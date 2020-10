Von Timo Teufert

Dielheim. Der Wunsch der Dielheimer Kinder ist eindeutig: Sie wünschen sich, dass es auf dem Spielplatz an der Ecke von Buchen- und Ulmenweg wieder eine Seilbahn gibt. Lange Zeit sorgte dort ein solches Spielgerät für freudiges Kinderlachen, bis die Konstruktion so in die Jahre gekommen war, dass die Gemeinde sie außer Betrieb nehmen musste. Seither stehen nur noch die Holzpfeiler der alten Seilbahn auf dem Areal. Das soll sich jetzt ändern: Die Gemeinde hat das Planungsbüro Ostholthoff damit beauftragt, den Spielplatz neu zu gestalten. Die Pläne wurden nun im Gemeinderat vorgestellt.

"Viele unserer Spielplätze sind in die Jahre gekommen, deshalb haben wir uns vorgenommen, jedes Jahr einen davon zu sanieren", erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der Sitzung. Bei den Planungen für die Spielflächen sollen auch die Nutzer einbezogen werden. "Durch Corona gab es da zwar Verzögerungen, aber es sind wirklich interessante Vorschläge von den Schülern der Leimbachtalschule gekommen", so Glasbrenner. Sie wünschen sie laut Karen Ostholthoff vom gleichnamigen Planungsbüro aus Rettigheim neben einer Seilbahn eine Rutsche, Schaukeln und Klettermöglichkeiten. Kurz vor den Sommerferien waren die Vorschläge den Drittklässlern der Leimbachtalschule vorgelegt worden. Außerdem veranstaltete der Postillion einen Ferienspaß unter dem Titel "Wir gestalten einen Spielplatz".

"Seine besten Zeiten hat der Spielplatz am Buchenweg hinter sich", erklärte Ostholthoff. Ein gepflasterter Weg teilt das Areal in zwei Hälften: Auf der einen gab es früher eine Seilbahn, von der aber nur noch die Stützen stehen sowie zwei Federtiere. Auf der anderen Seite gibt es eine Sandkiste, eine Rutsche, eine Wippe, eine Schaukel und ein Karussell. Der Zustand der noch vorhandenen Spielgeräte sei nicht schlecht, sagte Ostholthoff, sodass man sie auch nach der Umgestaltung weiter nutzen könnte.

"Wir wollen mit der Umgestaltung aber mehr Spielwert schaffen", betonte die Planerin. So sollen die Sandkiste und die Rutsche getrennt werden, weil sich diese beiden Spielbereiche von ihrer Art her nicht vertragen würden. "Eine Schaukel ist ebenfalls ein Muss, denn sie schult die motorischen Fähigkeiten", erklärte Ostholthoff.

Drei Konzepte stellte Ostholthoff den Gemeinderäten vor. Beim ersten Entwurf bleibt der südliche Teil des Spielplatzes weitestgehend erhalten, nur die Rutsche würde einen neuen Standort erhalten. Auf der nordöstlichen Seite würde eine freie Rasenfläche entstehen, im Norden eine Kletterkombination mit Rutsche, Hangelelement und Boulderwand. Die Kosten liegen bei rund 60.000 Euro. Im zweiten Entwurf für rund 63.500 Euro würde die Rutsche in das Halbrund der ehemaligen Seilbahn wandern und in der Mitte des nördlichen Teils würde eine Kletterpyramide entstehen. "Das ist ein relatives neues Spielgerät", berichtete Ostholthoff. Die von den Kindern gewünschte Seilbahn hat die Planerin in den dritten Vorschlag für 66.700 Euro eingearbeitet: Sie würde in den südlichen Spielplatzteil rutschen, im Halbrund der ehemaligen Seilbahn würde ein Sandkasten entstehen. Außerdem hat sie im nördlichen Teil Schaukel, Wippe und zwei Bodentrampoline – die sich die Kinder ebenfalls gewünscht hatten – vorgesehen. "Alle Spielgeräte, die noch funktionsfähig sind, müssen auf die andere Spielplatzseite um Platz für die Seilbahn zu schaffen", sagte Ostholthoff.

Die Diskussion im Gemeinderat verlief anschließend relativ eindeutig: "Wir favorisieren den Entwurf mit der Seilbahn in Kombination mit der Klettervariation aus der ersten Variante, denn darauf können mehr Kinder spielen als auf den Trampolinen", sagte Ute Sendner (Bürgerinnen). Die Seilbahn ist aus ihrer Sicht gesetzt, weil diese ein beliebtes Spielgerät sei: "Bei der Bahn im Balzfelder Tierpark hängen immer Kinder dran", so Sendner. Auch Klaus Eberle (CDU) ist für den Seilbahn-Vorschlag: "Ich wüsste keinen anderen Spielplatz in Dielheim, wo man eine solche Seilbahn installieren könnte." Schließlich ist sie fast 16 Meter lang. Da es schon genug Trampoline in privaten Gärten gebe, findet auch Josef Blum (SPD) ein Klettergerüst auf dem Spielplatz wesentlich spannender. "Die Seilbahn war eine Intention der Kinder. Wenn man sie befragt, sollte man auch ihren Wunsch erfüllen", so Blum.

Eine Anmerkung gab es nur wegen der drei Bäume, die Ostholthoff eingeplant hat: "Ich bin ein großer Freund von Bäumen, aber es kommt mir hier aber ein bisschen viel vor", sagte Tobias Dörre (CDU). Laut Planerin ist das aber nötig, damit auch im Hochsommer genug Schatten auf dem Gelände ist: "Die Sommer werden immer heißer. Wenn ein Spielplatz dann nicht beschattet ist, spiel dort kein Kind mehr", so Ostholthoff. Außerdem habe sie kleinere Bäume wie Hainbuche und Erle vorgesehen.

Am Ende stimmten die Gemeinderäte einstimmig für den Seilbahnspielplatz – allerdings nicht mit Trampolinen, sondern mit einer Kletterkombination, was zu Mehrkosten von rund 6000 Euro führt.