Dielheim. (rö) Die letzte Sitzung des "alten" Gemeinderats nutzte die Gemeinde Dielheim für die Ehrung langjähriger Mitglieder des Gremiums: mit Auszeichnungen des Gemeindetags Baden-Württemberg und nach der Ehrenordnung der Gemeinde. "Sie haben sich für das Wohl Dielheims und seiner Bürger eingesetzt", bescheinigte Bürgermeister Thomas Glasbrenner allen Geehrten "großes Engagement". Es verdiene "Respekt und Anerkennung", derart viel von der eigenen Zeit für andere aufzuwenden.

Geehrt wurden mit der Ehrennadel des Gemeindetags für zehn Jahre im Gemeinderat Michael Goliath, Ernst Hofstetter, Henry Hufnagel und Christoph Udluft (alle CDU) sowie Raimund Mack (Grüne), für zehn Jahre im Ortschaftsrat und als Ortsvorsteher sowie parallel fünf Jahre im Gemeinderat Harald Seib (CDU). Für 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit im Gemeinderat wurden mit der Ehrenstele des Gemeindetags Markus Knopf (CDU), Michael Schneider (SPD), Oliver Klempa (CDU, parallel auch fünf Jahre Ortschaftsrat) sowie für je zehn Jahre im Gemeinde- und Ortschaftsrat Manfred Sommer (CDU) geehrt.

Für 25 Jahre im Gemeinderat erhielten Klaus Eberle und Gustav Trump (CDU) sowohl Ehrenstele als auch Ehrennadel des Gemeindetags, Josef Blum (SPD) für 25 Jahre im Ortschaftsrat und parallel zehn Jahre im Gemeinderat. Nach der Ehrenordnung der Gemeinde wird zudem in ihrem Namen jeweils ein Baum gepflanzt. Eine Ehrung erhielt auch das dienstälteste Mitglied des Dielheimer Gemeinderats: Markus Wodopia (SPD), seit 35 Jahren Mitglied des Gremiums. Dafür hat zwar der Gemeindetag keine Ehrung vorgesehen, aber von der (Weinbau-)Gemeinde gab es ein Weinpräsent.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner (li.) verabschiedete aus dem Gemeinderat ausscheidende Mitglieder: (v.li.) Christoph Udluft, Henry Hufnagel, Tanja Freudensprung, Oliver Klempa, Manfred Sommer, Raimund Mack und Heino Freund. Auf dem Bild fehlen Ernst Hofstetter und Niklas Schnieder, die gleichfalls verabschiedet wurden. Foto: Pfeifer

In derselben Sitzung wurden gleich neun ausscheidende Mitglieder verabschiedet, die zwischen fünf und 20 Jahren im Gremium gewirkt hatten. "Mit Ihnen verliert der Gemeinderat engagierte Mitglieder mit viel Erfahrung", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Alle hätten "an einer ganzen Reihe von Entscheidungen mitgewirkt, die den Standort Dielheim gestärkt und die Lebensqualität der Bürger erhöht haben". Natürlich, so der Bürgermeister, prallten im Gemeinderat "die Meinungen schon einmal aufeinander", letztlich habe es aber stets ein Bemühen um Konsens gegeben. "Demokratie braucht auch die Bereitschaft zum Kompromiss", sagte Glasbrenner.

Während einige der ausscheidenden Räte nicht mehr kandidiert hatten, waren andere nicht mehr gewählt worden. "Das ist keine schöne Erfahrung, gehört aber ebenfalls zur Demokratie", so der Bürgermeister. Er hoffe, dass sich trotzdem alle "weiter in und für Dielheim engagieren", und wünschte "viele neue Ziele und alles Gute". Mit der Entlassurkunde, einem Luftbild des jeweiligen Ortsteils, in dem sie leben, und einem Weinpräsent wurden dann Heino Freund, Tanja Freudensprung, Ernst Hofstetter, Henry Hufnagel, Oliver Klempa, Manfred Sommer, Christoph Udluft (alle CDU), Raimund Mack (Grüne) und Niklas Schnieder (Bürgerinnen) verabschiedet. Für einige wird nach der Ehrenordnung der Gemeinde ebenfalls ein Baum in ihrem Namen gepflanzt.

Klaus Eberle nutzte die Gelegenheit für die CDU, sich von den nun ehemaligen Fraktionsmitgliedern zu verabschieden, die nach seinen Worten zusammen auf 80 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit kommen. "Leider sind es mehr als gedacht", sagte Eberle mit Blick auf das Ergebnis der Kommunalwahl, in dem die CDU drei Sitze verloren hatte. Sein Dank für die gute Zusammenarbeit galt auch den ausscheidenden Mitgliedern der anderen Fraktionen.