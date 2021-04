Dielheim. (seb) Eigentlich standen in der jüngsten Dielheimer Gemeinderatssitzung nur redaktionelle Änderungen der Polizeiverordnung an. Das Ordnungsamt um Leiter Uwe Bender hatte zuvor Verweise auf diverse Paragrafen des Landespolizeigesetzes und Bezugsquellen ihrer Regelungen auf den neusten Stand gebracht. Und daneben wurde dem Rat eine Ergänzung vorgelegt – und die sorgte für Diskussionsstoff.

Freilaufende Hunde, die womöglich in Weinbergen oder auf Ackerflächen ihr Geschäft verrichten, wurden übereinstimmend als Problem angesehen. Auch im Wald und in geschützten Gebieten sollten sie die Tierwelt nicht belästigen oder gar gefährden können. Daher hatte man laut Uwe Bender auch eine Klarstellung zur Leinenpflicht "in Wäldern und in freier Natur" während der sogenannten "Brut- und Setzzeit", in der sich Tiere der Paarung und späteren Aufzucht des Nachwuchses widmen, ergänzt. Die Phase gilt als sensibel und Hunde könnten ein Risiko für derart beschäftigte Eltern- oder eben die Jungtiere darstellen.

"Besser wäre März bis September": Der Vorschlag von Klaus Eberle (CDU) ging weit über den der Verwaltung hinaus: Ihm sei die Spanne von Brut- und Setzzeit zu kurz, auch während der Ernte der verschiedenen Feldfrüchte müssten Hunde von den Äckern ferngehalten werden.

Josef Blum (SPD) verwies auf eine Regelung, die den Schutz der Felder vor Hinterlassenschaften der Hunde regelt, und Eberles Einwand eigentlich überflüssig mache. Tobias Dörre (CDU) wiederum nannte die im Bundesnaturschutzgesetz geregelte Vegetationsperiode, in der beispielsweise auch das Fällen oder Beschneiden von Bäumen verboten ist: Damit wäre die neue Leinenpflicht-Regelung auch nicht willkürlich.

Horrenbergs Ortsvorsteher Harald Seib regte zudem noch eine Anpassung an, was das Spielen und Toben auf örtlichen Sportstätten angeht. Da müssten die etwa für Bolzplätze individuell geregelten Nutzungszeiten auch in der Verordnung berücksichtigt werden, damit keine "Lücke" in der Vorschrift gegen Lärmbelästigung entstehe. Da sah Uwe Bender keine Probleme. Alle Änderungen inklusive der genannten Ergänzungen wurden bei einer Enthaltung beschlossen.