Dielheim-Horrenberg. (köpa) Die Terminplanung für die Einweihungsfeier des neuen Dielheimer Hochbehälters hätte nicht passender sein können. Genau am Weltwassertag wurde der Neubau, im Ortsteil Horrenberg gelegen, nach 18-monatiger Bauzeit bei strahlendem Frühlingswetter seiner Bestimmung übergeben. Ein Projekt, das sich auf dem neusten Stand der Technik befindet. Davon konnten sich auch die Ortschafts- und Gemeinderäte überzeugen.

Neben der Modernisierung des örtlichen Wassernetzes trägt die Investition in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro in erheblichem Maß zur Wasserversorgungssicherheit in der Leimbachtalgemeinde bei, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner vor zahlreich geladenen Gästen bei der Einweihungsfeier betonte.

Seine Dankesworte gingen an alle, die am Neubau mitgewirkt haben, allen vorweg an den Gemeinderat, der die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stellte. Zur Mitfinanzierung trug auch das Regierungspräsidium Karlsruhe bei, ohne dessen Zuschüsse das Projekt für die Gemeinde Dielheim nur schwer zu stemmen gewesen wäre. Gerne nahm man bei der Projektrealisierung die Beratungshilfe von Wasserrechtsamt und Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Anspruch, wobei beide Behörden letztendlich auch die Genehmigung erteilten.

Nahmen den neuen Hochbehälter in Betrieb: (v.li.) Bauleiter Jürgen Ebel, Wassermeister Werner Hauk, Stefan Kramer (Rhein-Neckar-Kreis), Hubert Schröder (Planungsbüro Schulz) und Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Foto: Pfeifer

Glasbrenners Dank ging zudem an seine Mitarbeiter im Rathaus, an die ausführenden Firmen und die Ingenieurbüros. Ihrem Einsatz und ihrer guten Zusammenarbeit sei es zu verdanken, dass den 9000 Menschen in Dielheim auch künftig Wasser in entsprechender Qualität als Daseinsvorsorge zur Verfügung steht, zusammen mit der Bodenseewasserversorgung als verlässlichem Partner an der Seite der Gemeinde.

Trotz dieses "komfortablen" Zustands in Dielheim und in Deutschland allgemein sei es nicht selbstverständlich, dass auch Wasser kommt, wenn wir den Hahn aufdrehen. Daran erinnerte Glasbrenner am Weltwassertag: "In vielen Regionen der Welt herrscht Wassermangel. In immer noch viel zu vielen Gegenden steht den Menschen kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier genügend Wasser für Mensch, Tier und Pflanzen haben. Um so mehr sind wir gefordert, mit vorhandenem, kostbaren Wasser so sparsam wie möglich umzugehen und es effizient und umweltschonend zu nutzen." Die Gemeinde Dielheim sei sich ihrer Verantwortung gegenüber dem lebensspendenden Elixier jedenfalls bewusst.

Zum Abschluss wünschte Bürgermeister Glasbrenner den Mitarbeitern des Wasserwerks einen langen und störungsfreien Betrieb der Anlage.