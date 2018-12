Dielheim. (rö) Mit dem sechsspurigen Ausbau der Autobahn hatten viele Menschen auch die Hoffnung auf einen deutlich verbesserten Lärmschutz verbunden. Die geplanten Lärmschutzwände auf insgesamt vier Kilometern sowie sogenannter "Flüsterasphalt" auf einer Strecke von 5,8 Kilometern sollten für die Bürger in Dielheim, Horrenberg, Balzfeld, Rauenberg und Wiesloch eine spürbare Lärmreduzierung bringen, teilweise um bis zu zehn Dezibel - so die Planung.

Nachdem aber inzwischen ein Teil der Maßnahmen umgesetzt ist, sind die Wahrnehmungen sehr unterschiedlich. So monierte zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Bürger, die Lärmschutzwand sei in Richtung Rauenberg "nicht fertiggestellt", sodass hier eine Lücke entstanden sei. Zudem sei die Wand auch nicht hoch genug, "die Lkw ragen heute schon über die Wand hinaus". Zudem wunderte sich der Dielheimer über die Verwendung des Flüsterasphalts, nachdem sich gerade Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe in einer Sitzung in St. Leon-Rot gegen diesen offenporigen Asphalt ausgesprochen hatten, weil dieser "teuer" und "wartungsintensiv" sei und schon nach wenigen Jahren ausgetauscht werden müsse (die RNZ berichtete).

Gemeinderat Michael Schneider (SPD) sagte mit Blick auf den schon vor einigen Jahren verwirklichten Lärmschutz auf der Südseite der A 6 für die Gebäude Im Eichwald und am Schützenhaus: "Das hat meiner Meinung nach nichts gebracht." Davor habe er schon vorher gewarnt, Messungen, die man durchgeführt habe, hätten seine Ansicht bestätigt. Mit dem Autobahnausbau komme der Schwerlastverkehr jetzt "sechs Meter näher an den Ort", dementsprechend erhöhe sich der Lärm. Und: "Wenn man den Flüsterasphalt nicht pflegt, wird er lauter", so Schneider.

"Wir brauchen noch ein bisschen Geduld", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner auf RNZ-Anfrage. Schließlich seien noch nicht alle geplanten Maßnahmen verwirklicht. Nach seiner Wahrnehmung seien auf der neu hergestellten Fahrbahn mit Flüsterasphalt die Fahrzeuge allerdings schon "deutlich leiser als im Altbestand". Glasbrenner glaubt, dass man "Ende 2020 die Verbesserungen deutlich spürt", wenn dann auch auf der anderen Fahrbahnhälfte der offenporige Asphalt aufgebracht ist. Höher als in der Planfeststellung festgesetzt ("bis 12,5 Meter über Gelände", heißt es in den Unterlagen), werden die Lärmschutzwände nicht werden, sagte Glasbrenner im Gemeinderat. Das habe die ViA6West, die für den A 6-Ausbau zuständig ist, schon früh klar gemacht. Der offenporige Asphalt sei alle acht bis zehn Jahre auszutauschen, nach fünf bis sechs Jahren sollen erste Kontrollen stattfinden.

Zur Lärmschutzwand in Richtung Rauenberg hat laut dem Bürgermeister inzwischen ein Vor-Ort-Termin mit der ViA6West stattgefunden. Das Problem ist, dass die Wand an einen leichten Erdwall in Richtung Rauenberg anschließt, der sich in den Plänen "steiler dargestellt" habe, als er tatsächlich sei, sodass es nun eine optische Lücke gibt, durch die man den Verkehr fließen sieht. Da der Erdwall als Offenlandbiotop kartiert ist, habe man hier aber aktuell keine Eingriffsmöglichkeiten. "Wir müssen mit dem Naturschutz und dem Regierungspräsidium Stuttgart klären, ob man dort eine Möglichkeit sieht, die Lücke zu schließen", sagte Glasbrenner. Das könne beispielsweise durch eine Erhöhung des Erdwalls per Aufschüttung geschehen oder auch durch Gabionenelemente.

Mit einer schnellen Lösung rechnet der Bürgermeister allerdings nicht: Nach der Anfrage bei den Behörden müsse man über die Varianten sprechen und diese auch mit der ViA6West abstimmen.