Dielheim. (köpa) Viele Sorgen und auch Existenzängste begleiten die Menschen in der aktuellen Lage. Vor einer ganz schwierigen finanziellen Situation steht aus ganz anderen Gründen auch eine Dielheimer Familie, und das von heute auf morgen. Ihr Zuhause in der Bachstraße wurde am vergangenen Dienstag ein Raub der Flammen.

Durch den Brand ging den drei Bewohnern fast das ganze Hab und Gut verloren. Mit dem Verlust der "Geschäftsausstattung" wie Maschinen, Werkzeuge und Baumaterialien wurde dem Kleinunternehmer auch seine existenzielle Grundlage genommen. Trübe Aussichten also für die Betroffenen, zumal die Ehefrau chronisch schwer erkrankt ist.

Die Unterstützung ist vielfältig, so überreichte Bürgermeister Thomas Glasbrenner (im rechten Bild re.) jetzt eine Spende aus dem Ernst-Körner-Fonds. Foto: Paul Körner

Nach einer ersten Notunterbringung in einer Gemeindewohnung sind die leidgeprüften Bewohner zwischenzeitlich bei ihrer Tochter untergekommen. Aktuell besteht die Aussicht auf eine neue Mietwohnung, die allerdings noch entsprechend einzurichten ist. Viele lebensnotwendige Sachspenden konnte die Familie inzwischen schon seitens der Bevölkerung entgegennehmen, wie der Familienvater gegenüber Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner dankend erwähnte. Aber auch die monetäre Hilfe hat inzwischen erfreulicherweise stark zugenommen, dank der engagierten Kinder der Familie, denen das funktionierende Vereins- und Freundesnetzwerk zugutekam.

Schnell erkannten auch die Mitglieder des Arbeitskreises "Ernst-Körner-Fonds" den Handlungsbedarf, um die finanzielle Not zu lindern. Per E-Mail-Austausch einigte man sich auf einen Betrag von 5000 Euro als Ersthilfe. Darüber hinaus soll die Familie zusätzlich die in diesem Zusammenhang direkt an den Ernst-Körner-Fonds eingehenden Spenden erhalten. Bürgermeister Thomas Glasbrenner überreichte im Auftrag der Fondsmitglieder den Spendenscheck, der dankend entgegengenommen wurde.

Wer die betroffene Familie unterstützen möchte, sollte bei Überweisungen an den Ernst-Körner-Fonds bitte den Vermerk "Gebäudebrand Bachstraße" angeben, die Beträge werden dann laut den Verantwortlichen zweckgebunden weitergeleitet. Ab 200 Euro gibt es eine Spendenbescheinigung von der Gemeindeverwaltung.

Die Bankverbindungen lauten:

Sparkasse Heidelberg

IBAN: DE 79 6725 0020 0059 9000 64

Volksbank Kraichgau

IBAN: DE09 6729 2200 0004 8144 01

Raiffeisenbank Wiesloch-Baiertal

IBAN: DE64 6726 2243 0021 6072 07

Info: Weitere Informationen über den Ernst-Körner-Fonds erhält man unter www.ek-fonds.de.