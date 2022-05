Von Agnieszka Dorn

Dielheim. Versteckt sich zwischen all den Viertklässlern vielleicht ein neuer Sportprofi? Das wollte die Leichtathletik-Abteilung des Dielheimer Turnvereins herausfinden und veranstaltete deshalb vor Kurzem die "VR Talentiade".

Im Dielheimer Sportpark konnten Schülerinnen und Schüler der Leimbachtalschule Dielheim, der Grundschule Horrenberg und der Mannabergschule Rauenberg ihr Können unter Beweis stellen und nach langer Corona-Pause wieder in den Wettkampf treten. Eigentlich sollte auch die Grundschule in Baiertal dabei sein, doch diese sagte aufgrund mehrerer Krankheitsfälle kurzfristig ab.

Erst beim dritten Versuch hatten die Teilnehmer und Organisatoren Glück: Zwei Mal musste die Talentiade nämlich verschoben werden, nun war Petrus gnädig und schickte schönes Wetter. "Bewegung ist wichtig", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner, der beim Wettkampf fleißig mitfieberte. In den vergangenen zwei Jahren Pandemie sei der Sport aufgrund der Einschränkungen und ausgefallenen Trainingseinheiten bei vielen Kindern zu kurz gekommen.

Deshalb sei es wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche jetzt wieder sportlich betätigten. Aber auch für den Verein sei die Talentiade wichtig, betonte Jürgen Adolf vom Dielheimer Turnverein. Denn bei solchen Wettkämpfen könne man Talente sichten und darüber hinaus auch neue Mitglieder gewinnen.

„Auf die Plätze, fertig, los!“ hieß es beim Startschuss der 50-Meter-Sprints. Einige Viertklässler schafften die Strecke in unter zehn Sekunden. Foto: A. Dorn

Bevor der sportliche Wettkampf anfing, wärmten sich die Kindern gemeinsam mit dem Dino des Turnvereins auf. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Zehntklässlern der Leimbachtalschule mit dem Profilfach Sport, die bei den jeweiligen Stationen für einen reibungslosen Ablauf sorgten und die sportlichen Erfolge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer festhielten. Diese kämpften an insgesamt drei Stationen gegeneinander: in den Disziplinen Weitsprung, 50-Meter-Sprint und Weitwurf.

Gefordert waren die Kinder zwar bei allem, die größte technische Herausforderung bestand aber beim Weitsprung: Hier galt es, gut Schwung zu holen und sich im besten Augenblick mit dem richtigen Fuß abzudrücken, um so weit wie möglich zu springen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fixierten kurz den Kasten an, sprinteten los – und sprangen kurz vor dem Sand in die Höhe. Mal schafften sie einen Meter, ein anderes Mal zwei oder sogar drei Meter. Der Sand verteilte sich beim Aufkommen nach allen Seiten, doch schnell brachten ihn die Zehntklässler für den nächsten Teilnehmer wieder in Ordnung.

Beim Weitwurf seien die Jungs erfahrungsgemäß besser als die Mädchen, meinte Jürgen Adolf. Das liege wahrscheinlich daran, dass Jungs geübter seien. Jedenfalls flog der Ball mal vier, fünf oder zehn Meter. Auch der Sprint war eine Herausforderung. Hier hieß es "Auf die Plätze, fertig, los!": Schnell liefen die Schülerinnen und Schüler von den Startblöcken los, einige schafften die 50 Meter in weniger als zehn Sekunden. Die Besten qualifizierten sich zur Badischen Talentiade im Juli, die dieses Jahr ebenfalls im Dielheimer Sportpark ausgetragen wird.