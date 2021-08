Am Trainingsplatz in Horrenberg soll in Zukunft nur noch einmal pro Jahr am Zaun und am Gehweg je mit einer Mäherbreite gemulcht werden. Der Rest bleibt stehen. Foto: Gemeinde Dielheim

Von Tobias Törkott

Dielheim. Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über nicht gemähte beziehungsweise gemulchte Grünflächen sind in den Sommermonaten in den Gemeinden ein Dauerthema. "Wir können es niemandem richtig recht machen", erklärte Sascha Rachel, Dielheims technischer Betriebsleiter des Bauhofs, in der jüngsten Ratssitzung. "Dem einen war es zu viel, dem anderen zu wenig", schloss sich Bürgermeister Thomas Glasbrenner an und begründete damit die Vorstellung des Mulchkonzepts, das Rachel gemeinsam mit den Gemeinderatsvertretern Tobias Dörre und Jan-Sören Wipfler sowie Vertretern aus der lokalen Landwirtschaft ausgearbeitet hatte. Dieses wurde in der Sitzung einstimmig beschlossen.

Damit startet die Mulchsaison in Dielheim nun in Zukunft erst ab dem 1. Juni. Ausnahme ist nach der Vorlage das Freimähen der Ruhebänke an Feld- und Radwegen Anfang Mai. Die Termine sind dem Bauhof-Chef zufolge "nicht in Stein gemeißelt." Auch im Konzept selbst steht, dass je nach Wetter auch ein früherer Beginn möglich sei, "um die Verkehrssicherheit und die Funktionsfähigkeit der Gräben und die Feldrandhygiene zu wahren". Generell sollen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs auch mit der Landwirtschaft austauschen. Ebenso wegen der notwendigen Entwässerung von Gräben auf den Feldern und den Arbeiten daran. "Dazu sind wir verpflichtet, auch wegen Starkregenereignissen", erklärte Rachel. Im Konzept ist unter anderem festgehalten, dass die ersten fünf Meter von Beginn und Ende der Gräben komplett gemäht werden, um die Verdohlung zu schonen.

"Wir müssen den Tieren auch Rückzugsmöglichkeiten geben", nannte er generelle Gründe für das Konzept. An einer Böschung soll daher nicht alles kahl sein, um Rückzugsmöglichkeiten auch für Insekten zu schaffen. Beim Mähen und Mulchen in den Ortsteilen werden auch Inseln mit Wildblumen für Insekten stehen gelassen. Das "Abmähen kompletter Wiesenflächen" soll laut Vorlage bis August vermieden werden. Auch Sträucher und Windschutzhecken dürfen im Verlauf der Saison nicht gestutzt werden – falls doch, dann nur mit einer manuellen Schere. Während der Präsentation zeigte Rachel immer wieder Bilder von gemähten Flächen der vergangenen Jahre aus dem Gemeindegebiet: "Das wollen wir so nicht mehr."

Mehr als zwei Mulchvorgänge pro Jahr sind nach Gemeindeangaben nicht vorgesehen. Zunächst werden dem Konzept zufolge die Ortseingänge gemulcht, danach – sofern möglich – die Feldwege. Darin steht außerdem, dass sobald die Mulchsaison gestartet ist, auch die Bankette an Radwegen bearbeitet werden sollen.

Damit alles in der Praxis dann auch funktioniert, wird das Bauhof-Team auch Schulungen und Seminare besuchen, heißt es von Seiten der Verwaltung. "Das muss sich in Zukunft einspielen. Wir müssen dazulernen", so Rachel, der um Geduld bei der Bevölkerung bat: "Anregungen gerne an uns." Glasbrenner nahm hier auch den Rat in die Pflicht: "Wenn der Gemeinderat abgestimmt hat, wird das bestimmt helfen." Die Verwaltung würde das Konzept so gerne umsetzen, so der Bürgermeister.

Harald Seib (CDU) reihte sich hier ein: "Wir hoffen auf die Akzeptanz aus der Bevölkerung. Wenn mal nur ein Streifen gemäht ist, denken manche Leute, die Maschine sei kaputt." Daher regte Seib an, die Bevölkerung über das neue Konzept zu informieren. SPD-Rat Markus Wodopia sagte: "Danke, dass es so etwas gibt, danke an euch."

Große Kritik kam generell von den Ratsmitglieder der drei Fraktionen CDU, SPD und "BürgerInnen" nicht auf – zumindest nicht, was das gesamte Konzept anbelangt. Ins Detail ging dann aber Josef Blum (SPD), der die Graswege im Konzept vermisste. Rachel erklärte, dass diese erst später gemulcht werden sollen. "Es rufen Menschen bei uns an, die sagen, sie sehen den Hund beim Spazierengehen nicht mehr." Hier rät die Gemeindeverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern, auch andere Wege zu nutzen. Gustav Trump (CDU) kritisierte: "Der Grasweg ist kein Biotop." Dieser müsse ein Weg bleiben. Die CDU-Räte Wipfler und Dörre entgegneten daraufhin, dass Graswege eine der letzten Rückzugsgebiete für Bodenbrüter seien. Daher seien die Wege erst Ende Juli dran. Man habe viel Aufwand betrieben, um die Feldlerche anzusiedeln – und dann werde mit dem Mulcher alles platt gemacht.