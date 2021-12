Von Sebastian Lerche

Dielheim. Ein Minus von fast 55.000 Euro steht voraussichtlich unterm Strich: Das machte Förster Bernd Niederer im Dielheimer Gemeinderat deutlich, als er den Forstbetriebsplan für 2022 vorstellte. Einnahmen von knapp 219.000 Euro stehen Ausgaben von rund 274.000 Euro gegenüber.

"Die letzten Jahre waren außergewöhnlich warm", zeigte Niederer anhand einer Grafik. Und ähnlich wie die Temperaturkurve sei die Menge an Schadholz angestiegen, ergänzte er. Das mache die Arbeit der Forstleute schwerer, man laufe durchaus Gefahr, durch herabfallende Äste getroffen zu werden.

Zwar sei das Jahr 2021 mit seinen im Vergleich höheren Niederschlagsmengen und weniger extremen Temperaturen "ein Segen", doch die Jahre davor, gerade 2018, prägten den Wald nach wie vor. Wünschenswert wären weitere Jahre mit ergiebigen Niederschlägen, so Niederer, damit das Erdreich nicht mehr so trocken sei, "ab 50 Zentimetern Tiefe ist der Boden noch staubig". Ähnliches hatte er auch den umliegenden Gemeinden berichtet, Dielheim stellt da keine Ausnahme dar.

In den Laub- und Mischwäldern falle besonders die Buche ins Auge, so Niederer: "Die Bäume sterben von oben her ab, überall sehen wir geschädigte Kronen"; die Spitzen würden erst schütter, dann kahl, und schließlich drohten Äste herabzufallen. Der Baum sei damit aber noch nicht tot, Stamm und Äste näher am Boden könnten oft noch weiter mit Wasser versorgt werden. Also wenn die Buchen überlebten, dann seien sie um einiges niedriger.

"Die Eichen sind besser mit Trockenheit und Hitze klargekommen", berichtete der Förster weiter. Daher setzten die Forstfachleute in sie ihre Hoffnungen als eine der Hauptbaumarten in einem Wald der Zukunft, der dem Klimawandel gewachsen sei.

Zum Stress durch Hitze und Trockenheit kommen Schadinsekten, Pilze und Sturmschäden – wie im Oktober 2021 durch "Ignatz" – dazu, wie der Förster berichtete. Eschen litten beispielsweise unter dem von einem Pilz ausgelösten Triebsterben, daher habe man beispielsweise in Balzfeld nahe dem Tierpark aus Sicherheitsgründen viele gefällt. Die Fichte zähle gerade auch in Dielheim zu den Verlierern dieses Wandels, "über 80 Prozent wurden hier schon gefällt, weil sie abgestorben waren". Das bedeute aber auch, dass das massenhafte Aufkommen von Schadinsekten wie 2019 und 2020 jetzt kaum noch beobachtet wurde: Den Insekten fehlten die toten Fichten als Brückenköpfe für ihre "Invasion".

Andererseits, hob Bernd Niederer hervor, kann Totholz, wohlüberlegt platziert, ein wertvoller Impuls für die Artenvielfalt sein, daher lässt er manch scheinbar "wertlosen" Stamm im Wald liegen. Drei Stämme in Balzfeld bei den Hügelgräbern seien bereits von diversen Pilzen besiedelt worden, freute er sich. Positiv gestimmt war er auch wegen verschiedener Kulturen junger Bäume, darunter Esskastanien, die der Forst angelegt hatte und die dank des milderen, regenreicheren Wetters 2021 "gut angewachsen" seien.

Auf Nachfrage erläuterte Niederer, dass man im Plan Bestands- und Jungkulturenpflege mit 18.000 Euro eingestellt habe. Er verdeutlichte, dass er nicht erwarte, dass die Buche, so sehr sie unter dem Klimawandel leide, aus Dielheims Wald verschwinde. Und ohne Weiteres wollte er seine Erwartungen nicht in die Anpflanzung von Baumarten aus anderen Ländern, etwa dem Mittelmeerraum, setzen: Heimische Arten wie allen voran die Eiche – "die wir fördern, wo es geht" – seien die Hoffnungsträger. In Dielheim seien vor einigen Jahren auch Zedern angesiedelt worden, so Niederer, da sei es noch zu früh für eine Bewertung und es sei "keine gute Idee, großflächig Zedern anzupflanzen". Die fremden Arten müssten schließlich auch die hiesigen Fröste aushalten, da brauche es noch mehr Forschung. Und, betonte Niederer: "Unser Wald wird auch aus sich heraus Strategien finden, um mit dem Klimawandel zurechtzukommen."