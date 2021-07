Von Sebastian Lerche

Dielheim. Eine wichtige Fortentwicklung in Dielheims Ortsmitte wurde jetzt angestoßen. Seit vielen Jahren soll der ehemaligen Tabakmanufaktur Landfried neues Leben eingehaucht werden. Der Plan, dort Wohnraum zu schaffen, ist jetzt soweit gediehen, dass er dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt wurde. Der Entwurf wurde einstimmig gebilligt, das Bebauungsplanverfahren wird konkret.

"Wir wollen da was Schönes bauen": Investor Steffen Pauli, Geschäftsführer der Pauli Bau + Wohnkonzept GMBH aus Waghäusel hat vor, dort 36 Wohnungen zu schaffen, im Bestand und in einem Neubau. Die Herausforderung ist der Denkmalschutz, unter den Fabrikgebäude und Pförtnerhäuschen der Tabakmanufaktur gestellt wurden. Beide müssen erhalten werden, was frühere Investoren offenbar abgeschreckt hat.

Neubauten auf grüner Wiese wären vielleicht einfacher, räumte Pauli im Gespräch mit der RNZ ein. "Aber ich habe Erfahrungen mit denkmalgeschützten Gebäuden, unter anderem in Mannheim und Heidelberg", sie zu erhalten und dabei auf zeitgemäße Weise nutzbar zu machen, sei für ihn reizvoll. Er habe in Dielheim vor, "ein schönes Ensemble zu kreieren".

Gegenüber dem ursprünglichen Konzept wurde die Zahl der Wohnungen Pauli zufolge von 47 auf 36 reduziert. Das war zum einen ein Anliegen der Gemeinde Dielheim: Sie befürchtete Probleme wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens in der Landfriedstraße, in der es ohnehin eng zugeht, 47 neue Haushalte schienen da zu viel.

Zum anderen aber ergibt es für den Investor Sinn. Parkplätze muss er nun oberirdisch und in einer Tiefgarage auf dem Landfried-Areal sowie auf einer nahen Fläche in der Rauenberger Straße 27, die er in Zusammenarbeit mit der Gemeinde fand, schaffen. Wären es mehr als 36 Wohnungen, müsste er der Tiefgarage noch eine weitere unterirdische Ebene geben, so Pauli, der zusätzliche Tiefbau wäre gerade angesichts des Steilhangs hinter der Manufaktur sehr teuer und aufwendig.

Zwischen zwei und vier Zimmer sollen die Wohnungen haben. 15 entstehen in der Fabrik selbst, deren Fassade und allgemeine Gestaltung bewahrt bleiben. Ein Lift wird eingebaut, Dachgauben, Terrassen und Balkone sind gestattet und gewisse Modernisierungen notwendig: "Aber wir erhalten den Flair." Zwei Wohnungen kommen ins Pförtnerhäuschen und 19 sind im Neubau im rückwärtigen Grundstücksbereich geplant. Wie die Fabrik soll der Neubau drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss erhalten. Der Gesamteindruck solle stimmig sein, so Pauli. Klar werde der Neubau modern, erhalte beispielsweise ein Flachdach, der Kontrast werde bewusst gesetzt, "soll sich aber trotzdem harmonisch einfügen".

Nach dem Plazet des Gemeinderats geht es ins übliche Bebauungsplanverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Viel Vorarbeit, gerade was Gutachten angeht, wurde Pauli zufolge bereits durch die von der ursprünglichen Landfried-Inhaberfamilie geschaffenen Tabakmanufaktur Dielheim Entwicklungs-GMBH geleistet.

Auf den Bebauungsplan für dieses als "allgemeines Wohngebiet" ausgewiesene Areal ging Städteplaner Dietmar Glup in der Gemeinderatssitzung näher ein. Entscheidend für einen stimmigen Gesamteindruck sei die Gebäudehöhe über Normalniveau, die der Bebauungsplan festlege, erklärte er und ging auch auf artenschutzrechtliche Forderungen ein: So müssen Nisthilfen auf dem Landfried-Areal angeboten werden.

Neben der Reduzierung der Wohnungszahl und damit des Verkehrsaufkommens war dem Gemeinderat eine ansprechende, "nicht zu massive" Anmutung der Gebäude wichtig. Die Dachgeschosse werden daher gegenüber der ursprünglichen Planung eingerückt und gestaffelt, damit sie zumindest etwas niedriger wirken, als sie sind.