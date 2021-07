Der Spielplatz am Buchenweg in Dielheim wurde kürzlich eröffnet – und direkt von zahlreichen Kindern fachkundig eingeweiht. Die Spielgeräte kamen offenbar gut an. Foto: Pfeifer

Von Paul Körner

Dielheim. Viele Spielplätze sind in Dielheim inzwischen in die Jahre gekommen. Für die Kommune bestand dringend Handlungsbedarf, nicht nur wegen der Optik, sondern auch wegen der Sicherheit der Kinder. Als erklärtes Ziel soll nun jährlich eine Sanierung erfolgen. Inzwischen wurde sowohl der Waldspielplatz in Richtung Mühlhausen, als auch das am Horrenberger Ortseingang liegende Platzareal neu gestaltet, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner bei der Platzübergabe verlauten ließ.

Diese erfolgte vor wenigen Tagen am Dielheimer Buchenweg, mit der Inbetriebnahme einer weiteren Anlage. So herrschte an diesem Tag nicht nur wetterbedingt eitler Sonnenschein. Strahlende und zufriedene Gesichter gab es bei allen Anwesenden zu sehen, die den Blick auf das Werk richten konnten. Ein Verdienst auch der Planerin Karen Ostholthoff mit ihrem Sohn Tim vom gleichnamigen Planungsbüro. Von Anfang an war sie dem Gemeinderat eine fachlich versierte Begleiterin und stellte im Vorfeld drei Konzepte vor, immer unter dem Aspekt, alle funktionsfähigen Spielgeräte einer erneuten Verwendung zuzuführen.

Bei der Planung des Spielplatzes konnten sich Viertklässler der Leimbachtalschule einbringen. Foto: Pfeifer

Durch die Installation von neuen Geräten sollte gleichzeitig der Spielwert des Platzes erhöht werden, nicht zuletzt auch durch eine räumliche Trennung zwischen Ruhe- und Action-Bereich. Es waren aber nicht nur Vorschläge des Planungsbüros, die dem Gemeinderat beim Entscheidungsprozess hilfreich waren. Vielmehr wurden auch die Ideen und Meinungen der künftigen Nutzer bei den Planungen in gebührendem Maße mitberücksichtigt, als kommunalpolitisches Zeichen in Richtung "Bürgernähe". In erster Linie waren dies die aktuellen Viertklässler der Leimbachtalschule Dielheim mit ihren Lehrerinnen Anke Schmittinger und Petra Yang sowie der Referendarin Paulina Ritz und Schulsozialarbeiterin Petra Maier. Auch die Jugendlichen des "Postillions" setzten sich beim letztjährigen Ferienspaß unter dem Motto "Wir gestalten einen Spielplatz" damit auseinander.

Und wer viel spielt, benötigt auch eine Stärkung: Bei der Eröffnung kam ein Eis-Auto vorbei. Foto: Pfeifer

Interessante Vorschläge wurden dabei erarbeitet und viele kindergerechte Wünsche geäußert, wie sich der Rathauschef erinnert. Fast alle Wünsche, außer das im Boden eingelassene Trampolin, konnten verwirklicht werden. Realisiert wurde eine neue Kletterkombination aus dem Holz der Douglasie. Allemal ein optischer Blickfang und zusammen mit der 17 Meter langen Seilbahn das Highlight der Anlage. Beide Projekte fanden sich in der Wunsch- und Prioritätenliste der Schüler ganz oben. Um deren Willen gerecht zu werden, sprach sich der Gemeinderat dann für diese etwas teurere Variante aus, die auch mit einer neuen Zaunanlage vom alteingesessenen Unternehmen Draht Mayr eingefasst wurde.

Das Engagement wurde bei der Übergabe in Anwesenheit von Stefan und Doris Baumgärtner von Bürgermeister Thomas Glasbrenner besonders gewürdigt. Nach weiteren Dankesworten gegenüber allen Projektbeteiligten konnten dann die Schüler "ihre Anlage" in Beschlag nehmen. Mit großer Begeisterung wurde alles getestet und ausprobiert. Begeistert waren die Kinder auch von der Eisspende des Bürgermeisters.

Im Rahmen der Neugestaltung des Geländes erfolgte auch die Neuanpflanzung von zusätzlichen drei Bäumen als Schattenspender im Hochsommer. Denn wie bei der Einweihungsfeier erlebt, werden die Sommer immer heißer. Wenn dann kein schattiges Plätzchen zu finden ist, kann das Kinder und Familien davon abhalten, zum Spielen zu kommen – besonders gilt dies für Eltern oder Großeltern als Begleitpersonen. Nicht umsonst erfreuen sich die Waldspielplätze immer größerer Beliebtheit.