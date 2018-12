Dielheim. (rö) Begeistert war im Gemeinderat niemand, trotzdem fiel die Entscheidung am Ende mit großer Mehrheit: Die Gemeinde Dielheim dreht an der Steuerschraube und erhöht den Hebesatz der Grundsteuer B zum 1. Januar 2019 von 310 von 330 v.H. Das wurde bei einer Gegenstimme von Klaus Eberle (CDU) und zwei Enthaltungen von Oliver Klempa (CDU) und Michael Schneider (SPD) beschlossen.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner führte gleich mehrere Gründe für die von der Verwaltung vorgeschlagene Steuererhöhung an. Dielheim stehe in den kommenden Jahren vor großen finanziellen Herausforderungen, die Steuersätze lägen unter dem Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden in der Region. Den Hebesatz der Grundsteuer B habe man letztmals Anfang 2011 erhöht, damals von 300 auf 310 v.H.. "Wir müssen auch die Einnahmengrundsätze beachten", verwies der Bürgermeister auf die Gemeindeordnung. Demnach dürften nur Kredite aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Zudem habe das Landratsamt die Gemeinde bereits bei der Genehmigung des Haushalts 2018 darauf hingewiesen, dass sie ihre Möglichkeiten zur Einnahmebeschaffung in noch stärkerem Umfang ausschöpfen sollte. "Die Zuschussgeber achten auch darauf", befürchtete Glasbrenner gar Nachteile bei künftigen Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock oder anderen Töpfen. Deshalb schlage man vor, die Grundsteuer "moderat" von 310 auf 330 v.H. anzuheben.

Steffen Reißfelder vom Rechnungsamt der Gemeinde ergänzte, der Kreisdurchschnitt liege bei 349,8 v.H. Für den einzelnen Hausbesitzer bedeute die Steuererhöhung Mehrausgaben von 20 bis 40 Euro pro Einfamilienhaus und Jahr, so Reißfelder.

"Wir erhöhen natürlich nicht gerne", sagte Markus Wodopia (SPD). Mit Blick auf den aktuell niedrigen Steuersatz und die Befürchtung, dass Zuschüsse versagt werden könnten, stimme man aber zu. Eine Steuererhöhung sei "immer schlecht", erklärte Ute Sendner (Bürgerinnen), in diesem Fall aber wohl "durchaus notwendig". Es handle sich um die erste Erhöhung seit acht Jahren, argumentierte Christoph Udluft (CDU), sie falle "niedriger als die Inflation" aus. Für Michael Goliath (Bürgerinnen) sind 20 bis 40 Euro "nicht die Welt", bei der letzten Erhöhung der Kindergartengebühren habe man den Eltern "ganz andere Beträge zugemutet". Auch Harald Seib verwies darauf, dass die letzte Erhöhung acht Jahre zurückliege. Da dürfe man "keine Ängste vor dem Unmut von außen" haben.

Oliver Klempa wollte dagegen lieber auf die Steuererhöhung verzichten. Gerade habe man im Neubaugebiet Erlenbachwiesen in Balzfeld viele Grundstücke verkauft, hier müssten sich die Eigentümer auch auf die Gemeinde verlassen können. Klaus Eberle hätte das Geld lieber an anderer Stelle eingespart und sah "nicht den massiven Druck" für eine Erhöhung. "Keiner ist dafür", erklärte Michael Schneider, trotzdem sei man natürlich auf Zuschüsse angewiesen.