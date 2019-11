Dielheim. (seb) „Wir haben einen Kreis von 500 Metern gezogen, damit der Fußweg zur Haltestelle akzeptabel ist.“ So ist Dielheims Verwaltung laut Hauptamtsleiter Manfred Heinisch vorgegangen, als sie neue Haltestellen fürs Ruftaxi auswies. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte er das Konzept vor, dem bei einer Enthaltung zugestimmt wurde.

Vier Haltestellen gibt es bereits in der Dielheimer Ortsmitte, vier neue sind für Industrie- und Silcherstraße, Beethovenstraße/Ecke Riedberg und „Baiertaler Berg“ (Ecke Herzklamm und Kurpfalzstraße) geplant. Zu den fünf Haltepunkten in Unterhof, Horrenberg und Balzfeld sollen einer in der Kolpingstraße in Horrenberg und einer „Zwischen den Wegen“ am Balzfelder Neubaugebiet „Erlenbachwiesen“ hinzukommen. Das Taxi-Unternehmen sei recht flexibel, so Heinisch, dieses Konzept habe man bereits abgestimmt. Gegenwärtig wende Dielheim 2300 bis 3500 Euro monatlich fürs Ruftaxi auf – nach Abzug der Zuschüsse des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Jetzt müsse man mit 25 Prozent Mehrkosten rechnen – je nach Zahl der Fahrgäste freilich. Mehr Haltestellen bedeuteten längere Fahrtzeiten, daher müsse das Unternehmen ein zusätzliches Fahrzeug vorhalten.

In der Vergangenheit wurde die Taktung laut Heinisch bereits an die S-Bahn am Bahnhof Wiesloch-Walldorf angepasst, um das Angebot attraktiver zu machen. Da bemerkte man „einen Sprung nach oben“ in den Fahrgastzahlen.

Abgelehnt wurde wiederum, den Ruftaxi-Fahrplan Richtung Meckesheim zu ändern. Eltern von fünf Schülern hatten angeregt, die Zeiten dem neuen Läuteplan des Bammentaler Gymnasiums anzupassen. Der Großteil der Fahrgäste Richtung Meckesheim seien Schüler und der Aufwand stehe in keinem Verhältnis, so Heinisch. Mit einem Mehraufwand von 700 Euro monatlich sei für diese fünf Schüler zu rechnen. Dem stellte er die Bezuschussung der Bustickets für Jugendliche aus den Ortsteilen und anderen Gemeinden, die in Dielheim zur Schule gehen, gegenüber: monatlich 1200 Euro für 131 Schüler nämlich.