Inspiration aus Halle/Saale (Symbolbild): So könnten Menschen auch in den Energierädern in Dielheim Strom erzeugen. Foto: Jan Woitas/dpa

Dielheim. (RNZ) Das Gefühl, sich in einem Hamsterrad zu befinden, kommt häufig dem gleich, nicht vom Fleck zu kommen. Selten werde mit einem solchen Rad etwas Positives verbunden, wusste bereits der renommierte Sozialforscher Hector Uptenwalde, der am Leibniz-Institut für Sozialforschung geforscht hat. Doch dass ein Hamsterrad innovativ sein kann – und das nicht nur für gelangweilte Nagetiere –, beweist nun die Gemeinde Dielheim.

Aber der Reihe nach: Die Suche von nachhaltigen Energiequellen ist eine der großen Aufgaben dieser Zeit. In Dielheim verspricht man sich dank einer besonderen Technik Verbesserungen des Gefühlszustandes der Bürger, des Energiehaushalts und der Gemeindekasse: Schaffen sollen das die sogenannten Energieräder. Und diese stellt Bürgermeister Thomas Glasbrenner heute um 11 Uhr vor. Dielheimerinnen und Dielheimer können sich in diesem laufradähnlichen Gebilde bewegen und so einen Generator antreiben. "Dieser erzeugt klimafreundlichen Strom für die öffentlichen Liegenschaften", erklärt Glasbrenner und spricht von einer "Symbiose, die auf der Hand liegt."

Gerade wegen der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie würden immer mehr Menschen unter Bewegungsmangel leiden, so der Gemeinde-Chef. "Und durch die Nutzung der eigenen vier Wände steigt der Bedarf an Strom", erläutert er. Die Ersparnis für den "stark gebeutelten Gemeindehaushalt" sei zudem ein Anreiz, wie die Gemeinde mitteilt. Bewegungsmangel, verändertes Freizeitverhalten durch die Corona-Pandemie, Klimaschutz, steigender Energieverbrauch sind massive Probleme. Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Dielheims mit sogenannten interdisziplinären Ansätzen. "Wir stellen uns die Frage, wie es gelingen kann, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen", so Glasbrenner.

Für die allumfassende Idee musste dann doch wieder ein Nagetier herhalten – wenn auch kein Hamster: "Die Lösung fiel mir ein, als ich das ,Strom-Spezial’ der Sendung mit der Maus anschaute", so Glasbrenner. In der TV-Show mit dem orangenen Nager und seinen Freunden – dem Blauen Elefanten und der Ente – wurde erklärt, wie ein Generator funktioniert. Die Idee des menschlichen Dynamos sei so entstanden, sagt Glasbrenner.

Dielheim arbeitet bei der Umsetzung eng mit vier lokalen Unternehmen aus der Tech-Branche zusammen. In Dielheim und Umgebung finden sich mehrere "Hidden Champions", also Firmen, die in ihrem Segment zwar Marktführer, aber eher unbekannt sind. Wer genau ist noch geheim: "Sie möchten bis zum Vorliegen eines Ergebnisses nicht an die Öffentlichkeit", so Glasbrenner. Sollte alles klappen, stehe auch einem Export für den Weltmarkt nichts im Wege, wie Sandra Mauserios, Wissenschaftlerin am Fraunhofer Institut in Karlsruhe erklärt. Sie leitet die Prüfung des Projekts: "Wir glauben fest daran. Das kann ein Game-Changer werden."

Die Energieräder werden auf dem Dorfplatz in Dielheim, dem Dorfplatz in Balzfeld und an der Kapelle in der Ortsmitte von Oberhof aufgestellt und sind ab Donnerstag, 11 Uhr, zugänglich. Der erste Monat sei nach Gemeinde-Infos kostenfrei. Die öffentliche Einweihungsfeier muss wegen der Corona-Pandemie leider auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben werden. Die Benutzung der Räder ist dank Hygiene-Spender und unter Einhaltung der Maskenpflicht jederzeit möglich.