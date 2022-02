Stellten das neue Kochbuch der interkulturellen Gruppe des Integrationsprojekts „Engagiert zusammenleben in Dielheim“ vor: Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Anne Maennchen. Foto: Körner

Dielheim. (köpa) Was 2018 als Projekt begann, hat sich inzwischen in der Gemeinde Dielheim fest etabliert. Unter dem Motto "Engagiert zusammenleben in Dielheim" bildeten sich im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements immer wieder neue Arbeitskreise mit der Zielsetzung Jung und Alt, Zugezogene oder Hiergeborene noch stärker miteinander zu verbinden und zu vernetzen. Alle Bürgerinnen und Bürger waren und sind zum Mitmachen aufgerufen, wobei die Nationalität oder auch Religionszugehörigkeit keine Rolle spielt.

Schnell bildeten sich Arbeitsgruppen, die Bewegung in die Sache brachten. Die Interessierten trafen sich regelmäßig, um im persönlichen Austausch Ideen zu gewinnen und Projekte zu planen. Eine dieser Ideen hatte Anne Maennchen 2019: eine "Interkulturelle Kochgruppe". Mit Johanna Mittelmeier fand die Ideengeberin eine wesentliche Stütze. Bald schlossen sich ihnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs Ländern an. Teammitglied Michael Goliath stellte am Ruhetag die Küche seines Lokals zur Verfügung.

Dielheim. (köpa) Mit dem philippinischen Gericht "Hähnchen Adobo" bereichert Lydia Blaser die Dielheimer Rezeptesammlung der "Interkulturellen Kochgruppe". Lydia Blaser stammt von den Philippinen. Sie ist seit 1988 in Dielheim beheimatet und mit einem Dielheimer Mann verheiratet. Das Ehepaar hat drei Kinder. Landestypische Speisen bringt sie auch bei ihren Aktivitäten in der interkulturellen Kochgruppe ein, wo sie mit viel Freude tätig ist. Gerne setzt sich Blaser auch für das Hilfsprojekt "Von Herz zu Herz" ein und organisiert dort zahlreiche Benefiz-Aktionen. Zutaten: (für 2 Personen) 2 Hähnchenbrüste (à 200 Gramm) 60 Milliliter Sojasoße (Tamari) 40 Milliliter Reis- oder idealerweise Zuckerrohressig 2 Esslöffel Wasser 1 Teelöffel brauner Zucker 7 Knoblauchzehen, in dünnen Scheiben 1 walnussgroßes Stück Ingwer, geschält und fein gehackt 3 Lorbeerblätter 8 schwarze Pfefferkörner 1 Esslöffel neutrales Pflanzenöl 1 Frühlingszwiebel (nur grüner Teil) Die Sojasoße mit dem Essig, Zucker, Ingwer und Knoblauch mischen und die Hähnchenbrüste darin mindestens eine Stunde – besser länger – marinieren. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Hähnchenbrüste abtropfen lassen und darin anbraten, dann die Marinade dazugeben. Das Fleisch schmoren, bis es zart ist. Pfefferkörner, Lorbeerblätter und Wasser dazugeben und etwa 25 bis 35 Minuten Ofen köcheln lassen, dabei die Flüssigkeit etwas reduzieren lassen. Frühlingszwiebel in diagonale feine Röllchen schneiden. Dazu Jasmin-Reis mit gerösteten Kokosraspeln, grüne Bohnen und Zitronenscheiben servieren.

Dort war es möglich, regelmäßig beim Kochen sowohl zwischenmenschliche Erfahrungen zu machen, als sich auch kulinarisch auszutauschen, mit einem Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Die Zubereitung landestypischer Speisen prägten die Kochabende und die Gruppe wuchs zu einer vergnügten Gemeinschaft zusammen. Schließlich setzte man sich das Ziel, ein "Interkulturelles Kochbuch" mit einem breit gefächerten Rezeptangebot zu kreieren.

Viele Hürden mussten gemeistert werden. Umso größer war die Freude bei allen Beteiligten, als jetzt im Rahmen eines Spezialitätenbüfetts die Projektverantwortliche das erste druckfrische Exemplar an Bürgermeister Thomas Glasbrenner überreichen durfte. "Ich freue mich, dass es nun in Dielheim ein Kochbuch gibt, welches die Lieblingsgerichte von Einheimischen und Zugezogenen vereint und zum Glück der Menschen beiträgt", sagte der Rathauschef.

Weiter zitierte er den französischen Gourmet Jean Anthelme Brillat-Savarin: "Die Entdeckung eines neuen Gerichts trägt mehr zum Glück der Menschen bei als die Entdeckung eines neuen Sterns." Sein Dank galt dem ganzen Team, allen voran Anne Maennchen. Diese wiederum vergaß nicht, ihren Dank einzelnen Dielheimer Gewerbetreibenden auszusprechen, die wesentlich zur Realisierung beigetragen hatten.

Wohlwollend begleitete auch das Dielheimer Ordnungsamt mit Uwe Bender die Aktion. Seine Ratschläge führten an die Töpfe staatlicher Förderung innerhalb des Landesprogramms "Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft", unterstützt durch den Projektfonds zur Förderung von Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung "Beteiligungstaler", eine "Allianz für Beteiligung" in Zusammenarbeit mit dem Landesministerium für Soziales, Gesundheit und Integration.

Die Kochbücher liegen inzwischen im Bürgerbüro des Dielheimer Rathauses für alle Interessierten bereit. Eine Geldspende ist beim Erwerb erwünscht. Sämtliche Einnahmen werden dem Hilfsprojekt "Von Herz zu Herz" zur Verfügung gestellt. In diesem Verein ist auch die Kochbeteiligte Lydia Blaser als Vorstandsmitglied engagiert. Die Durchführung von regelmäßigen Benefizveranstaltungen tragen zur finanziellen Unterstützung der hilfsbedürftigen Bevölkerung auf den Philippinen bei.