Die Arbeiten am Traggerüst der neuen Brücke über die A6 zwischen Balzfeld und Tairnbach sind ebenso planmäßig verlaufen wie die dafür notwendige Teilsperrung der Autobahn in Richtung Heilbronn. Foto: Rößler

Dielheim-Balzfeld/Mühlheim-Tairnbach. (rö) Auch die zweite Teilsperrung der A6, diesmal zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn, ist aus Sicht des privaten Autobahnbetreibers ViA6West planmäßig verlaufen. Das gilt, wie Geschäftsführer Simon Dony auf RNZ-Anfrage erklärte, sowohl für den Verlauf der Arbeiten an der Autobahnbrücke zwischen Balzfeld und Tairnbach als auch für die pünktliche Aufhebung der Teilsperrung am Sonntag gegen 22 Uhr.

Notwendig wurde die zweite Teilsperrung für die weitere Demontage des Traggerüsts, das für die neue Brücke der K4271 über die A6 gebaut wurde. Mit den Arbeiten war bereits am Wochenende zuvor begonnen worden. Die überhöht gebaute Brückenkonstruktion kann jetzt auf die korrekte Höhe abgesenkt werden. Wann das der Fall sein wird und ob es tatsächlich, wie ursprünglich geplant, ohne weitere Autobahnsperrung und bei laufendem Verkehr geschehen kann, wird laut Simon Dony derzeit noch mit den zuständigen Behörden geklärt.

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

Während der Verkehr in Richtung Mannheim bereits auf drei Spuren rollt, wird das in Fahrtrichtung Heilbronn ab Mittwoch, 10. April, der Fall sein, "sofern nichts dazwischenkommt", so der ViA6West-Geschäftsführer. "Das war unser Ziel", sagt Dony mit Blick auf die Bundesgartenschau in Heilbronn (17. April bis 6. Oktober), das habe man auch geschafft.

Auch aus Sicht der Polizei verlief die 24-stündige Teilsperrung vergleichsweise unproblematisch: "Verkehrslenkende Maßnahmen durch die Polizei waren nicht nötig", erklärte Dennis Häfner von der Pressestelle des Präsidiums Mannheim auf RNZ-Anfrage.

An der Ausfahrt Wiesloch-Rauenberg staute sich der Verkehr am Sonntag auf bis zu zwei Kilometer. Foto: Rößler

Allerdings: An der Ausfahrt Wiesloch-Rauenberg habe sich der Verkehr in den Spitzenzeiten auf bis zu zwei Kilometer zurückgestaut, auf der Umleitungsstrecke in Richtung Sinsheim, der U59, sei der Verkehr zeitweise nur zähflüssig vorangekommen. Wie Augenzeugen der RNZ berichteten, gab es auf der B39 bis hinter Mühlhausen keine größeren Probleme, ab Eichtersheim wurde der Verkehr aber dichter und es kam immer wieder zu Staus.

Info: Eine weitere A6-Sperrung ist laut ViA6West vor der Gartenschau noch notwendig, und zwar am kommenden Wochenende bei Sinsheim: Für das Einheben von Fertigteilträgern muss die A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd für 10 Stunden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden: von Samstag, 13. April, 22 Uhr bis Sonntag, 14. April, 8 Uhr.