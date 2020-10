Dielheim. (tt) Eine wichtige Kreuzung in Dielheim wird ab Montag, 12. Oktober, für zwei Wochen voll gesperrt: An der Einmündung von Horrenberger Straße, Wieslocher Straße und Hauptstraße erneuert das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises – wie auch auf der Horrenberger Straße – die Fahrbahndecke.

Die Sperrung hat nicht nur Auswirkungen auf den Autoverkehr – er wird durch die Talstraße umgeleitet –, es wird auch Beeinträchtigungen im Regionalbusverkehr geben. Für Lastwagen ist die Dielheimer Ortsdurchfahrt bis zum Ende der Arbeiten am 23. Oktober gesperrt.

Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner haben die Möglichkeit, mit Einschränkungen zu ihren Häusern und Wohnungen zu gelangen – mit Ausnahme der Tage, an denen die Asphaltierungsarbeiten stattfinden.

Die Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) weist darauf hin, dass durch die Baustelle der Regionalbusverkehr und die Anschlüsse im Raum Wiesloch-Walldorf sowie am Bahnhof Rot-Malsch beeinträchtig sind. "Während der Baumaßnahme kann es in den Hauptverkehrszeiten zu längeren Reisezeiten kommen", teilte das Unternehmen gestern mit. Die Buslinie 702 wird in Dielheim umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen "Dielheim Mitte" und "Horrenberger Straße" in beiden Richtungen.

Damit weitere Anschlüsse sicher erreicht werden, bittet die SWEG, mehr Zeit als gewohnt einzuplanen. Details zu den Abfahrtszeiten und Anschlüssen der Bus-Linien stehen in Echtzeit in der Fahrplanauskunft im Internet unter www.vrn.de zur Verfügung. Alternativ sind sie unter Telefon 06 21/1 07 70 77 zu erfragen.