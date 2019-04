Von Anton Ottmann

Dielheim. Jedermann (Winfried Fuchs) ist reich, angesehen und erfolgreich beim weiblichen Geschlecht, aber auch arrogant und knausrig gegenüber den Ärmsten der Gesellschaft. Gott, der beklagt, dass sich die Menschen von ihm abgewandt haben, beauftragt seinen Boten "Tod" (David Heitsch) diesen selbstgefälligen Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft exemplarisch vor sein Gericht zu rufen, damit er Rechenschaft über sein Erdenleben ablege. Das ist der Inhalt des Mysterienspiels "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal (1874 bis 1924), das seit 1920 ununterbrochen bei den Salzburger Festspielen aufgeführt wird und dieser Tage in einer modernen Bearbeitung und Inszenierung von Michael Fuchs im Theater im Bahnhof in Dielheim Premiere feierte.

In der Erfüllung seines Auftrags platzt der Tod mitten in eine Party, die Jedermann mit seiner "Buhlschaft" oder Geliebten (Julia Kloé), seinem "Gesell" oder engsten Vertrauten (Eugen Bossauer), seiner Cousine (Franka Hofschild), einem mit ihm flirtenden Fräulein (Ute Schmitt) und einem weiteren Gast (Anton Rose) feiert. Den Champagner serviert seine Bedienstete (Paula Neuhaus). Obwohl den Sünder Jedermann schon seine Mutter ermahnt hatte, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, und ihn Todesahnungen plagen, fühlt er sich jetzt noch nicht gerüstet. Heftig argumentierend schlägt Jedermann beim Boten eine Stunde Aufschub heraus, damit er jemanden suchen kann, der ihn auf seinem schweren Weg begleitet.

Aber keiner ist bereit - nicht seine Geliebte, nicht sein Vertrauter, weder Verwandte noch ein Bediensteter. Da besinnt er sich auf seine Geldtruhe "Mammon" (Tobias Behner), aber auch sie weigert sich, die Erde zu verlassen. In tiefster Verzweiflung erscheint ein Hoffnungsschimmer: Eine gebrechliche Frau erhebt sich von ihrem jämmerlichen Lager aus Abfällen und gibt sich als die "Werke von Jedermann" (Hristina Wagner) zu erkennen. Sie will ihm zwar helfen, ist aber zu schwach und schickt ihn deshalb zu ihrer Schwester "Glaube" (Michaela Unzner). Dort findet das Schicksal des geläuterten Jedermann einen unerwarteten Ausgang.

Dem Regisseur ist es hervorragend gelungen, das klassische Theaterstück für die Gegenwart zu interpretieren. Dabei verzichtet er weitgehend auf das in der Urfassung verwendete Versmaß und fügt nur dort, wo er die besondere Bedeutung des gesprochenen Wortes hervorheben will, den Originaltext ein. Ebenso befreit er den Text von überholten moralischen Klischees und Frömmeleien und stellt in den Mittelpunkt des Geschehens die Frage: Wozu lebe ich Mensch und wie nutze ich die kostbare Zeit, die mir zur Verfügung steht?

Das Theater im Bahnhof hat sich mit dem "Jedermann" kein einfaches Thema vorgenommen, ebenso anspruchsvoll war der Text. Dennoch lebten die Schauspieler so überzeugend in ihren Rollen und brachten die Intention des Autors so gut rüber, dass der Spannungsbogen bis zum überraschenden Finale erhalten blieb. Die Premiere war eine grandiose Leistung, die den Vergleich mit Profibühnen nicht zu scheuen braucht, entsprechend begeistert war der Applaus am Ende der Veranstaltung.

Info: Weitere Aufführungen sind am Samstag, 13. April, 20 Uhr, und am Sonntag, 14. April, 18 Uhr. Karten gibt es bei "Ihre Brille" in Dielheim, im Internet unter www.theaterimbahnhof.com und an der Abendkasse.