Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Am St. Leoner See kann man ab sofort wieder den Eintrittspreis den ganzen Tag über bar bezahlen. Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Donnerstag entschieden. Eine Roterin hatte einen Eilantrag gestellt, da es Badegäste im Zuge der Corona-Beschränkungen nur von 8 bis 10 Uhr möglich war, ihr Ticket für den See bar an der Kasse zu erwerben. Ansonsten mussten Besucher das E-Ticket System nutzen, dessen Bezahlung nur mit den Internetdiensten "Paypal" und "Giropay" möglich war.

Ende Juli sah sich die Schreiberin eines Leserbriefes wegen dieser Regelung zu einer "Online-Banking-Schulung" gezwungen und damit auch überwiegend ältere Menschen durch die neuen Ticketverkaufsregeln diskriminiert. Denn mit der Coronakrise und den entsprechenden Vorgaben änderte die beliebte Erholungsanlage in St. Leon einiges. So entwickelte man ein System zur Buchung elektronischer Eintrittskarten. Über das Internet – egal ob am Smartphone oder PC – kann man die Tickets buchen und anschließend über "Paypal" oder "Giropay" bezahlen – allerdings nicht mehr per Lastschrift. Und das kritisierte sie: "Wie viele Senioren, die gerne im St. Leoner See schwimmen gehen, nutzen Online-Banking? Wenige vermutlich." Ihrer Ansicht nach seien manche ältere Menschen dadurch überfordert.

Als Reaktion auf den Antrag der Besucherin erließ das Verwaltungsgericht in Karlsruhe eine einstweilige Anordnung. Die ermöglicht ihr nun, auch gegen Bargeldzahlung ein Ticket zu kaufen. Das geht allerdings nur vor Ort und nicht im Internet, denn das Online-System zum Kauf der E-Tickets ist kein Reservierungs-, sondern ein Bezahlsystem. "Ich wollte mir kein Online-Banking einrichten und mich auch nicht dazu nötigen lassen, das ist mir zu haarig", so die Antragstellerin. "Ich wollte einfach an den See." Daher habe sie auch schon mit drei Mitarbeitern der Gemeinde gesprochen. Allerdings seien sie nicht zu einer Lösung gekommen, die beide Parteien zufrieden gestellt hätte.

Der Hauptgrund, wieso dem Antrag stattgegeben wurde, war laut vorsitzendem Richter Rolf Walz die Satzung der Gemeinde. Darin sei geregelt, dass jeder, der die Eintrittsgebühr bezahle, auch Zugang zum See haben müsse. Dass das zu bestimmten Zeiten nur online möglich ist, sieht die Satzung nicht vor. "Solche Entscheidungen gelten nur zwischen den Beteiligten, allerdings würde in anderen Fällen die Satzung genauso ausgelegt werden", so Walz auf RNZ-Nachfrage.

Die Gemeinde St. Leon-Rot reagierte gemeinsam mit den Verantwortlichen des Sees sofort: "Wir haben, um alle gleich zu behandeln, veranlasst, dass 500 von den ursprünglich 2000 E-Tickets auch vor Ort erworben werden können", erklärte Bürgermeister Alexander Eger. Unser Anliegen war es vor allem, in der Coronazeit so schnell wie möglich pragmatisch zu handeln." Da habe sich das Online-Bezahlsystem gut angeboten, da der Eingangsbereich am See sonst überfordert gewesen wäre, so der Bürgermeister. Bis zum Ende der kostenpflichtigen Saison am 30. September bleibt es bei dem Kontingent von 500 Tickets. Für das nächste Jahr soll die Infrastruktur angepasst, damit wieder mehr Tickets vor Ort erworben werden können. "Das war jetzt in dieser kurzen Zeit nicht möglich", berichtete Eger.

Dies bestätigte auch der Geschäftsleiter des St. Leoner Sees, Georg Grimm, und ergänzte: "Das bargeldlose System ist für uns verwaltungstechnisch sogar geeigneter. Die Idee mit den E-Tickets hatten wir deswegen schon vorher, Corona hat das aber beschleunigt." Dennoch sei generell die Akzeptanz für das neue Bezahlsystem der Tickets groß gewesen. "Viele Leute haben sich gut damit arrangiert", so Grimm.