„Ich ersticke in Bürokratie“, erzählt Donald Angus McPhee, Inhaber von „Kilts and More“ in Mühlhausen. Er bezieht seine Waren aus Großbritannien und seit dem „Brexit“ häufen sich die Probleme – und die Kosten steigen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Maria Stumpf

Mühlhausen. Hinter dieser Ladentür öffnet sich eine andere Welt mit besonderem Flair: Bei "Kilts & More" in Mühlhausen gibt es Great Highland Bagpipes (Dudelsack) und Scottish Drumming (Trommel), auch schottische Kleidung samt Zubehör, Whisky-Saucen oder die Spezialität der schottischen Küche – "Haggis" (Innereien) – in Dosen. Bislang lief der Handel reibungslos. Doch so langsam lichten sich die Lagerbestände. Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union (EU), der "Brexit", hat Konsequenzen für Ladeninhaber Donald Angus McPhee.

Lieferstopps, leere Regale und gnadenlose Zollformalitäten: "Dass der Brexit für mehr Bürokratie sorgen wird, war klar. Aber es wird immer schlimmer und könnte doch eigentlich viel besser laufen." Der 56-jährige Donald McPhee war als Soldat in Deutschland stationiert und blieb der Liebe wegen nach seiner Militärzeit im Kraichgau hängen. Der Laden "Kilts & More" wurde so vor 25 Jahren nicht nur zu seinem Beruf, sondern bleibt auch die Verbindung zur schottischen Heimat.

Inzwischen kennen sich er und sein Team mit traditioneller schottischer Bekleidung und mit schottischen Musikinstrumenten aus und lassen sich von namhaften Herstellern – nur – aus Great Britain nach Mühlhausen beliefern. Auch der Internet-Handel boomt. "Wir sind europaweit ziemlich groß dabei", freut sich Donald McPhee. Allein in Deutschland gebe es 250 Dudelsack-Musikgruppen und auch der Unterricht in Schulen und Akademien sei weit verbreitet. "Ob man in einer Pipe-Band spielt oder ein elegantes schottisches Outfit für private Anlässe sucht, egal: Die Leute in Deutschland sind ziemlich verrückt nach Schottland, obwohl sie oft noch gar nicht dort waren. Hochzeiten im Kilt sind ein Trend."

Das Geschäft lief also Jahrzehnte gut. Das hat sich mit dem Brexit geändert, da McPhee mit seinem Spezialgeschäft nicht einfach seine Lieferketten ändern kann. Zwei Dinge belasten das Geschäftsmodell mit der Ware von der britischen Insel: "Zollgebühren führen zu mehr Kosten und ich ersticke in Bürokratie, um mir zuständige Auslagen wieder zurückzuholen. Aber ganz schlimm sind die Transportprobleme." Im Januar und Februar seien beispielsweise einfach gar keine Waren angekommen. "Sie blieben am Zoll hängen. Zuständig fühlt sich irgendwie keiner."

Das Problem: Seit dem Austritt aus der EU haben die Briten Freihandelsabkommen für ihre Waren verhandelt und seit Januar sind sie entweder vollständig in Kraft, nur vorläufig oder noch gar nicht. Es ist ein kompliziertes Regelwerk: Sogenannte Präferenzen stellen eine zollrechtliche Vorzugsbehandlung aus, wenn denn "Ursprungsnachweise" vorhanden sind. "Entscheidend ist doch, dass meine Waren ausschließlich aus Great Britain kommen und nicht aus einem Drittland. Das ist immer in den Papieren belegt. Deshalb dürfte ich eigentlich keine Probleme im Zollverfahren haben."

Nur: Diese Belege scheinen, so vermutet McPhee, bei den deutschen Zollbehörden nicht digital verarbeitet werden zu können – und sorgen so für mehr Kontrollaufwand und für die Verzögerungen. "Was sonst drei bis vier Tage dauerte, sind jetzt mit Glück Wochen oder Monate." Bei europäischen Nachbarländern gebe es diese Probleme nach seinem Kenntnisstand nicht. "Ich glaube, die gehen unbürokratischer mit dem Nachweis um, dass die Waren aus Great Britain und nicht aus Drittländern stammen."

Ordnerweise sammelt McPhee inzwischen Papiere im Kampf um Zollmodalitäten und befürchtet auch allgemeine Kostensteigerungen. "Meine Bezugskosten steigen extrem, weil der britische Lieferant für ein Paket nach Mühlhausen jetzt rund das Dreifache an Transportkosten zahlt wie vor dem Brexit." Donald McPhee seufzt. "Irgendwie" müsse er das auch an seine Kundinnen und Kunden weitergeben. "Dass das alles so schlimm kommt, hätte ich nicht gedacht", sagt er. Und hofft, dass sich wenigstens die Probleme mit den Zollpapieren bald lösen.