Nur Tristesse oder ein Fernseher dürfen vom Betrachter getrost ausgeschlossen werden. Und auch still sitzen, das fällt ihr schwer, Partner Alex immerhin trägt das mit, auch wenn mal was schiefgeht – "was sich ja nicht vermeiden lässt, auch mir missglückt mal ein Sägeschnitt oder es bricht was ab", meint Elli.

Und dennoch kann man sie definitiv als ein Idealbild des Muts zum Selbermachen ansehen: "Wenn mich die Leute fragen, wo und wie ich das gelernt hab, dann schmunzel ich nur." Denn ihr Geheimnis, das ist viel, viel einfacher: "Einfach mal machen! Alles andere findet sich schon!"