Traumhafte Kulisse: Das "Dîner en blanc" in der Weinstadt fand diesmal im WieTalBad statt. Hier tafelten die weiß gewandeten Genießer an weiß eingedeckten Tischen und genossen gemeinsam die feinen Speisen, die jeder Gast selbst mitgebracht hatte. Foto: Pfeifer

Von Lisa Wieser

Wiesloch. Wenn der Beckenrand und die Riesenrutschbahnen nicht gewesen wären, hätte man glauben können, bei einem filmreifen Diner irgendwo am Mittelmeer dabei zu sein. Bereits zum dritten Mal fand in Wiesloch das "Diner en blanc" statt, in diesem Jahr wurde das Wieslocher Freibad dafür ausgewählt.

Weißgekleidete Damen und Herren saßen an prachtvoll geschmückten Tischen und brachten das Feinste an Essen mit, was zu dieser Sommernacht passte. Dazu Schampus, erlesene Weine und kühlendes Wasser mit Minze und Limetten in Karaffen, die zwischen Efeuranken, Olivenzweigen, weißen Rosen und Hortensien standen. Etwa 150 Teilnehmer kamen zusammen, genossen Speisen und Getränke, Sehen und Gesehenwerden, Gespräche, Musik - und das alles bei einem grandiosen Sonnenuntergang, der schöner nicht hätte sein können.

Was in europäischen Metropolen nicht mehr wegzudenken ist, hat auch in der Weinstadt Wiesloch einen Platz bekommen: das "Diner en blanc", das Ende der 80er Jahre in Paris entstand, nachdem der Franzose François Pasquier seine überfüllte private Gartenparty spontan in den nahegelegenen Bois de Boulogne verlegt haben soll. Die Idee begeisterte die Teilnehmer so sehr, dass sich die Gesellschaft seither jeden Sommer zum opulenten Picknick traf.

Was als exklusives Oberschichtvergnügen begann, ist inzwischen in vielen Ländern der Welt zu einem Sommererlebnis geworden, an dem jeder, der Freude an stilvollem Genuss hat, teilnehmen kann. Es ist unkompliziert, jeder bringt mit, was er möchte, nur eine goldene Regel gibt es: Alle kleiden sich in Weiß.

Mädchen und Frauen schmücken sich gerne mit hellen Blumen, Männer mit weißen Strohhüten. Auch die Tische werden weiß gedeckt, mit weißem Geschirr und Kerzen in prächtigen Kandelabern und Windlichtern. Genussvolles zum ersten und zweiten Gang, nicht ohne Sektkühler daneben, auf Etageren warten köstliche Desserts mit Früchten, Musik darf nicht fehlen und getanzt wird natürlich auch.

Das erste deutsche "Diner en blanc" fand 2008 in Hannover statt, andere Städte folgten, neben Berlin, München, Köln, Hamburg, Heidelberg und Mannheim gehört Wiesloch inzwischen auch dazu. Oft werden die Orte bis wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn geheim gehalten.

Fürstlich gedeckt waren die Tafeln beim "Dîner en blanc". Foto: Pfeifer

So auch in der Weinstadt: Erst fünf Stunden vor dem offiziellen Start wurde bekannt gegeben, dass das "Diner en blanc 2018" auf der hinteren Wiese im Freibad stattfindet - eine passendere Stelle an diesem warmen Sommerabend hätte es kaum geben können. Auf schön dekorierten Tafeln wurden selbst gekochte Drei-Gänge-Menüs aufgebaut, Champagner und Weine kühl gestellt und Kerzen angezündet, bevor der Beginn des Abend und ersten Ganges durch weißes Serviettenschwenken angekündigt wurde.

Die Gäste speisten, plauderten und verstanden es, auf heitere, stilvolle Art, im Freibad zu dinieren. Eine Gruppe aus Heidelberg, Schwetzingen und Wiesloch brachte Gäste aus Zypern mit und ließ sich Vorspeisen, Moussaka und Schafskäse, mediterran Gegrilltes, köstliche eingelegte Weinblätter, würzige Brote und feinste Süßigkeiten zum Nachtisch schmecken.

Am Nebentisch servierten Gertrud Hettinger, Isolde Kleinert und Petra Spitzlay von Parmaschinken mit Rucola, Lachsröllchen, Spargel, Käse und Zwiebelmarmelade bis zur Mousse mit Pflaumen und fühlten sich wie im Paradies. Die drei Damen aus Wiesloch waren schon zum dritten Mal dabei und brachten noch Gäste mit. Eher schweigsam saßen die Ehemänner mit am Tisch: "Können Sie mir sagen, wie sich zwei Männer an so einem opulenten Tisch durchsetzen sollen?"

Am Ende genossen aber auch sie den Abend, ebenso wie die Geschwister Philipp und Luisa aus Malsch, die mit ihrer Familie kamen, fanden es "so nahe am Wasser einfach nur schön". "Wie am Pool, wie am Meer, wie im Urlaub" - die Begeisterung war groß.

Für Tischmusik sorgte die Band "Mony and the Firecrackers" und wie man hörte, durfte zu späterer Stunde sogar der Pool benutzt werden. Ob sich jedoch tatsächlich jemand in seiner schönen weißen Pracht hineinwagte, bleibt das Geheimnis der Genießer dieses Abends. Gefallen hat es allen, nur ein Paar aus Wiesloch fand es etwas schade, dass die Tische nicht als lange Tafeln zusammengerückt wurden, um beim Teilen der Köstlichkeiten auch neue Leute kennenzulernen.