Nach Abschluss der Planungen sollen noch in diesem Jahr die Arbeiten an den Wasserleitungen in Zuzenhausener Straße (im Bild) und Wiesengrund starten. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Dielheim. Die Neuordnung der Dielheimer Wasserversorgung mit Beimischung von Trinkwasser aus dem Bodensee beschäftigt die Gemeinde nach wie vor. In der jüngsten Ratssitzung wurde der diesjährige Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs verabschiedet. Insgesamt war die Investition in die neue Wasserversorgung auf 7,5 Millionen Euro veranschlagt, 2021 belaufen sich die vorgesehenen Investitionen auf 2,4 Millionen.

Laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner ist "der Sanierungsstau größer als angenommen", daher habe man dieses Jahr "nachlegen müssen". Positiv bemerkbar mache sich die Zusammenarbeit mit den Walldorfer Stadtwerken: Die unterstützen den Eigenbetrieb seit April 2020 in der technischen Betriebsführung, "das läuft sehr gut an", so Glasbrenner.

Über 200.000 Euro dürfte der Jahresverlust 2021 betragen. Die Gebühren wurden zwar Anfang 2020 erhöht, doch aktuelle Entwicklungen sorgen für Mehraufwand. Wegen des erwähnten Sanierungsstaus werden 80.000 Euro zusätzlich, also insgesamt 200.000 Euro, ins Ortsnetz investiert, 20.000 Euro sind zudem für die Erneuerung von Hausanschlüssen vorgesehen. Kostenersatz für Leitungssanierungen auf privaten Grundstücken wurden von 53.000 auf 100.000 Euro erhöht.

Noch in diesem Jahr sollen nach Abschluss der Planungen die Wasserleitungsarbeiten in Zuzenhausener Straße und Wiesengrund starten, insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen von 643.000 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen sind auch wegen der Neuordnung der Wasserversorgung auf 326.000 Euro gestiegen. Mit 80.000 Euro sind die Betriebsführungstätigkeiten veranschlagt.

Die Gemeinde unterstützte den Eigenbetrieb bereits mit Darlehen von 4,7 Millionen Euro für die neue Wasserversorgung, 2021 sind noch einmal Darlehen der Gemeinde von knapp 2,4 Millionen Euro für Investitionen eingeplant. Die Höhe der Bankkredite des Eigenbetriebs beträgt aktuell rund 253.000 Euro.

Auch Dielheim beteiligt sich an der Bündelausschreibung des Gemeindetags für Erdgas. In Zusammenarbeit mit anderen Kommunen will man die Abnahmemenge erhöhen und attraktivere Preise erzielen. Den Service des Gemeindetags will Dielheim auch künftig in Anspruch nehmen und entschied sich daher für einen Dauerauftrag.

Die Frage, die den Gemeinderat besonders beschäftigte, war die Höhe des Anteils an Biogas. Mit nur fünf Ja-Stimmen wurde der Antrag auf einen 30-prozentigen Anteil abgelehnt. Bei wiederum fünf Nein-Stimmen wurde mehrheitlich entschieden, es bei zehn Prozent zu belassen.

"Mich überzeugt Biogas nicht": Bürgermeister Glasbrenner hatte argumentiert, dass dies sehr teuer sei, "100 Prozent kosten das Vierfache". Biogas sei auch nicht unumstritten, die Frage sei immer, wie viel aus Abfallstoffen und wie viel aus als Lebensmittel geeigneten Pflanzen gewonnen werde sowie wie klimafreundlich es sei. Glasbrenner plädierte daher für zehn Prozent, "das gesparte Geld wollen wir lieber in unsere Gebäude stecken": Wenn man die saniere, reduziere man den Ausstoß an schädlichen Treibhausgasen und tue so etwas fürs Klima. Er setze "viel Hoffnung ins Klimaschutz-Management" durch die Gemeinde, auch wenn es damit bisher nicht geklappt habe, sei ein weiterer Anlauf geplant und man wolle auch die Privathaushalte einbeziehen.

Klaus Eberle (CDU) stimmte dem zu. Josef Blum (SPD) wiederum wollte mit den 30 Prozent ein Zeichen gesetzt wissen, es müssten ja nicht 100 Prozent sein. Man müsse definitiv mehr für den Klimaschutz tun. Glasbrenner betonte daraufhin: "Wir sind ja nicht untätig", er verwies auf bereits vollzogene Gebäudesanierungen. Ute Sendner (BürgerInnen) konnte sowohl den Wunsch nach mehr Biogas als auch Glasbrenners Argumentation verstehen. Sie war letzten Endes für die zehn Prozent, wollte aber dafür eine klare Bejahung weiterer Klimaschutzmaßnahmen, die dürfe der Gemeinderat dann nicht mehr "jedes Mal zu Tode diskutieren".