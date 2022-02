Von Paul Körner

Dielheim-Horrenberg. Der 17. Februar ist der rote Faden in Bruno Gärtners Leben. Der Dielheimer Ehrenbürger und frühere Bürgermeister nennt den Tag seinen Glückstag. Zum ersten Mal hatte er am 17. Februar 1942 Glück: Denn heute vor genau 80 Jahren wurde er geboren.

In der Gemeinde Weiher nahe Bruchsal erblickte der Jubilar das Licht der Welt. Als jüngstes Kind wuchs er zusammen mit zwei Brüdern wohlbehütet auf. Nach der Schule begann Gärtner eine Verwaltungslehre im Rathaus von Weiher. Nicht unbedingt seine Wunschausbildung, die Bewerbung erfolgte nur auf Drängen seines Vaters. Die Ausbildungszusage kam übrigens am 17. Februar 1956.

Mit einem Faible für die Bundeswehr schloss sich der Grundwehrdienst an, mit einer zweijährigen Dienstverpflichtung. Das missfiel seiner späteren Frau Christa, die eigentlich keinen Berufssoldaten als Mann haben wollte. Die Lehrgänge zur mittleren und gehoben Verwaltungslaufbahn sowie die "Ratschreiber"-Dienstprüfung legten den Grundstein zu Gärtners Karriere im öffentlichen Dienst.

Nach einer Station in der Rechtsabteilung der Badischen Landessiedlung zog es ihn 1964 als Ratschreiber zur Gemeinde Horrenberg. Ehefrau Christa meinte damals: "Hier bleiben wir bestimmt nicht lange." Sie sollte sich täuschen. Die Herausforderungen für den neuen Ratschreiber waren vielseitig: Ein Ausgemeindungsantrag des Ortsteils Balzfeld, die Gesamtflurbereinigung im Zuge des Neubaus der Autobahn oder die Eingemeindungsverhandlungen. Die Fusion von Dielheim und Horrenberg mit den Ortsteilen Balzfeld sowie Ober- und Unterhof erfolgte im März 1972. Bei der Bürgermeisterwahl im November 1977 wurde Gärtner zum ersten Bürgermeister der Gesamtgemeinde Dielheim gewählt.

Seine Amtseinführung fiel auf den 17. Februar 1978. Es sollten mit dem 17. Februar 1986 und 1994 noch weitere folgen. Im Laufe seiner ersten Amtsperiode nahm seine Beliebtheit zu, auch weil er es mit den Menschen "konnte". Die Wiederwahlen waren geprägt von stetig steigenden Stimmanteilen.

Vieles hatte der "Macher vom Leimbachtal" in seiner 24-jährigen Amtszeit auf den Weg gebracht. Seit 1972 wurden über 70 Hektar Bauland und 1000 Bauplätze erschlossen. So stieg die Bevölkerung von ursprünglich 6600 auf über 8500 im Jahre 2002 bei Gärtners Pensionierung. Dafür dankte ihm Dielheim 1998 mit der Bürgermedaille in Gold und 2002 mit der Ehrenbürgerwürde.

Gärtners Wirken setzte sich auch auf Kreis- und Landesebene fort. Bei den Bürgermeistern des Rhein-Neckar-Kreises stand er 17 Jahre an der Spitze und war in dieser Funktion Mitglied des baden-württembergischen Gemeindetages, zuletzt als Vizepräsident. Dafür erhielt er etwa das Bundesverdienstkreuz, die "Freiherr vom Stein-Medaille" und die "Staufer-Medaille" des Landes. Als aktiver Reservist bekam er das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Dazu kommen viele Ehrenmitgliedschaften, etwa beim Verein "Kommunale Kriminalprävention" oder beim Verband baden-württembergischer Bürgermeister. Lange war er auch als Kuratoriums-Vorsitzender des Förderkreises Stammzellenforschung tätig.

Obwohl sein gesundheitlicher Zustand immer mal wieder zu wünschen übrig ließ, konnte der passionierte Reiter auf sein Fahrrad nicht verzichten. Nachweislich 100.000 Kilometer legte er darauf in den letzten 20 Jahren zurück.

Wenn Bruno Gärtner heute zurückblickt, so gilt sein Dank besonders seiner Ehefrau Christa für ihr Verständnis, seinen Kindern Andrea und Georg und den drei Enkeln. Ganz im engen Kreis soll auch die Geburtstagsfeier stattfinden. Glückwünsche überbringen heute seine beiden Amtsnachfolger Hans-Dieter Weis und Thomas Glasbrenner. Die RNZ schließt sich allen guten Wünschen herzlichst an.