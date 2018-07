Dielheim. (rö) Der Dielheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die erste Änderung des Bebauungsplans "Neuwiesen" in Horrenberg beschlossen. Dort war ursprünglich einmal ein Gewerbegebiet geplant, für das es aber keine Nachfrage gegeben hat. Da es in Dielheim jedoch nach wie vor Bedarf an Wohnflächen gibt, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner erläuterte, möchte man hier stattdessen nun Wohnen ermöglichen und dafür den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ändern.

Das Gebiet liegt am Horrenberger Ortseingang (aus Richtung Dielheim) hinter dem Gewerbegebiet "Großwiesen", in dem vor zwei Jahren der neue Einkaufsmarkt angesiedelt wurde. Zur Erschließung müsste eine Brücke über den Leimbach gebaut werden.

Wie Planer Robert Max vom gleichnamigen Vermessungsbüro erläuterte, sollen circa 30 Bauplätze mit 400 bis 500 Quadratmetern Größe entstehen, und das ausschließlich für eine Einzelhausbebauung. Insgesamt ist das Plangebiet nach seinen Worten 2,4 Hektar groß. Entlang des Bachs will man einen fünf Meter breiten Gewässerrandstreifen anlegen, an weiteren Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Umwelt ist die Pflanzung von Bäumen und Büschen geplant. Auch an einen Spielplatz ist gedacht, so der Planer.

Der weitere Zeitplan für das neue Baugebiet hängt laut dem Bürgermeister jetzt vor allem von den Fachbehörden und von Stellungnahmen von privater Seite ab. Man wolle aber schauen, dass man den Bebauungsplan im Frühjahr 2019 verabschieden könne.