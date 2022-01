Von Sebastian Lerche

Dielheim. Für Dielheim wurde nicht nur ein weiterer Anlauf zur Aufnahme ins Landessanierungsprogramm gestartet. Verwaltung und Gemeinderat stellten jetzt überdies für den Ortskern Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen auf, wirkungsvolle Instrumente, um die Entwicklung dort zu steuern. Bei je zwei Enthaltungen befürwortete der Rat das Vorgehen. Jetzt kann sich die Öffentlichkeit dazu äußern.

Mit dem Thema befasse man sich schon länger, so Bürgermeister Thomas Glasbrenner: Man wolle für klare Verhältnisse sorgen und Kontrolle über Veränderungen ausüben, damit nicht nur der individuelle Geschmack oder der Geldbeutel der Bauherrinnen und Bauherren entscheiden. Da aktuell noch viel Informations- und Diskussionsbedarf in den Ortsteilen bestehe, beschränke man sich im Moment auf den Dielheimer Ortskern.

Zwei Mal war das Thema im Technikausschuss schon beraten worden, für das Städteplanungsbüro Bresch Henne Mühlinghaus aus Bruchsal fasste Eva Poser das Wichtigste zusammen. Wiedererkennungswert und Aufenthaltsqualität sind hier Schlüsselbegriffe: Der Gesamteindruck der städtebaulichen Eigenarten von Dielheims Ortsmitte rund um Kirche und Gemeindehaus soll bewahrt werden.

Begrenzt wird der Geltungsbereich der beiden Satzungen westlich von Wohngebieten nahe Friedhof, Sportpark und Schule; nördlich und nordöstlich erstreckt er sich entlang der Wieslocher Straße bis kurz vor der Herzklamm; östlich reicht das Gebiet bis zum Ortsausgang, noch vor der Kreuzung mit der Industriestraße, wobei Firmen in Tairnbacher und Talstraße außen vor bleiben; südlich schließt weitgehend die Goethestraße den Geltungsbereich ab. Da geht es vor allem um historisch bedeutsame oder sonst prägende Bauten, Plätze und Gestaltungselemente. Die gestalterischen Richtlinien sollen negativen Entwicklungen vorbeugen, die nicht zur Geschichte und zum "ortstypischen Dorfcharakter" Dielheims passen. Die Erhaltungssatzung nimmt vor allem Straßenzüge und die beim Vorbeigehen oder -fahren erlebbare Bebauung in den Blick.

Die Baustruktur in Dielheims Zentrum hebt sich laut Verwaltungsvorlage deutlich von der Umgebung ab, vor allem, weil ihr historisch gewachsener Charakter bisher erhalten wurde – das soll so bleiben. Das Gesamtbild der sogenannten "Haus-Hof-Bauweise" dort könnte leiden, so die Befürchtung, wenn die Gemeinde bei eventuellen Abrissen oder größeren baulichen Veränderungen nicht steuernd eingreift.

So gelte Wohnen direkt an der Straße nicht mehr als attraktiv, erklärte Eva Poser: Mit den Satzungen könne die Gemeinde aber verhindern, dass in zweiter Reihe Wohnraum geschaffen werde und dafür das vordere Gebäude verwaist und verwahrlost. Die Gemeinde könne nun darauf bestehen, dass die Attraktivität der Straßenansicht erhalten bleibt. Ohne Genehmigung sollen künftig bestimmte, für Dielheim atypische Veränderungen ausgeschlossen sein. Abrisse, Neubauten und Nutzungsänderungen werden von den neuen Satzungen detailliert erfasst, selbst jene Vorhaben, die zuvor genehmigungsfrei waren.

Und diese Details zur ästhetischen Vorstellung und Einheitlichkeit der Gestaltung sind zahlreich. Antennen und Schüsseln, Klimaanlagen oder andere Geräte außen am Haus werden von den Satzungen geregelt, außerdem Einfriedungen wie Grundstücksmauern und Zäune. Werbeanlagen wie Plakate und Hinweisschilder für Unternehmen werden in ihrer Größe beschränkt, Zigaretten- oder andere Warenautomaten und Schaukästen werden klar geregelt.

Die wichtigsten Vorgaben betreffen aber Höhe und Gestaltung von Gebäuden, beispielsweise Farben und Materialien, Wärmedämmung und wie viel Platz sie beansprucht, Fenster und Schaufenster, Vordächer, Balkone, Erker oder andere hervorspringende Fassadenelemente. Wie Dächer künftig aussehen können, wird ebenfalls sehr detailliert beschrieben: Formen, Neigung, eventuelle Aufbauten, Fenster oder Einschnitte im Dach, außerdem zugelassene Materialien. Wie auch schon ein Landesgesetz festlegt, sind keine Steingärten zugelassen, unbebaute Grundstücksflächen sollen vorzugsweise begrünt werden.

Auf Nachfrage aus dem Rat erläuterten Bürgermeister Glasbrenner und Eva Poser, dass diese Satzungen einen Mehraufwand für die Verwaltung, gerade Ordnungsamt und Bauamt, bedeuteten. Da müsse dann kontrolliert werden, was im Ortskern vor sich gehe und ob es den Vorstellungen der Gemeinde entspricht. Zuwiderhandlungen seien eine Ordnungswidrigkeit, so Poser. Die Wieslocher Baurechtsbehörde sei in Dielheim zuständig, so Glasbrenner.

Das sei "kein einfaches Thema", ergänzte er, da gebe es sicher Konfliktpotenzial, falls jemand andere Pläne als die Gemeinde oder noch gar nichts von den neuen Satzungen mitbekommen habe. Eva Poser riet zu Bekanntmachungen nicht nur über Zeitung und Ortsblatt, sondern auch durch Broschüren, die in jedem Briefkasten landen.

Glasbrenner stellte auch klar, dass Bestandsschutz bestehe: Die Satzungen wirkten nicht rückwirkend, sondern gelten nur für künftige Veränderungen.