Die Firma, die bereits für „Erlenbachwiesen“ in Balzfeld verantwortlich war, wird auch „Neuwiesen“ in Horrenberg erschließen. Foto: Pfeifer

Dielheim. (seb) Mehrfach war das Neubaugebiet "Neuwiesen" in Horrenberg bereits Thema im Dielheimer Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung fiel einstimmig der Beschluss, die Erschließung der ESB Kommunalprojekt AG anzuvertrauen.

Die Beteiligung der Bevölkerung und der Träger öffentlicher Belange wurde bereits in die Wege geleitet. Jetzt ging es um die Frage, wie Versorgungsleitungen, Straßen und Wege zu den voraussichtlich 60 Bauplätzen ins 4,5 Hektar große "Neuwiesen"-Gebiet am Ortsrand oberhalb des Norma-Markts kommen. Dass es die Gemeinde bei all der bereits anstehenden Aufgabenfülle nicht selbst macht, stand zuvor bereits fest.

Mit der ESB Kommunalprojekt AG hat Dielheim bereits im Fall der "Erlenbachwiesen" in Balzfeld gute Erfahrungen gemacht, auch in Mühlhausen war das Unternehmen bereits aktiv. Wie Vorstand Thomas Dopfer in der Sitzung erläuterte, schlägt man einen im Wesentlichen dem Muster des Gemeindetags folgenden Vertrag vor, der zuvor schon angewendet wurde und nur geringfügig aktualisiert und an die Gegebenheiten in Horrenberg angepasst wurde. Sein Unternehmen werde bezüglich der Übernahme der Kosten für die Erschließung mit allen, die im Gebiet ein Baugrundstück besitzen oder erwerben, seien es Privatleute oder die Gemeinde, eine Vereinbarung schließen.

ESB Kommunalprojekt ist auch der Ansprechpartner für "Am Eichbaum-Nord" in Horrenberg: Jetzt beschloss der Rat, diesen Bebauungsplan erstellen zu lassen. Elf Einzelhäuser oder etwas mehr Doppelhaushälften können auf der dem Feld zugewandten Seite der Straße Am Eichbaum entstehen, für die Mehrheit eine sinnvolle Abrundung des Siedlungsgebiets.

Klaus Eberle (CDU) lobte, dass die Verwaltung die erst vor einigen Monaten geäußerte Idee so schnell angegangen sei. Er plädierte für eine verträgliche, aber doch möglichst dichte Bebauung, Wohnraum sei knapp. Jaric Krumpholz (SPD) war wichtig, dort die Vorschläge des Dielheimer Klimaschutzbeauftragten umzusetzen. Ute Sendner (Bürgerinnen) wiederum war gegen die weitere Bebauung "Am Eichbaum". Auch nach der Sanierung der Straße und des Hangs gehe es dort eng zu, noch mehr Verkehr und dazu neu hinzuziehende Kinder, die dort unterwegs seien: "Da ist mir nicht wohl dabei." Bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen befürwortete der Rat das Vorhaben.

Einhellig war man dafür, den Geltungsbereich des Gebiets "Hofäcker" in Balzfeld zu erweitern. Hier, zwischen Dorfstraße und Bach, nahe der Kreuzung von Ortsstraße, Wiesengrund und Kreisstraße Richtung Tairnbach, soll die rückwärtige Bebauung der Grundstücke ermöglicht und gesteuert werden. Weitere Flächen werden dem Gebiet jetzt zugeschlagen, es reicht damit an einen Spielplatz und das Gelände des R4-Vereins heran, was als stimmige Grenze der Bebauung empfunden wird. Parallel erließ man eine Veränderungssperre, damit die Gemeinde die Entwicklung des "Hofäcker"-Gebiets kontrollieren kann.