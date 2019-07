Wiesloch. (RNZ/mare) Ein ausgedehnter Einkaufsbummel in der Stadt-Galerie Wiesloch? Der sollte nicht länger als 90 Minuten dauern. Denn ab dann gibt's beim Parken ein Ticket - und dieser Strafzettel erleichtert den Geldbeutel gleich um über 30 Euro.

Parken in der Innenstadt - es ist aber ein Thema, dass die Menschen in der ganzen Region umtreibt. Das zeigt die rege Diskussion auf der RNZ-Facebook-Seite und die Kommentare auf RNZ.de. Ein Überblick:

"Grundsätzlich ist das System nicht verkehrt", schreibt eine Userin. "Die 90 Minuten reichen locker zum Einkaufen." Sie meint weiter: "In Wiesloch gibt es für Stadtbesucher genug Parkplätze, an denen mit Münzzahlung länger geparkt werden kann." Sie regt trotzdem an, die Dauer auf zwei Stunden auszudehnen. "Dann reicht es hier auch noch locker zum Kaffee Stopp an der Bäckerei."

Diesen Aspekt bemängelt auch ein weiterer User: "Einkaufen vielleicht schon, aber man will sich auch so mal in der Galerie sich umschauen und auch in der Cafeteria mal was trinken und ein kleinen Snack zu sich nehmen ..." Eine weitere, ähnlich lautende Stimme: "Ich finde, wenn man mal richtig shoppen will mit Essen gehen und so was kann das gut mal drei Stunden in Anspruch nehmen, da reichen doch keine eineinhalb Stunden." Sie sagt: "Finde das echt frech."

"Dauerparker kann man anders bekämpfen", so ein weiterer Nutzer. "Ein Ticketautomat und X-Minuten frei für Kunden der Stadtgalerie, wird die Parkzeit überschritten oder kauft man dort nicht ein, dann sollen (vernünftige) Parkgebühren erhoben werden." Sein Fazit: "Mit der aktuellen Regelung vergrault man Kunden."

Das sieht ein anderer Leser ähnlich, nimmt es aber mit Sarkasmus: "So gewinnt man natürlich Kunden ... alles richtig gemacht ... 😂🤣🤣", lautet sein Kommentar.

"Ich finde auch, dass man in der Stadt-Galerie keine 90 Minuten shoppen kann", relativiert eine Userin. "Bei den fünf Läden." Dagegen eine andere Meinung: "Also ich kaufe für ein Haushalt für sechs Personen ein, da brauche ich bei dm, Rewe usw länger als 90 Minuten." Sie schildert ihre Erfahrung: "Ich bin immer total gestresst, wenn ich da einkaufen gehe, dass ich ja nicht die Zeit überschreite ..."

Eine radikalere Sicht hat dieser Leser: "Das gesamte System ist eine Frechheit." Es werde komplett verschwiegen, dass ursprünglich gedacht war, dass man vor oder nach dem Einkauf in der Stadt-Galerie auch noch in die Innenstadt gehen könnte. So sei es im Gemeinderat ausgeführt worden.

Andere Kommentare heben die Debatte auf eine grundsätzliche Basis: "Das zeigt doch überdeutlich, wie wichtig Parkplätze in der Innenstadt sind und wie sehr unsere Politiker aus Unvermögen oder Ideologie die Interessen der Innenstadtbesucher missachten", schreibt ein User. Und eine weitere Stimme: "Und dan wird sich gewundert, dass die Leute immer mehr im Internet bestellen." Sicherlich müsse etwas gemacht werden gegen die Leute die dort nur parken, aber nicht einkaufen gehen. "Aber so seine Kunden zu behandeln ..."

Etliche Leser nennen schließlich auch Gegenentwürfe zum Parkraumkonzept der Stadt-Galerie. Das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim, die Rheingalerie Ludwigshafen ... oder einfach den Rewe-Markt in Heidelberg-Rohrbach: "Und schon hab ich mir das Einkaufen in Wiesloch erspart. Da fahre ich lieber nach Rohrbach ins Kaufland drei Stunden Parken kostenlos 😤😈😠😡😢."