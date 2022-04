Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Walldorf sagt Nein – zu Krieg, Hass und Gewalt: Diesem Veranstaltungs-Aufruf sind am vergangenen Montag zahlreiche Walldorfer gefolgt. Unter ihnen hatten sich auf der Drehscheibe auch Altbürgermeister Heinz Merklinger, Landtagsabgeordnete Christiane Staab, Bürgermeister Matthias Renschler, Erster Beigeordneter Otto Steinmann sowie Vertreter des Gemeinderats eingefunden. Geeint hat alle Anwesenden das Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen gegen den Krieg in der Ukraine und für Solidarität und Mitmenschlichkeit.

Als Zeichen für den Frieden versammelten sich zahlreiche Menschen auf der Walldorfer Drehscheibe. Zu den Leitgedanken „Walldorf sagt Nein – zu Krieg, Hass und Gewalt“ und „Walldorf sagt Ja – zu Solidarität, Respekt und Frieden“ gab es Redebeiträge, außerdem beteten evangelische, katholische und muslimische Gemeinden um Frieden. Foto: Pfeifer

Nach der musikalisch-emotionalen Einstimmung durch den Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde mit dem "Gebet für die Ukraine" von Komponist Mykola Lysenko begrüßte Alexandra Lienhardt vom Familienzentrum Walldorf die Anwesenden. "Am 24. Februar wurde das in unseren Vorstellungen Unmögliche wahr – seither herrscht Krieg in Europa." So begann Bürgermeister Renschler seine kurze kraftvolle Rede. Darin betonte er, dass der Angriffskrieg Russlands nicht nur traurig und wütend mache, sondern auch Angst und Unsicherheit verbreite. Der vielfachen Unterstützung, die verschiedene Sammel- und Hilfsaktionen in Walldorf erfahren haben, zollte Renschler seinen Dank und seinen Respekt. "Ich bin stolz, Bürgermeister einer so großartigen Gemeinschaft sein zu dürfen."

Einige Anwesende bezogen mit "Make Love not War"-Plakaten, ukrainischen Flaggen und Friedenstaubensymbolen offen Position. "Wir möchten in Frieden leben" stand auf einem Plakat in Deutsch und Ukrainisch. Mit Fragen nach Sinnhaftigkeit oder eher Sinnlosigkeit eines Krieges, die Bob Dylan in "Blowin‘ In The Wind" stellt, gab Stephan Kraus alias "Sten" dem melancholischen Gefühl musikalischen Ausdruck.

Walldorf sagt Ja – zu Solidarität, Respekt und Frieden: Das wurde in den Worten der Schülersprecherin des Gymnasiums Walldorf, Emilia Sauter, klar. Sie verdeutlichte, wie erschreckend und beängstigend die Ereignisse seien, von denen sie bisher nur über ihre Großeltern oder im Geschichtsunterricht gehört habe. Frieden, so betonte sie, sei für sie selbstverständlich gewesen. Nun müsse ihre Generation feststellen, dass es nicht so ist. Für Frieden und Demokratie müsse man kämpfen und einstehen, lautete ihre Schlussfolgerung. Sie berichtete von Aktionen am Gymnasium, mit denen etwa 1600 Euro für Walldorfer Flüchtlingsprojekte gesammelt wurden, oder davon, wie dank einer Initiativgruppe Schüler aus der Ukraine die Eingewöhnung erleichtert wird. Ihrer Forderung nach sofortigem Frieden hatten die Klassen mit Fotos Ausdruck verliehen, die auf der Homepage des Gymnasiums zu sehen sind. "Krieg ist nie eine Lösung: Krieg kennt nur Verlierer."

Für einen sehr emotionalen Moment sorgte der Bericht von Yuri Bublyk, der nach einer langen und beschwerlichen Flucht aus Kiew zusammen mit Frau, drei Kindern, Mutter und Schwiegermutter in Walldorf Zuflucht gefunden hat. In gutem Deutsch erzählte er von den vielen Hilfsangeboten, vor allem vom Begegnungshaus aber auch vom privaten Engagement. Mit "Imagine" von John Lennon, der Friedenshymne schlechthin, leitete "Sten" zum Schlussteil über.

Die Weltgemeinschaft sei aufgerufen, für ein schnelles Ende des Krieges zu sorgen, meinte Yüksel Tülüs von der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG): Der Schutz der Menschen müsse Vorrang haben vor wirtschaftlichen Interessen. In einem interreligiösen Friedensgebet fanden Henriette Freidhof und Uwe Boch (beide evangelische Kirchengemeinde), Gemeindereferentin Ulrike Hauck und Pfarrer Michael Hettich (Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot) sowie Akif Ünal von der IGMG Mevlana Moschee bewegende Worte. "An den einen Gott, der alle Menschen erschaffen hat und uns eint" ging "die inständige Bitte um Frieden". Gemeinsam entzündete man sodann eine Friedenskerze.

Mit dem Kirchenlied "Kleines Senfkorn Hoffnung" entließ der Posaunenchor die Anwesenden, verbunden mit der Hoffnung auf rege Teilnahme an den Mahnwachen bei der evangelischen Kirche montags um 18 Uhr.