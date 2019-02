Dielheim. (köpa) Auf dem Ehrungsabend der Gemeinde Dielheim verlieh Bürgermeister Thomas Glasbrenner die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg an Klaus Querbach aus Unterhof. Mit ihm stehe eine Persönlichkeit im Rampenlicht, die sonst eher im Stillen und Verborgenen wirke. Querbach engagiere sich seit nunmehr 38 Jahren für den "Kreuzbund", einen 1896 in Aachen gegründeten gemeinnützigen Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinen heute rund 1400 bundesweiten Selbsthilfegruppen Suchtkranken und ihren Angehörigen Hilfe für ein suchtmittelfreies Leben zu bieten. Der Kreuzbund ist dem Caritasverband angeschlossen. Querbach ist eins von etwa 3500 Mitgliedern, die in ehrenamtlichen Funktionen deutschlandweit tätig sind.

Wie der Bürgermeister ausführte, motiviere der Geehrte durch sein Beispiel und sein ehrenamtliches Engagement als selbst Suchtbetroffener bis heute andere Menschen, zu ihrer Suchtgeschichte zu stehen, und zeige, dass ein abstinentes Leben neue Perspektiven eröffnen kann. Er gründete bereits 1981/82 zusammen mit seiner Ehefrau die Kreuzbundgruppe Heidelberg, die er bis heute als Gruppenleiter führt. 2003 gründete er, erneut zusammen mit seiner Ehefrau, einen alkoholfreien Tanzkreis, den er ebenso bis heute leitet. Auch der alkoholfreie Silvester- und Faschingsball in Heidelberg geht auf ihn zurück. Zudem ist er seit 2002 einer von zwei Sprechern der "Regionalen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen" in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis, einer 1989 als Zusammenschluss der Selbsthilfegruppen gegründeten Arbeitsgemeinschaft. Seit 1999 ist er Sprecher der mittlerweile sechs Heidelberger Kreuzbundgruppen und Ansprechpartner der Suchtkliniken.

Auch überörtlich setzte sich Klaus Querbach vielseitig ehrenamtlich ein. Ab 1999 zunächst kommissarisch als zweiter stellvertretender Vorsitzender des Diözesanverbands Freiburg aktiv, erfolgte 2000 seine Wahl zum Beisitzer. 2003 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und übte das Amt bis März 2015 aus. In dieser Zeit war Klaus Querbach insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und war für die Betreuung und Herausgabe der Mitgliederzeitschrift "Quo Vadis" verantwortlich. Er modernisierte den Internetauftritt des Diözesanverbands und hatte neben der Verantwortung für die Satzungsangelegenheiten auch die Funktion als erster Männerbeauftragter sowie als Seminarleiter und Organisator inne.

In seinem gesamten Wirken ging es Klaus Querbach laut dem Bürgermeister insbesondere darum, den Kreuzbund in Kirchengemeinden und vor Ort bekannt zu machen. Besonders wichtig war ihm auch, dass sich der Kreuzbund und die Sucht-Selbsthilfe in Suchtkliniken und auf Entgiftungsstationen präsent zeigen, um suchtkranke Menschen möglichst frühzeitig zu erreichen und für die Sucht-Selbsthilfe zu gewinnen. Klaus Querbach habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Klinikarbeit im Diözesanverband Freiburg vorbildlich organisiert ist.