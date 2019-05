Dielheim. (köpa) Herzlicher hätte man den Wonnemonat Mai wirklich nicht begrüßen können: Den ungünstigen Wetterprognosen zum Trotz zog es viele Schaulustige auf den Dielheimer Rathausplatz zur Aufstellung des Maibaums, die stets ein besonderes Erlebnis auch für die Jüngsten ist.

So waren die Kinder vom Eckertsbergkindergarten zusammen mit ihren Erzieherinnen gekommen, um den Anwesenden singend und tanzend eine Freude zu bereiten. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Musikverein Dielheim mit schwungvoller Blasmusik unter der Leitung von Karl-Heinz Maier. Klar, dass sich Blasorchester und Kindergartenkinder einen dicken Applaus verdient hatten, ebenso wie der Gewerbeverein Dielheim, der sich um das gastronomische Angebot auf dem Platz kümmerte.

Auf dem Dielheimer Dorfplatz bei der katholischen Kirche ließ es sich hervorragend verweilen. Foto: Pfeifer

Der stattliche Maibaum mit einer Länge von 15 Metern wurde von den Wehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr herangefahren. Sicher platzierten die Floriansjünger den Baum am Bestimmungsort. Sabine Rekort, die erste Vorsitzende des Gewerbevereins, und Bürgermeister Thomas Glasbrenner begrüßten die Gäste. Danach warteten schon die 100 Liter Freibier, die der Gewerbeverein spendiert hatte, auf ihren Verzehr.

Im Anschluss an das Maibaumstellen füllte sich der Dorfplatz bei der Kirche. Alle wollten dabei sein beim "Dielheimer Frühling". Nach dem Soundcheck auf der Musikbühne hatte die Band "No Excuse" Platz genommen und eröffnete den Abend mit fetzigem Rock. Die vier Musiker, die über die Musikschule Horrenberg-Dielheim zusammengefunden hatten, coverten Rocknummern wie "Sunshine of your Love", spielten aber auch moderne Titel.

Eine feste Größe in der Region schloss sich dem gelungenen Auftakt an: Die "Art Donuts" waren wieder als Hauptband in Dielheim zu Gast. Zusammen mit ihrer Frontsängerin Indra Wahl präsentierten die Musiker Disco- und Soultitel der 70er, 80er und 90er Jahre und trugen zur tollen Stimmung auf dem Dorfplatz bei. Fürs leibliche Wohl der Besucher sorgten der MGV Konkordia mit CantaDiele sowie die Dielemer Trachtler.